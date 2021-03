Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune - Québec propose des modifications de la Loi pour améliorer ses leviers d'action et mieux protéger notre patrimoine faunique

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans la poursuite de sa mission de conservation et de mise en valeur de la faune, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a aujourd'hui présenté, à l'Assemblée nationale, un projet de loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et d'autres dispositions législatives.

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs entend ainsi améliorer l'encadrement des activités de mise en valeur et de conservation de la faune et de ses habitats, accroître sa capacité d'agir contre les actes répréhensibles à leur égard et accentuer ses efforts d'allègement réglementaire et administratif. La protection des cheptels contre le braconnage, des pouvoirs accrus pour les agents de la protection de la faune, la modification de certaines amendes pour qu'elles reflètent mieux la gravité des actes posés et davantage de mécanismes d'action auprès des organismes gestionnaires de zones d'exploitation contrôlée en matière de saine gouvernance, voilà autant d'exemples de changements prévus dans la Loi.

La mise à jour de cette loi, dont la dernière révision date de 2009, permettra notamment :

de doter le Québec d'une loi moderne et pertinente en matière de conservation et de protection de la faune;

de protéger la santé des populations humaines et animales en assurant une préservation du patrimoine faunique, créateur de richesses socioéconomiques et de qualité de vie locale pour les Québécois et Québécoises;

d'accroître la capacité du Ministère d'agir dans les situations de crise et de braconnage.

Citation :

« Le territoire québécois abrite une faune riche et diversifiée qui joue un rôle primordial dans la vie des Québécois et Québécoises ainsi que dans notre économie. Ce projet de loi vise une plus grande accessibilité et un meilleur encadrement des activités fauniques pratiquées sur tout le territoire. C'est un pas important, dont je suis fier, dans la gestion durable de ce patrimoine collectif. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Faits saillants :

Le projet de loi modifiant la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et d'autres dispositions législatives a été présenté le 11 mars 2021 à l'Assemblée nationale du Québec.

