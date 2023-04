MONTRÉAL, le 3 avril 2023 /CNW/ - LOGISTEC Arrimage inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A et LGT.B), (« LOGISTEC »), un important fournisseur de services maritimes et environnementaux en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété l'acquisition préalablement annoncée de la division des terminaux maritimes canadiens et américains de Fednav, y compris Federal Marine Terminals, Inc. et la division logistique, Fednav Direct, pour un prix d'achat de 105 millions $ US, sous réserve des ajustements habituels. Cette transaction ajoute 11 terminaux au réseau de LOGISTEC, portant celui-ci à 90 terminaux dans 60 ports en Amérique du Nord.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. LOGISTEC œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de LOGISTEC à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation

Renseignements: Carl Delisle, CPA auditeur, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, 514 709-8822, [email protected]; Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, 514 985-2337, [email protected]