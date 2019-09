Loi 39 établissant un nouveau mode de scrutin - La FQM appui le gouvernement dans sa décision de tenir un référendum

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération québécoise des municipalités (FQM) est très satisfaite de voir que le gouvernement du Québec aille dans le sens de sa demande de tenir un référendum sur la réforme du mode de scrutin.

« Il est absolument essentiel que la population se prononce sur ce projet de loi qui aura un impact majeur sur l'exercice de notre démocratie. À titre de porte-parole des régions, la FQM veillera à ce que la réforme ne diminue d'aucune manière le poids politique des régions », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Saint-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

La FQM avait d'ailleurs eu l'occasion de faire part de ses recommandations à la ministre de la Justice et ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l'Accès à l'information, Me Sonia Lebel, lors de sa rencontre avec le conseil d'administration de la Fédération, en avril dernier.

Congrès 2019 de la FQM

Par ailleurs, le dossier de la réforme du mode de scrutin sera discuté en atelier lors du Congrès 2019 de la FQM qui ouvrira demain au Centre des congrès de Québec.

« Nous aurons l'occasion de définir nos orientations dans ce dossier. La FQM souhaite être entendue en commission parlementaire à ce sujet », a indiqué M. Demers.

À propos de la FQM

Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie comme la porte-parole des municipalités et des régions du Québec. Ayant comme priorité la défense de l'autonomie municipale, elle privilégie les relations à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation de ses quelque 1 000 municipalités et MRC membres.

