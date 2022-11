La campagne du Vendredi fou écolo s'appuie sur les ambitions du détaillant en matière de circularité et permet aux consommateurs canadiens de vivre de manière durable en donnant une deuxième vie à des marchandises déjà aimées

BURLINGTON, ON, le 14 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, IKEA Canada a annoncé le retour de sa campagne annuelle du Vendredi fou écolo. Le détaillant veut rendre le Vendredi fou un peu plus écolo en concevant des agencements circulaires qui rendent la vie durable plus abordable et plus accessible aux Canadiens. Tout au long du mois de novembre, les clients pourront bénéficier de réductions supplémentaires sur les articles légèrement usagés et seront invités à revendre leurs meubles IKEA pour profiter d'une autre récompense.

IKEA Canada invite les Canadiens à profiter de réductions et à sauver la planète en devenant écologiques lors du Vendredi fou. (Groupe CNW/IKEA Canada)

Du 25 au 27 novembre, les membres IKEA Family bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 25 % sur les articles du carrefour circulaire (rayon Tel Quel), y compris sur les meubles usagés, les articles en fin de série et les articles ayant servi dans nos salles d'exposition. Chaque année, les Canadiens revendent des milliers d'articles usagés à IKEA, les articles les plus populaires étant les bibliothèques, les étagères, les chaises et les tabourets. La plupart des demandes au programme Revendez-les de IKEA Canada ont été effectuées dans des magasins de l'Ontario (41 %), puis de la Colombie-Britannique (27 %) et du Québec (16 %).

« Lors des jours les plus achalandés de l'année, nous changeons l'orientation de notre offre en passant de la consommation de masse à la consommation responsable en mettant le développement durable au cœur de notre offre », affirme Heléne Loberg, directrice nationale Développement durable, IKEA Canada. « En prenant position lors du Vendredi fou et en offrant aux clients la possibilité de donner un nouveau foyer aux meubles usagés, nous espérons contribuer à un meilleur avenir. »

La campagne Vendredi fou écolo propose de nombreux moyens supplémentaires aux clients afin qu'ils puissent participer aux efforts circulaires, notamment :

Jusqu'au 27 novembre, les membres IKEA Family peuvent remporter 2 fois la valeur du crédit de revente sur les meubles IKEA légèrement usagés. IKEA donne ainsi une seconde vie à l'article en le revendant ou en le donnant.





la valeur du crédit de revente sur les meubles IKEA légèrement usagés. IKEA donne ainsi une seconde vie à l'article en le revendant ou en le donnant. Du 17 au 18 novembre, IKEA Canada animera des ateliers virtuels pour aider les clients à prolonger la vie de leurs articles IKEA. Les membres IKEA Family peuvent s'inscrire dès maintenant.





Du 20 au 27 novembre, les clients qui achètent un sac de boulettes aux légumes HUVUDROLL en obtiennent un deuxième à 50 % de réduction. Ils peuvent également profiter d'un repas de boulettes végétariennes pour 4,99 $ au restaurant suédois ou pour 4,49 $ en magasin (offert seulement au IKEA du centre-ville de Toronto - Aura).





- Aura). Plusieurs magasins IKEA Canada collaboreront également avec la communauté locale pour organiser une collecte de meubles à donner et d'articles électroniques à recycler. Les donateurs recevront un bon de 25 $ à échanger sur tout achat de 150 $ ou plus entre le 29 novembre et le 6 décembre 2022. Les modalités de participation varient selon l'emplacement. Consultez la page de votre magasin IKEA pour connaître les plages horaires pour le dépôt de vos dons.

Le service Revendez-les fait partie du programme de fidélisation de IKEA Family et est populaire depuis son lancement au Canada en 2019. Les clients peuvent également réserver un article avant d'arriver en magasin sur le nouveau marché du carrefour circulaire en ligne. Le service accompagne les autres efforts de IKEA, notamment son partenariat avec Furniture Bank pour redonner vie aux matelas retournés de nos clients. Le programme a amassé 5876 matelas cette dernière année, et 75 % d'entre eux ont été donnés à des personnes ou à des familles qui tentent de passer au travers de leur précarité mobilière. Ce partenariat a également permis d'offrir aux clients des matelas abordables et socialement responsables ainsi qu'un service de récupération de meubles. Grâce à ce dernier, près de 200 articles ont été récupérés dans les maisons de nos clients.

« Chez IKEA, nous sommes engagés à améliorer le quotidien des Canadiens et à les aider à adopter notre pensée que la maison, c'est la vie, qui s'applique aussi à nos communautés et à notre planète », a ajouté Helene Loberg. « En offrant une deuxième vie à des articles usagés ou en achetant des articles déjà aimés durant ce Vendredi fou, vous ne faites pas seulement qu'économiser durant la saison des Fêtes, mais vous évitez également que ces biens se retrouvent dans les sites d'enfouissement tout en réduisant l'empreinte climatique ».

La campagne Vendredi fou écolo n'est qu'une des étapes sur le parcours de IKEA pour devenir une entreprise complètement circulaire qui a un effet positif sur le climat d'ici 2030. Ces étapes comprennent l'utilisation exclusive de matériaux renouvelables, recyclés ou recyclables, l'élimination du gaspillage alimentaire et l'offre de services qui aident nos clients à prolonger le cycle de vie de leurs articles.

Pour en savoir plus sur le Vendredi fou écolo, vous pouvez consulter le fr.IKEA.ca/GreenFriday.

