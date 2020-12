XI'AN, Chine, 4 décembre 2020 /CNW/ - LONGi a établi un nouveau record en devenant la première marque de produits solaires à expédier des modules photovoltaïques générant au total plus de 20 GW en 2020.

Depuis sa création en 2000, LONGi a toujours été orientée sur le marché et sur sa clientèle. L'entreprise développe sans cesse des produits solaires et solutions photovoltaïques de haute efficacité, très fiable et de grande qualité afin d'offrir des services à valeur ajoutée à ses clients.

Souci du client

LONGi a établi des systèmes mondiaux unifiés pour le traitement des plaintes des clients, les normes de service, le suivi de la qualité et les processus de gestion. Les clients peuvent donc avoir l'assurance que tout problème sera résolu en temps opportun.

Grâce à des plaquettes de haute qualité, à des cellules à émission arrière passive (PERC) à haut rendement et à des exigences strictes concernant les matériaux et les processus des modules, les modules LONGi démontrent constamment un excellent rendement lors d'essais de fiabilité par des tiers, d'évaluations du rendement énergétique et d'applications par les clients. LONGi collabore avec B&V, TÜV SÜD, TÜV Rheinland, RETC et d'autres institutions pour mettre en place des projets pilotes mondiaux visant à évaluer la performance énergétique de ses modules.

Selon le classement de PV Tech Bankability, LONGi reste le seul fournisseur de modules cotés AAA pour un quatrième trimestre consécutif en 2020. Ces excellents résultats demeurent attribuables au solide bilan de l'entreprise en tant que fournisseur mondial de modules de 20 GW.

Engagement envers l'innovation

Fortement engagée envers la recherche et le développement et l'innovation, LONGi jouit d'une solide réputation de fournisseur fiable proposant des modules à haut rendement (de Hi-MO 1 à Hi-MO 5). Les modules LONGi sont largement reconnus dans le monde entier grâce aux économies réalisées sur le coût moyen actualisé de l'énergie (LCOE) et aux coûts des autres composants du système, ainsi qu'à leur rendement énergétique élevé.

Le tout nouveau module bifacial Hi-MO 5 de LONGi, basé sur la cellule M10 récemment construite, a été lancé cette année à l'échelle mondiale de manière à être livré aux investisseurs dans les centrales photovoltaïques à des fins commerciales. La nouvelle gamme de produits de l'entreprise reflète son engagement à fournir une valeur constante à ses clients internationaux par l'innovation.

