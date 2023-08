LOTTE HOTELS & RESORTS a inauguré son premier hôtel à l'étranger, le « L7 HOTELS BY LOTTE » à Hanoi

SÉOUL, Corée du Sud, le 3 août 2023 /CNW/ - Le plus grand groupe hôtelier de Corée du Sud, LOTTE HOTELS & RESORTS, a annoncé l'ouverture en douceur du L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI le 28 juillet, le premier hôtel outre-mer de la marque L7 HOTELS BY LOTTE, qui est situé à Hanoi, au Vietnam.

Au cœur de la région du Tay Ho, à Hanoi, l'hôtel L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI est situé dans le Lotte Mall du lac de l'Ouest à Hanoi, le plus grand complexe commercial du Vietnam, d'une superficie totale de 353 700 m2.

L’HÔTEL L7 HÔTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI

Construit en tant que complexe de deux tours de 23 étages, l'hôtel L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI compte 264 chambres d'hôtel et 192 chambres de résidence avec services surplombant le lac de l'Ouest et le fleuve Rouge. Toutes les chambres de l'hôtel ont une terrasse qui offre une expérience de repos en milieu tropical en harmonie avec la beauté de la nature.

Étant donné que la région du lac de l'Ouest est un village ancien et riche et que la région est populaire et animée auprès des résidents étrangers et des touristes, l'hôtel est considéré comme un hôtel cinq étoiles à services complets axé sur le style de vie offrant un éventail de services et commodités auxiliaires. Un hôtel axé sur l'art de vivre est un hôtel-boutique mettant en valeur des services et motifs intérieurs branchés, et qui présente aux clients un nouveau style de vie qui reflète la culture locale.

Le Lake Salon est un salon réservé aux clients qui séjournent dans les chambres haut de gamme avec accès au Club Lounge. Il offre différents services de repas et de boissons, comme le thé de l'après-midi et le cinq à sept.

La piscine à débordement sur le toit du 23e étage offre une vue sur 16 km de West Lake et une vue panoramique pour un sentiment de grandeur infinie.

Il y a de nouvelles initiatives à noter dans le secteur des services de repas et de boissons. Le Lush Salon est un salon où les invités peuvent déguster des café de spécialité, de somptueux desserts et des bières légères. Compte tenu de la forte demande et de la popularité des espaces de travail partagés chez les millénariaux de la région, sa conception s'inspire du concept de salon commun qui peut fonctionner comme un bureau partagé.

De plus, il y a divers restaurants sur place, comme le Layered, un restaurant-buffet où vous pouvez savourer un large éventail de plats dans sept comptoirs de cuisson en direct, y compris des sushi et sashimi et des BBQ et échoppes de découpe en direct, Tim Ho Wan, une franchise de dim sum étoilée du guide Michelin à Hong Kong, et Hedonist, un bar à cocktails offrant une ambiance somptueuse et surplombant le lac de l'Ouest.

Site Web officiel du L7 HOTELS BY LOTTE WEST LAKE HANOI : https://www.lottehotel.com/westlakehanoi-l7/en.html

