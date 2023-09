Loisir culturel dans VSP : Une fin de semaine de découvertes et d'activités gratuites!

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension invite les citoyennes et citoyens à découvrir Lumière sur le loisir culturel du 13 au 15 octobre, un événement organisé en collaboration avec les organismes de l'arrondissement, afin de mettre en valeur la pratique artistique amateur et l'offre de service de ses partenaires.

Plusieurs activités gratuites seront organisées dans l'arrondissement. Expositions, ateliers artistiques, présentations de la programmation en loisir culturel des organismes et plus encore!

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension invite les citoyens à découvrir des activités de loisir culturel du 13 au 15 octobre 2023. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension)

« Grâce à nos organismes partenaires, il sera possible d'expérimenter, le temps d'une fin de semaine, une foule d'activités touchant les arts du cirque, les arts visuels, le théâtre d'objets et la musique. Éveillez votre créativité en participant à un ou plusieurs des ateliers qui se tiendront dans votre quartier. En plus, c'est gratuit! Pas de raison de ne pas en profiter. Consultez la programmation et notez-le tout de suite à l'agenda », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Pour connaître les différentes activités offertes, consultez le site Web de l'arrondissement : montreal.ca/vsp.

