Le rapport chiffre les recettes d'exploitation de LONGi pour 2021 à 80,932 milliards CNY, soit une augmentation de 48,27 % en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable à la société mère au cours de la période était de 9,086 milliards CNY, dont 8,826 milliards CNY de bénéfice net déduit des gains et pertes non récurrents attribuables aux actionnaires des sociétés cotées. La marge brute consolidée est de 20,19 % et le ratio actif-passif de 51,31 %, en baisse de 8,07 % par rapport à l'année précédente.

En termes de résultats pour le premier trimestre 2022, la société a réalisé un revenu d'exploitation de 18,595 milliards CNY, soit une hausse de 17,29 % par rapport à la même période l'année précédente, et continue de mener l'industrie photovoltaïque. LONGi perçoit un potentiel important dans le mouvement vers la transition énergétique et les occasions liées à la poursuite de la carboneutralité à l'échelle mondiale; elle s'est donc fixé comme objectif d'atteindre un revenu d'exploitation de plus de 100 milliards CNY pour 2022.

Une croissance rapide de la production de plaquettes et modules, et toujours au premier rang mondial au niveau des livraisons

En 2021, LONGi a livré assez de plaquettes pour une production combinée de 70,01 GW, répartis entre les ventes externes (33,92 GW) et l'usage interne (36,09 GW), en plus de 38,52 GW pour les modules monocristallins 37,24 GW en ventes externes, 1,28 GW pour usage interne. Au cours de la période considérée, les performances globales de la société en termes de ventes, de parts de marché et d'influence de la marque l'ont classée au premier rang mondial, le volume total des livraisons de modules sur les marchés nationaux et internationaux dépassant de plus de 10 GW le concurrent le plus proche.

Au T1 2022, LONGi a livré pour 18,36 GW de plaquettes de silicium monocristallin, réparties entre les ventes externes (8,42 GW) et l'usage interne (9,94 GW); pour les modules monocristallins, c'est un total de 6,44 GW, dont 6,35 GW en ventes externes et 0,09 GW pour l'usage interne.

À la fin de l'année 2021, la capacité de production de la société pour les plaquettes, les cellules et les modules représentait - respectivement - une quantité de 105 GW, 37 GW et 60 GW; pour 2022, les objectifs de capacité sont envisagés à 150 GW, 60 GW et 85 GW.

LONGi a publié, cette fois pour ses objectifs 2022 de livraison : elle vise entre 90 et 100 GW pour les plaquettes (incluant celles pour l'usage interne), et entre 50 à 60 GW pour les modules (tous deux incluant les ventes pour l'usage interne).

Une nouvelle phase d'activités commerciales grâce à une stratégie combinant mondialisation et localisation

En misant sur une stratégie à la fois globale et locale, LONGi s'est accaparé les plus grosses parts de marché en Chine, en Asie-Pacifique, en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique grâce à des ventes mondiales de modules inégalées en 2020, un statut consolidé en 2021. La société a désormais établi des sites de production et des réseaux de vente dans plus de 150 pays et régions du monde, employant 49 967 personnes à temps plein, dont 9 827 en dehors de la Chine continentale, soit 7,59 % du total.

Avec les différends commerciaux et d'autres problèmes ponctuels ayant un impact sur l'industrie photovoltaïque chinoise, l'avantage de LONGi de ne pas dépendre d'un seul marché lui permet d'obtenir des rendements constants et de répondre aux attentes en matière de croissance. L'achèvement de la transformation technique des lignes de production existantes renforcera la coordination globale des ventes mondiales dans diverses régions, réduira le temps de transit des produits et augmentera encore la capacité d'expédition des produits.

Un investissement soutenu en R et D technologique pour être à l'avant-plan de l'innovation

LONGi maintient son engagement à long terme en matière de R et D technologique. Grâce à la présence en bourse de la société de 2012 à 2021, le taux de croissance annuel composé des recettes d'exploitation a atteint 53,52 %, et ses recettes totales sont passées de 1,71 milliard à plus de 80 milliards CNY, soit 47 fois plus. Le taux de croissance des investissements en R et D durant cette période est presque synchrone, ceux-ci totalisant plus de 10 milliards CNY.

