« Nous sommes heureux de nommer Carl à titre de Chef de la direction financière. Carl est un leader chevronné et mobilisateur, qui a déjà contribué de façon significative à la performance financière de LOGISTEC, à la compréhension du marché et à l'établissement de relations avec les parties prenantes afin d'accélérer notre plan de croissance », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Son expérience et ses vastes connaissances sont également des atouts majeurs pour le succès de notre transformation numérique ».

« Carl est un exemple exceptionnel de ce que signifie être un chef de la direction financière dans un monde qui évolue rapidement - pour naviguer savamment à travers des défis et des opportunités en constante évolution. Le rôle de chef de la direction financière aujourd'hui consiste notamment à établir les liens entre une main-d'œuvre engagée, des systèmes informatiques solides et l'utilisation de données stratégiques, permettant de mener à des actions concrètes. Carl incite à une meilleure compréhension de l'entreprise à tous les niveaux, et c'est ce style de leadership innovant qui donne des résultats », a déclaré J. Mark Rodger, président du conseil d'administration de LOGISTEC.

« Quel privilège incroyable d'être nommé chef de la direction financière de LOGISTEC, une entreprise avec une feuille de route éprouvée en matière de croissance à long terme depuis les 70 dernières années. J'ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec Madeleine et l'équipe de haute direction, alors que nous poursuivons notre plan stratégique ambitieux et livrons une performance à la mesure de nos gestes audacieux », a déclaré M. Delisle.

Jean-Claude Dugas, le prédécesseur de M. Delisle, s'est joint à LOGISTEC en 2001. Jean-Claude s'est engagé à maximiser la valeur pour les actionnaires à long terme, à concevoir un portefeuille équilibré d'initiatives de croissance et à maintenir le haut niveau d'intégrité et de transparence qui fait aujourd'hui la renommée de LOGISTEC. Il assumera dès maintenant le rôle de conseiller spécial jusqu'à sa retraite à la fin de 2022.

« Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Jean-Claude pour son dévouement et son engagement envers LOGISTEC au cours des 22 dernières années, a déclaré Madeleine Paquin. Ses prévisions financières, son sens des affaires et l'instauration des meilleures pratiques en matière de gouvernance au sein l'entreprise sont des legs inestimables pour LOGISTEC et nous poursuivrons ce qu'il a bâti ».

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, la gestion de risques, et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation

Renseignements: Ingrid Stefancic, Vice-présidente, services corporatifs et juridiques, Secrétaire corporative, LOGISTEC Corporation, Téléphone : 514 985-2310, [email protected]