LOKIA MILIEUX DE VIE POUR AÎNÉS POURSUIT SA CROISSANCE À MONTRÉAL AVEC L'ACQUISITION DE LA RÉSIDENCE LE SYMBIOSE

Une passation de flambeau sous le signe de la continuité

Cette acquisition s'effectue dans un esprit de grande collaboration entre les deux organisations, avec pour priorité absolue d'assurer une transition fluide, douce et transparente pour l'ensemble des résidents, de leurs familles et du personnel en place. Tous les emplois et la totalité des services de soins et d'assistance actuels seront intégralement maintenus.

« C'est un honneur d'accueillir les résidents du Symbiose et ses équipes au sein de notre grande famille », déclare M. Guy Tremblay, président-directeur général de LOKIA. « Depuis près de 25 ans, notre réseau se déploie avec la mission d'offrir des milieux de vie humains, sécuritaires et hautement spécialisés en soins. Nous nous engageons à préserver cette culture d'excellence, à veiller au bien-être des résidents et à offrir un environnement de travail harmonieux et stimulant à tout le personnel. »

De son côté, la direction sortante se réjouit de confier les rênes de l'établissement à un groupe reconnu pour son approche humaine et son expertise pointue dans les services de qualité et le domaine des soins.

« Prendre soin du Symbiose, de ses résidents et de ses employés a été l'œuvre de notre famille pendant près de 30 ans », souligne M. Johnny Migliara, propriétaire du Groupe Résidences Excellence. « Trouver un acquéreur qui partage nos valeurs fondamentales de respect, de rigueur et de bienveillance était primordial pour nous. Nous avons collaboré étroitement avec l'équipe de LOKIA pour planifier cette transition, et nous passons le flambeau avec la certitude que la communauté du Symbiose est entre de très bonnes mains pour l'avenir. »

Avec cette acquisition d'envergure, le réseau LOKIA consolide de manière significative sa présence dans la métropole et porte désormais son portefeuille à 18 résidences réparties à travers le Québec et le Nouveau-Brunswick.

À propos de LOKIA milieux de vie pour aînés

Fondé il y a près de 25 ans, le réseau LOKIA est un chef de file québécois dans le domaine des résidences privées pour aînés (RPA). Spécialisé dans l'offre de soins évolutifs et d'un encadrement sécuritaire, le groupe gère aujourd'hui un réseau de 18 résidences au Québec et au Nouveau-Brunswick, guidé par une approche axée sur la dignité, le bonheur et la qualité de vie de ses résidents. LOKIA accompagne plus de 3 500 résidents au quotidien grâce à près de 1400 employés

SOURCE LOKIA

Pour renseignements et demandes d'entrevues : Maxime Paré, Directeur des opérations, LOKIA, Téléphone: 438-337-8194, Courriel: [email protected], lokia.ca