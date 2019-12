Loi sur l'immatriculation des armes à feu (LIAF) - Application de la loi par les agents de protection de la faune

QUÉBEC, le 29 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que les agents de protection de la faune pourront effectuer des vérifications et appliquer la Loi sur l'immatriculation des armes à feu (LIAF) dès le 1er décembre 2019.

Rappelons que depuis le 29 janvier 2019, tous les propriétaires d'armes à feu sans restriction ont l'obligation de demander l'immatriculation de leurs armes, dès leur prise de possession ou dès qu'elles se trouvent sur le territoire du Québec. Les propriétaires qui n'ont pas effectué la démarche d'immatriculation de leurs armes s'exposent donc à des sanctions prévues à la LIAF.

Dans l'application de cette loi, les agents de protection de la faune auront des pouvoirs semblables à ceux des policiers. Leur proximité avec les chasseurs en forêt font d'eux des relayeurs d'information importants. À compter du 1er décembre, les quelque 380 agents répartis sur l'ensemble du territoire québécois intégreront ainsi l'application de la LIAF à leurs activités habituelles d'enquête. Ils continueront également d'assurer la conformité et la pérennité des activités fauniques ainsi que la protection de la biodiversité en contrant le braconnage.

Pour toute question concernant l'immatriculation des armes à feu, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service d'immatriculation des armes à feu du Québec.

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Renseignements: Sylvain Carrier, Responsable des relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Tél. : 418 627-8609, poste 3021; Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, Tél. : 418 646-6777, poste 30274

