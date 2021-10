MONTRÉAL, le 25 oct. 2021 /CNW Telbec/ - LOGISTEC CORPORATION (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B), a annoncé aujourd'hui qu'elle renouvelle son programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« RACNA »). LOGISTEC est d'avis que le rachat de ses actions pourrait constituer une utilisation appropriée et souhaitable de la trésorerie dont elle dispose. Par conséquent, LOGISTEC est d'avis que l'offre est faite dans l'intérêt fondamental de LOGISTEC et de ses actionnaires.

La Bourse de Toronto (la « Bourse ») a approuvé un avis déposé par LOGISTEC de son intention d'effectuer un RACNA. Conformément à l'avis, LOGISTEC a l'intention de racheter, aux fins d'annulation, conformément aux exigences de la Bourse i) jusqu'à concurrence de 368 851 actions ordinaires de catégorie A (« actions de catégorie A »), représentant 5 % des actions de catégorie A en circulation et ii) jusqu'à concurrence de 284 301 actions subalternes à droit de vote de catégorie B (« actions de catégorie B »), représentant 5 % des actions de catégorie B en circulation.

La moyenne quotidienne des opérations (la « MQO ») sur les actions de catégorie A et les actions de catégorie B de LOGISTEC au cours des six derniers mois civils complets a été de 14 et 2 355, respectivement. Par conséquent, aux termes des règles de la Bourse, LOGISTEC a le droit de racheter lors de tout jour de bourse jusqu'à concurrence de 1 000 actions par catégorie. Une fois par semaine, en sus de cette limite quotidienne de 1 000 par catégorie, LOGISTEC peut aussi racheter un bloc d'actions par catégorie qui n'est pas la propriété d'un initié (i) dont le prix d'achat est de 200 000 $ ou plus, (ii) dont le nombre est d'au moins 5 000 actions dont le prix d'achat s'élève à au moins 50 000 $, ou (iii) qui correspond à au moins 20 lots réguliers d'actions et représente au moins 150 % de la MQO, conformément aux règles de la Bourse. LOGISTEC a retenu les services de BMO Nesbitt Burns Inc. comme courtier pour gérer le programme.

LOGISTEC a effectué le rachat de certaines de ses actions au cours des douze (12) derniers mois dans le cadre d'un RACNA qui a débuté le 28 octobre 2020 et se terminera au plus tard le 27 octobre 2021. Les rachats d'actions ont été effectués par l'entremise de la Bourse ainsi que des systèmes de négociation parallèles au Canada. Au cours de cette période, un total de 600 actions de catégorie A et 15 900 actions de catégorie B ont été rachetées, à un prix moyen pondéré de 38,41 $ et 37,39 $, respectivement. Le nombre maximal approuvé de titres à acquérir dans le cadre de ce RACNA était 368 881 actions de catégorie A et 277 113 actions de catégorie B.

Le nouveau RACNA débutera le 28 octobre 2021 et se terminera au plus tard le 27 octobre 2022. Les rachats seront effectués par l'entremise de la Bourse ou des systèmes de négociation parallèles au Canada, et pourront être effectués hors Bourse en vertu de dispenses prévues dans la législation sur les valeurs mobilières applicable ou émises par les autorités de règlementation des valeurs mobilières. LOGISTEC a mis en place un programme de rachat automatique avec son courtier, ce qui permettra à ce dernier de racheter les actions pour LOGISTEC pendant les périodes de blackout. Le rachat et le paiement des actions seront effectués par LOGISTEC conformément aux exigences de la Bourse, et le prix que LOGISTEC versera pour toute action acquise sera le cours de cette action au moment de l'acquisition, à l'exception des achats effectués hors Bourse en vertu de dispenses prévues dans la législation sur les valeurs mobilières applicable ou émises par les autorités de règlementation des valeurs mobilières qui pourront être à escompte par rapport au cours des titres prévalant à ce moment. À la clôture des marchés en date du 15 octobre 2021, 7 377 022 actions de catégorie A et 5 686 036 actions de catégorie B étaient émises et en circulation.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 54 ports et 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de renouvellement de conduites d'eau souterraines, de restauration de sites, de dragage et de drainage, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com.

