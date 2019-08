Logistec Corporation déclare des dividendes trimestriels sur ses actions

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A) (TSX: LGT.B) a annoncé aujourd'hui qu'il a déclaré un dividende trimestriel de 0,0935 $ par action sur toutes les actions ordinaires de catégorie A en circulation et un dividende de 0,10285 $ par action sur toutes les actions subalternes à droit de vote de catégorie B en circulation.

Lesdits dividendes seront payables le 11 octobre 2019 à tous les actionnaires inscrits de LOGISTEC Corporation à la fermeture des bureaux le 27 septembre 2019. Ce dividende est un dividende déterminé aux fins de l'Agence de revenu du Canada.

Les dividendes versés en 2018 égalent 0,34 $ par action ordinaire de catégorie A et 0,37 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles. LOGISTEC offre des services de manutention de vrac, de marchandises diverses et de conteneurs dans quelque 37 ports et 63 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et exploitants de navires étrangers desservant le marché canadien.

De plus, la Société œuvre dans le secteur environnemental où elle offre à une clientèle industrielle et municipale, ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services de réhabilitation structurale sans tranchée de conduites d'eau souterraines, de gestion des matières réglementées, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de boyaux tissés.

Les actions de LOGISTEC, société ouverte depuis 1969, sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.logistec.com .

Jean-Claude Dugas, cpa, ca, Chef de la direction financière, Logistec Corporation, jdugas@logistec.com, (514) 985-2345

