Lors de la première Journée canadienne de la bière, levons nos verres à la scène brassicole canadienne de renommée mondiale

SASKATOON, le 9 oct. 2019 /CNW/ - Les brasseurs et les consommateurs de bière de partout au pays lèvent leur verre pour souligner la culture et la scène brassicole de renommée mondiale du Canada lors de la toute première Journée canadienne de la bière.

Sous la direction de Bière Canada, les célébrations de la première Journée canadienne de la bière débutent par une fête de lancement à la Brasserie Great Western Brewing Company, à Saskatoon. Des délégués de brasseries canadiennes de petite et de grande taille se joindront aux producteurs d'orge, aux membres de la chaîne d'approvisionnement de la bière et aux consommateurs de bière pour mettre en vedette l'histoire et la contribution actuelle de l'industrie brassicole pour la culture, l'économie ainsi que les collectivités locales du pays.

« Le Canada a toujours été un chef de file en matière de fabrication de bière et nous sommes reconnus comme étant un pays de bière. Il est donc temps de consacrer une journée à la boisson que nous aimons tous, dit Michael Brennan, président et chef de la direction de la Great Western Brewing Company. Nous avons tellement de brasseries formidables qui, dans bien des cas, sont au cœur de leurs collectivités locales, procurant de bons emplois, redonnant grâce à des initiatives caritatives et appuyant les entreprises et les agriculteurs locaux. Elles ouvrent souvent la voie à la durabilité. Nous pouvons être fiers de beaucoup de choses. »

Avec 1 000 brasseries et 7 000 marques de bière fabriquées au pays, l'empreinte brassicole du Canada est importante. Plus de huit bouteilles de bière sur 10 vendues au Canada y sont fabriquées, l'économie brassicole soutient 149 000 emplois canadiens et contribue 13,6 milliards de dollars chaque année au PIB.

La Journée canadienne de la bière, qui sera désormais célébrée tous les ans le mercredi précédant l'Action de grâce, offre aux Canadiens la chance de reconnaître ces contributions, d'appuyer les bières produites au pays et de perpétuer l'esprit de communauté et de rassemblement que représente la bière pour les 10 millions de Canadiens qui la savourent.

« Les Canadiens sont fiers de leur histoire brassicole, nous excellons dans la fabrication de la bière et la Journée canadienne de la bière nous donne l'occasion de célébrer ce fait ensemble, dit Luke Harford, président de Bière Canada. Pour y participer, vous n'avez besoin que d'un ami ou deux et d'une bière canadienne. »

Si vous vous trouvez près d'un bar, d'un restaurant ou d'une brasserie locale, ou dans votre magasin de bière local, entrez, prenez une bière et célébrez de façon responsable en compagnie de votre famille ou de vos amis. Partagez votre amour pour la bière canadienne sur les réseaux sociaux en identifiant le mot-clé @CdnBeerDay et en utilisant le mot-clic #CdnBeerDay.

Pour de plus amples renseignements, allez à l'adresse www.canadianbeerday.ca et suivez @CdnBeerDay sur les médias sociaux.

FAITS SUR LA BIÈRE CANADIENNE

85 % de la bière vendue au Canada est fabriquée au Canada.





Les 1 000 brasseries canadiennes emploient directement 15 000 Canadiens et versent 1 milliard de dollars en salaires et traitements.





La vente de bière appuie 149 000 emplois canadiens et a généré 5,7 milliards de dollars en taxes au niveau fédéral, provincial et municipal en 2018.





Les brasseurs canadiens achètent 300 000 tonnes d'orge de brasserie tous les ans, appuyant ainsi les agriculteurs canadiens.





Les brasseurs dépensent des millions de dollars en commandites et en partenariats pour appuyer les arts et les programmes culturels dans des centaines de collectivités partout au pays.

AU SUJET DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est l'association commerciale nationale qui défend les intérêts des brasseurs canadiens afin de s'assurer qu'ils peuvent évoluer dans un contexte réglementaire sain et que la bière demeure un élément célébré de la culture canadienne. Ses membres produisent 9 litres sur 10 de la bière consommée au Canada.

www.beercanada.com

SOURCE Bière Canada

Renseignements: Relations avec les médias : Brittany Burden, Directrice, Communications et mobilisationBière Canada, bburden@beercanada.com, 613-286-8974

Related Links

https://beercanada.com/homepage