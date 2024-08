La nouvelle initiative Arrêtez le crime avant qu'il n'arrive! de Lorex présente les premiers produits d'éclairage de sécurité intelligent de l'industrie avec le programme de garantie Lorex[1]

MARKHAM, Ontario, 29 août 2024 /CNW/ - Lorex Technology transforme la prévention de la criminalité en lançant sa nouvelle initiative Arrêtez le crime avant qu'il n'arrive! avec le nouvel éclairage de sécurité intelligent (Smart Security Lighting™ ou SSL) et le programme de garantie Lorex, qui rembourse 100 $ aux consommateurs si leur système Lorex ne parvient pas à empêcher un vol de voiture.

Chaque année, près d'un million de véhicules sont volés [2], ce qui entraîne des charges financières importantes pour les consommateurs, qu'il s'agisse de l'augmentation des primes d'assurance ou de l'augmentation des taxes pour les services publics. En réponse, les autorités locales collaborent de plus en plus pour lutter contre les délits et les vols de voitures, mettant en œuvre des mesures pour protéger les collectivités et réduire les incidents coûteux.

Une étude récente a révélé que les foyers équipés de caméras de sécurité ont 300 % moins de chances d'être la cible de cambriolages que ceux qui n'en sont pas équipées[3].

C'est pourquoi Lorex a conçu stratégiquement ses produits SSL avec une bande LED dynamique visible de loin pour dissuader efficacement les voleurs de voitures. Contrairement à d'autres marques de sécurité qui s'appuient uniquement sur la détection de mouvement, cette LED personnalisable peut être configurée pour éclairer 24 h/24 et 7 j/7, assurant ainsi une protection continue.

L'objectif de Lorex avec cette innovation est simple : aider de façon proactive les consommateurs à prévenir les vols de voitures grâce à ses nouvelles fonctions avancées de dissuasion de la criminalité. Pour renforcer son engagement à soutenir les clients, l'entreprise a lancé le programme de garantie Lorex, qui offre aux utilisateurs de produits éligibles 100 $ si un vol de voiture se produit et que la caméra de sécurité ne parvient pas à l'arrêter, ce qui permet d'atténuer la perte financière liée à l'incident.

Pour améliorer la fonction SSL, les produits Lorex sont équipés d'outils de dissuasion supplémentaires conçus pour lutter contre le vol de voiture. Grâce aux dispositifs de détection par IA, aux voyants lumineux activés par le mouvement, à la sirène déclenchée à distance et aux fonctionnalités telles que la communication bidirectionnelle et les messages de réponse rapide préenregistrés, les caméras Lorex travaillent de façon proactive pour prévenir la criminalité.

Autres caractéristiques :

Éclairage de sécurité intelligent (Smart Security Lighting™, SSL) : Lumière LED personnalisable : sélection de plus de 16 millions de couleurs pour une meilleure visibilité Paramètres réglables : mode personnalisé avec option de fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7, activé par le mouvement, mode travail, mode panique, mode fête Distance : L'éclairage et la caméra se remarquent immédiatement de loin

Fonctions IA activées par le mouvement : Projecteurs lumineux : activés par le mouvement pour renforcer la dissuasion Sirène d'avertissement : sirène puissante déclenchée à distance pour faire fuir une menace potentielle

Communication bidirectionnelle : Parlez directement à l'aide du microphone et du haut-parleur intégrés : Communication en temps réel à l'aide de l'application Lorex et de la caméra

Réponse rapide : Prévenir les intrusions instantanément : D'une simple pression sur un bouton, envoyez un message préenregistré ou personnalisé à l'aide de votre caméra



Pour en savoir plus sur le programme et les produits admissibles dans votre région, rendez-vous sur :

Stop Before it Happens (Arrêtez le crime avant qu'il n'arrive!) ou le programme de garantie de Lorex.

Information supplémentaire [1] Consultez la page du programme de garantie de Lorex pour connaître toutes les modalités. Non disponible dans toutes les régions. [2] Les statistiques utilisées proviennent de : Vehicle Thefts Surge Nationwide in 2023, National Insurance Crime Bureau, nicb.org [3] Les statistiques utilisées proviennent de : Surprising Home Burglary Facts and Stats 2024, Forbes Home, Forbes.com

FIN

À propos du programme de garantie de Lorex

Le programme de garantie de Lorex permet de bénéficier de 62 variantes de produits et d'offres groupées pour répondre à divers besoins en matière de sécurité domiciliaire. Si votre système de sécurité Lorex ne parvient pas à empêcher un vol de voiture, Lorex vous remboursera 100 $.

À propos de Lorex Technology

Lorex s'engage à protéger ce qui compte le plus. Fondée au Canada, notre équipe de professionnels à travers l'Amérique du Nord se consacre à la conception, au développement et au déploiement de solutions ingénieuses de sécurité et de surveillance domiciliaire intelligentes qui améliorent le style de vie et le sentiment de bien-être de nos clients. Nous fournissons un écosystème entièrement personnalisé et de premier ordre pour les besoins des particuliers et des entreprises, ce qui nous a valu la confiance de nos clients depuis plus de 30 ans. Pour obtenir de plus amples informations sur notre engagement, consultez le site de Lorex.

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Jorden Quinn

[email protected]

SOURCE Lorex Technology