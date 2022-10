SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Logistik Unicorp - un chef de file mondial et fournisseur de confiance d'uniformes et d'équipements militaires pour le Canada et ses alliés - annonce la signature d'une entente de partenariat avec le Gouvernement du Canada et le ministère de la Défense nationale pour fournir vêtements et chaussures opérationnels aux Forces armées canadiennes.

Le contrat, évalué à 3,7 $ milliards sur un horizon de 20 ans, permettra à Logistik Unicorp de faire croître davantage son leadership au sein de l'industrie canadienne du textile et du vêtement. Nourrir des partenariats solides et à long terme avec l'industrie fait partie de l'ADN organisationnelle de Logistik Unicorp. L'entreprise a un bilan plus que positif lorsqu'il s'agit se soutenir le domaine manufacturier canadien - plus de 96 % des articles fournis à la Défense nationale sont produits au Canada. Avec l'annonce de cette entente capitale, Logistik Unicorp réitère non seulement son soutien à l'industrie mais est également impatiente d'établir de nouvelles collaborations avec des communautés des Premières Nations ainsi qu'avec de nombreux autres fournisseurs et partenaires à travers le pays.

« Logistik Unicorp est fière d'avoir été choisie pour continuer à approvisionner les Forces armées canadiennes en uniformes et équipements, lesquels sont fièrement portés et utilisés par nos militaires canadiens en mission à travers le monde. Logistik Unicorp déploie son expertise reconnue en gestion intégrée de programmes d'uniformes depuis 1993, et, mondialement, c'est maintenant plus de 600 000 individus qui en bénéficient. La poursuite incessante de l'innovation aux moyens de la recherche et du développement, en plus de l'amélioration proactive des services à nos clients, contribuent à distinguer l'expertise des programmes d'uniformes de Logistik Unicorp. », explique Karine Bibeau, Vice-présidente, Expérience client chez Logistik Unicorp.

L'annonce de l'octroi du Contrat Consolidé Vêtements et Chaussures Opérationnels (C2VCO) permettra à Logistik Unicorp de créer davantage de retombées économiques pour le Canada et ce, pour plusieurs années à venir. Logistik Unicorp continuera à investir dans la recherche et développement à haute valeur ajoutée, tel que dans les matériaux de pointe, ainsi qu'en développement de compétences et en formation afin de soutenir la main-d'œuvre et bâtir la relève des secteurs du vêtement, du textile et de la chaussure au Canada.

À propos de Logistik Unicorp

En tant qu'un chef de file au Canada en gestion intégrée de programmes d'uniformes et d'équipements personnels, Logistik Unicorp fournit des vêtements, des chaussures et de l'équipement de haute qualité, innovants et fonctionnels à plus de 600 000 individus mondialement, dont 325 000 Canadiens et Canadiennes œuvrant au sein d'entreprises, de services et d'agences gouvernementales.

La gestion intégrée de programmes d'uniformes est une solution clé en main : systèmes TI, recherche et développement, design, production, approvisionnement, assurance qualité, service à la clientèle, entreposage sécurisé et distribution. Les clients de Logistik Unicorp peuvent compter sur une chaîne d'approvisionnement flexible et sur un réseau de partenaires canadiens et internationaux. Les filiales du groupe en Australie, Nouvelle-Zélande, Allemagne, Tunisie et Vietnam desservent une clientèle globale.

