MONTRÉAL, le 22 déc. 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) (« LOGISTEC » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que la Cour supérieure du Québec a délivré une ordonnance définitive approuvant le plan d'arrangement en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions du Québec annoncé précédemment et visant LOGISTEC et 1443373 B.C. Unlimited Liability Company, une entité détenue par certains fonds gérés par Blue Wolf Capital Partners LLC, dont le financement par actions privilégiées est fourni par Stonepeak.

Les parties à l'arrangement prévoient réaliser l'arrangement dans la semaine du 8 janvier 2024, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien.

La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC sont inscrites depuis cette date à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant le moment prévu de la réalisation de l'arrangement proposé. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent communiqué de presse, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs, y compris la capacité des parties de satisfaire, en temps utile, aux conditions de clôture de l'arrangement proposé. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les incertitudes et risques importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont notamment la possibilité que l'arrangement proposé ne soit pas mené à terme selon les modalités et les conditions ou dans les délais actuellement prévus, ou qu'il ne soit pas mené à terme du tout, faute de satisfaire en temps opportun ou autrement aux conditions de clôture de l'arrangement proposé ou pour d'autres raisons. Les lecteurs du présent communiqué de presse sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

Renseignements: Carl Delisle, CPA auditeur, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, [email protected], 514 985-2390