Lotto 6/49 - Il gagne 5 000 000 $ l'année de ses 40 ans!

MONTRÉAL, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Paul Bidault, de la Montérégie, a remporté le Gros lot classique de 5 000 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 20 juillet. Il a reçu son chèque lors d'une remise festive au Casino de Montréal, le 26 juillet.

Faits saillants

Il gagne 5 000 000 $ l’année de ses 40 ans! (Groupe CNW/Loto-Québec)

Depuis plusieurs années, Paul Bidault achète ses billets du Lotto 6/49 en ligne via un abonnement. En vérifiant ses courriels le lendemain du tirage, il a eu la surprise de voir apparaître un message de Loto-Québec lui annonçant qu'il avait gagné 5 000 000 $!

Il a également pu confirmer le tout en consultant son compte sur lotoquebec.com.

L'heureux gagnant a attendu quelques jours avant d'annoncer la nouvelle à sa conjointe, tant il avait de la difficulté à croire à sa chance.

Avec ce montant, le nouveau multimillionnaire prévoit devancer sa retraite et prendre plus de temps pour assouvir l'une de ses passions : le voyage.

En bref

Loterie : Lotto 6/49

Lot remporté : 5 000 000 $

Catégorie : Gros lot classique

Date du tirage : 20 juillet 2024

Lieu de résidence du gagnant : Montérégie

Billet acheté sur lotoquebec.com

