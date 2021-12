Longue vie au Club Med Québec Charlevoix - Un projet signé LEMAYMICHAUD Architecture Design

PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS, QC, le 3 déc. 2021 /CNW Telbec/ - LEMAYMICHAUD Architecture Design est fière d'avoir donné vie au premier Village Montagne de Club Med en Amérique du Nord, un projet signature qui réunit en un seul lieu toute son expertise et son savoir-faire. C'est d'ailleurs la première fois que le groupe français confie à la même firme autant l'architecture que le design d'intérieur.

Le point de départ : une courtepointe… et des bonbons à l'érable !

Tout a commencé par la demande de Club Med de démontrer ce que représentait le Québec pour LEMAYMICHAUD. Sur la table de travail, des centaines d'images symbolisant la province, ses traditions, sa culture et son folklore se chevauchaient. L'immense table s'est alors transformée en une vibrante courtepointe colorée en différentes thématiques et collections. Le concept prenait forme avec, comme fil conducteur, la célébration d'un Québec quatre saisons. L'imposante fresque a été enroulée, puis expédiée au client et, histoire de sceller l'opération séduction, elle a été agrémentée… de bonbons à l'érable ! Le Club Med Québec Charlevoix était né.

Un projet d'envergure 15 dans 1

Perchés en haut du Massif de Charlevoix surplombant le fleuve au cœur d'un site exceptionnel, une évidence s'est rapidement imposée pour les membres de l'équipe : la vue devait voler la vedette. À l'intérieur, c'était le même mot d'ordre : il fallait en mettre plein la vue !

Outre l'implantation d'un hôtel de 302 chambres, le site inclut cinq restaurants, une piscine, un spa, un centre des congrès, une garderie et de 75 résidences pour les employés. Chacun de ces espaces possède d'ailleurs sa propre identité avec la promesse d'une expérience qui s'annonce mémorable.

Ce mandat de longue haleine aura mobilisé une équipe de 20 personnes aux expertises chevronnées et complémentaires, animée d'une mission : maximiser la vue, réinventer les codes Québec, insuffler un effet « wow » et permettre l'évasion à ses visiteurs !

« Le mandat confié à LEMAYMICHAUD était clair : mettre le Québec à l'avant-plan et faire découvrir à une clientèle internationale la beauté du fleuve et de Charlevoix ! Nous sommes habités de cette grande fierté qu'on ait choisi une firme du Québec pour concevoir ce grand village de vacances. Ce complexe témoigne de notre capacité à réaliser des projets signature en s'inscrivant en droite ligne avec l'image de marque, les besoins et l'univers expérientiel de nos clients. Après neuf années de travail collaboratif, nous livrons un projet d'exception à un client qui l'est tout autant ! », commente Alexi Lemay, architecte, et associé principal chez LEMAYMICHAUD.

Que ce soit l'intégration de la typique fenêtre à six carreaux, l'utilisation des matériaux et leurs assemblages, comme la tôle à la canadienne, le bois, la pierre, ou encore le clin d'œil à la ceinture fléchée ; rien n'a été laissé au hasard.

« À l'intérieur, tout a été pensé pour ressentir la convivialité et l'esprit festif des Québécois. Le moindre élément de chaque espace a été spécialement conçu et choisi pour ce village par l'équipe de LEMAYMICHAUD, qu'il s'agisse des immenses papiers peints, mais aussi des tapis sur mesure dont les motifs traduisent notre histoire et donnent l'esprit des lieux. À travers des éléments comme les canots suspendus, l'envolée des outardes ou les totems d'animaux ; le Club Med Québec Charlevoix raconte les pans de notre histoire, s'inspire de nos ancêtres, en plus de rappeler notre passé agricole. C'est un Club Med à la saveur québécoise que nous avons imaginé et livré », énumère Katrine Beaudry, designer du projet et associée principale chez LEMAYMICHAUD.

Le projet en quelques chiffres :

440 pages de plans dessinés par la firme

Plus de 30 motifs de tapis conçus par nos designers graphiques ; et une quantité suffisante pour recouvrir presque six fois la patinoire du Centre Vidéotron !

40 motifs de papiers peints créés de toutes pièces par nos équipes

Près de 37 900 pieds carrés de fenêtres. Qui a dit qu'il fallait lésiner sur la fenestration quand la vue devait voler la vedette ?

À PROPOS DE LEMAYMICHAUD

Fondée en 1979, la firme LEMAYMICHAUD Architecture Design est un acteur important de la scène architecturale, du design d'intérieur et du design graphique au Québec. Son équipe de professionnels qualifiés a travaillé à la réalisation de nombreux projets partout au Canada, permettant ainsi à de multiples partenaires et clients de « bâtir leurs rêves ». De fidèles clients comme La Maison Simons, Le Groupe Germain, Strøm Spa Nordique et Deloitte ont permis à l'entreprise d'acquérir une solide Notoriété, au Canada comme à l'international, en signant des réalisations primées. La firme compte aujourd'hui des bureaux à Québec, Montréal et Ottawa. https://lemaymichaud.com