En date de 2021, LONGi a obtenu un total de 1 387 brevets autorisés pour un investissement en R et D de 4,394 milliards CNY - soit 5,43 % des revenus, une augmentation de 69,55 % en glissement annuel. Rien qu'au cours de la dernière année, LONGi a battu 7 fois le record mondial de capacité de conversion énergétique pour les cellules dans diverses disciplines techniques et a revendiqué le leadership technologique global en matière de cellules à haut rendement, y compris les cellules TOPCon (types n et p) et les cellules HJT (types n et p). La nouvelle technologie de cellules solaires de l'entreprise sera mise en production au cours du troisième trimestre de 2022.

La réputation et la qualité des produits LONGi reconnues par des organisations internationales

En 2021, en se basant sur son indice pour les modules PV (ou PV Module Index), le U.S. Renewable Energy Testing Center (RETC) a reconnu LONGi pour son « Haut niveau d'excellence » pour la troisième année consécutive, alors que le laboratoire indépendant PVEL jugeait ses modules comme étant parmi les meilleurs au niveau de la fiabilité.

À l'occasion de l'événement Intersolar 2021, LONGi a remporté le prix dans la catégorie des produits photovoltaïques pour son module à haut rendement de la série Hi-MO 5 (182 mm); cette récompense remise aux entreprises qui apportent une contribution significative à l'industrie par le biais de l'innovation technologique.

En 2021, LONGi a été une nouvelle fois récompensée lors du congrès All Quality Matters de l'organisme TÜV Rheinland pour ses modules à haut rendement Hi-MO 4 et Hi-MO 5, remportant respectivement les honneurs pour leur rendement énergétique extérieur (groupe monoface) et la simulation du rendement énergétique (groupe monocristallin biface).

Promouvoir les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour atteindre la durabilité

LONGi met activement en œuvre des efforts de développement durable. En 2021, l'entreprise a annoncé une promesse ambitieuse lors de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15) : convertir la base de production de Baoshan, dans la province du Yunnan pour en faire sa première usine carboneutre d'ici 2023. L'annonce de cet engagement marque le début de Net-zero LONGi et l'établissement d'un champ d'essai pour le concept de développement durable Solar for Solar de la société.

En 2021, LONGi a également publié son premier livre blanc sur l'action climatique lors du sommet de la COP26. Selon le document, l'entreprise continuera à respecter activement son engagement à promouvoir la mise en œuvre des quatre initiatives internationales, RE100, EV100, EP100 et SBTi.

Le rapport annuel 2021 indique en outre que LONGi a désormais atteint 40,19 % d'utilisation d'électricité renouvelable dans ses opérations mondiales et réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 1 687 933 tonnes, grâce aux trois disciplines que sont les installations de production d'électricité en propre, l'acquisition d'installations tierces de production d'électricité et l'acquisition contractuelle d'énergie verte.

En tant que société socialement responsable ayant son siège à Xi'an, capitale de la province de Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, LONGi a fait don de 10 millions CNY au gouvernement local pour lutter contre la pandémie de COVID-19. La société a également fait don de 15 millions CNY à la population de la province du Henan afin de fournir une aide aux sinistrés à la suite d'importantes inondations.

À l'avenir, LONGi continuera à renforcer sa stratégie de leadership en matière de produits, en prenant comme point de départ la création de valeur pour ses clients. La société poursuivra l'innovation technologique avec des objectifs ambitieux et s'efforcera en permanence de réduire le coût des produits et d'améliorer l'efficacité et la qualité, en continuant à soutenir des investissements en R et D de haute intensité et en fournissant des résultats de grande valeur aux clients mondiaux.

Remarque : Les chiffres financiers figurant dans le rapport sont exprimés en yuans chinois (CNY).

