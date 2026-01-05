SINGAPOUR, 5 janvier 2026 /CNW/ -- Alors que la sécurité des comptes devient aujourd'hui une préoccupation majeure pour les joueurs qui sont à la recherche de recharges à prix réduit, la plateforme mondiale d'achats pour les jeux LootBar a récemment lancé sa nouvelle fonction d'auto-recharge. Cette fonctionnalité permet aux joueurs d'effectuer des transactions sans partager de mots de passe de compte, offrant une alternative plus sûre et plus fiable aux services de recharge tiers traditionnels.

Une innovation notable

L'introduction de cette nouvelle fonctionnalité marque une étape innovante pour la plateforme d'achats de jeux. Elle renforce la sécurité et la confidentialité des comptes, donnant aux joueurs un meilleur contrôle sur leurs comptes. Les premiers commentaires des utilisateurs ont été positifs, soulignant l'efficacité et l'impact de la fonctionnalité.

Conception axée sur la sécurité derrière LootBar

Fondé en 2022 par un groupe de passionnés, LootBar a été conçu selon la philosophie de la marque : « Loot » pour le plaisir de l'expérience gaming et « Bar » pour le partage communautaire. La plateforme se concentre sur la fourniture d'un environnement sûr et fiable pour tous les joueurs, avec des fonctionnalités telles que des recharges UID et un support client 24/7 pour assurer des expériences de recharges fluides et sûres. Le chef de la direction a déclaré : « La sécurité est notre priorité absolue et un principe fondamental qui oriente nos activités ».

Adoption par les utilisateurs et croissance de la plateforme

Depuis son lancement, LootBar est passé d'une plateforme à service unique à une plateforme complète de services de jeu, offrant des services comme des compléments de jeu, des clés de jeu, des monnaies du jeu et des cartes-cadeaux. La plateforme prend actuellement en charge plus de 100 jeux, dont des titres à succès comme Genshin Impact et Honkai: Star Rail, ainsi que des plateformes sociales de vidéos comme Bigo Live et Poppo Live. De plus, LootBar maintient une note élevée de 4,9 sur 5 sur Trustpilot, une performance qui met en valeur la confiance et la réputation profondes de ses utilisateurs.

Les commentaires des utilisateurs soutiennent également la fiabilité et la légitimité de la plateforme. « J'étais sceptique à voir des prix bien inférieurs aux tarifs officiels au début, mais l'expérience réussie d'un ami m'a convaincu de l'essayer, j'ai fait deux recharges et je continuerai à utiliser LootBar », partage le joueur JammieJam. Kamil, joueur de Genshin Impact, ajoute : « J'achète des cristaux Genesis ici chaque fois que la boutique est actualisée. LootBar est devenu le service que j'utilise le plus souvent ».

Un pas de plus pour la sécurité des recharges de jeux

Le lancement de la nouvelle fonctionnalité de LootBar répond à une préoccupation majeure en matière de sécurité dans les services de recharge de jeux tiers, offrant aux joueurs des recharges à prix réduit sans compromettre la sécurité du compte. Guidé par le principe de « sécurité d'abord, abordabilité ensuite, vitesse en troisième ». LootBar prévoit poursuivre l'expansion du service, visant à établir une nouvelle norme pour les transactions de jeu sécurisées dans le monde entier.

