MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Pour la deuxième fois de son histoire, le gros lot du Lotto Max atteindra ce soir le montant de 80 millions de dollars. Il s'agit du plus gros lot pouvant être offert à la loterie au Canada. La cagnotte en jeu totalisera 100 millions de dollars puisqu'au moins 20 Maxmillions seront également tirés.

Un total de 100 millions de dollars en jeu au tirage de ce soir (Groupe CNW/Loto-Québec)

La clientèle a jusqu'à 22 h 30 ce soir pour se procurer un billet du Lotto Max chez un détaillant, en ligne sur lotoquebec.com ainsi que sur l'application Loteries. Il lui est également possible de jouer en Formule groupe pour augmenter ses chances de gagner un lot. De plus, jusqu'au dimanche 1er décembre, il est possible d'obtenir un numéro de l'Extra gratuitement à l'achat de deux participations au Lotto Max ou plus en magasin.

Citation

« C'est seulement la deuxième fois que le Lotto Max offre un gros lot aussi élevé. En septembre dernier, le tout premier gros lot de 80 millions avait été remporté en partie au Québec. Nous espérons que le gros lot de ce soir sera également remporté ici! » a dit Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et chef de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Les résultats des tirages sont disponibles sur lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. Depuis le début de l'année, la Société a remis plus d'un milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec. Les gagnants de lots importants figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez leur histoire.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

