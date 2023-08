MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX: LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et le semestre clos le 24 juin 2023. LOGISTEC, qui réalise à l'heure actuelle un examen stratégique, a enregistré de solides produits pour le deuxième trimestre de l'exercice.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2023

Les produits consolidés se sont élevés à 244,9 millions $, en hausse de 25,9 millions $, ou 11,9 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 37,6 millions $, en hausse de 3,4 millions $;

s'est élevé à 37,6 millions $, en hausse de 3,4 millions $; ALTRA | SANEXEN a remporté le premier contrat du genre auprès de Waste Connections pour lutter contre les PFAS;

Nous avons mené à bien la mise en œuvre de la deuxième des trois phases de notre projet de mise en œuvre d'un progiciel de gestion intégré (« ERP »);

LOGISTEC a conclu l'acquisition de la division de terminaux de Fednav (« FMT »).

Faits saillants du premier semestre de 2023

Les produits consolidés se sont élevés à 403,8 millions $, en hausse de 43,4 millions $, ou 12,1 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 47,6 millions $, en hausse de 5,6 millions $;

s'est élevé à 47,6 millions $, en hausse de 5,6 millions $; Au 24 juin 2023, le carnet de commandes des services environnementaux s'établissait à 252,2 millions $.

« Après avoir connu des années de performances records et de succès, grâce surtout à nos gens et à nos valeurs fortes, je suis heureuse de constater que l'équipe LOGISTEC a de nouveau dégagé de bons résultats d'exploitation, dont un BAIIA(1) ajusté sans précédent au cours du trimestre », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « En mai, nous avons été honorés de recevoir le prix des Sociétés les mieux gérées au Canada 2023. Je suis très fière de nos gens et de la résilience, de l'agilité et de l'ingéniosité dont ils font preuve ».

« Nous avons encore une fois inscrit des produits records au deuxième trimestre de l'exercice », a ajouté Carl Delisle, chef de la direction financière et trésorier de LOGISTEC. « Notre secteur des services maritimes a continué de se distinguer, notamment FMT, avec laquelle nous nous sommes récemment regroupés, ainsi que nos activités de manutention de marchandises en vrac et celles de Gulf Stream Marine, Inc. (« GSM ») qui ont affiché une progression soutenue. Les activités de notre secteur de services environnementaux ont subi les conséquences du début tardif de l'exécution des contrats liés à ALTRA, notre technologie de renouvellement des conduites d'eau, mais nous devrions aisément être en mesure de compenser ces retards au cours des prochains trimestres. Cependant, notre rentabilité a été durement éprouvée par des coûts importants en lien avec nos projets et notre processus d'examen stratégique. »

Résultats pour la période

Au cours du deuxième trimestre de 2023, les produits consolidés ont totalisé 244,9 millions $, une hausse de 25,9 millions $, ou 11,9 %, par rapport à ceux de la période correspondante de l'exercice 2022. La hausse globale était principalement attribuable à l'acquisition de FMT, tandis que nos principaux marchés sont demeurés robustes, tant au Canada qu'aux États-Unis. La taille et la portée des activités de LOGISTEC, conjuguées à l'expertise approfondie de ses équipes, ont permis de dégager des résultats opérationnels solides, tout particulièrement dans le secteur des services maritimes. Compte non tenu des coûts additionnels engagés au cours du trimestre considéré aux fins de l'examen stratégique en cours et de son acquisition la plus récente, la Société a connu un trimestre fructueux.

Services maritimes

Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 175,5 millions $ au deuxième trimestre de 2023, en hausse de 36,7 millions $, ou 26,4 %, en regard de ceux de la période correspondante de 2022. La croissance est essentiellement attribuable aux résultats de la plus récente acquisition de la Société, FMT, dont l'apport s'est chiffré à 35,1 millions $ au deuxième trimestre de 2023. FMT a fait bonne figure, en particulier son terminal de Hamilton (ON), et il existe des possibilités de croissance prospective importantes pour les 11 terminaux stratégiquement situés qui s'ajoutent au réseau de LOGISTEC. Notre secteur des services maritimes traditionnel a continué d'afficher une bonne performance. Nos activités liées aux marchandises en vrac ont été florissantes, malgré les répercussions des feux de forêt au Québec qui ont posé des problèmes de logistique ferroviaire à Sept-Îles. Nous sommes également satisfaits des résultats de nos investissements dans Gulf Stream Marine, Inc. au terminal de Brownsville (TX) qui se sont traduits par un accroissement des volumes de la part d'un de nos principaux clients dans le sud des États-Unis. Ceux-ci ont plus que compensé la baisse des volumes de conteneurs et un certain ralentissement des marchandises en vrac et générales.

Services environnementaux

Les produits du secteur des services environnementaux ont atteint 69,5 millions $, en baisse de 10,7 millions $, ou 13,3 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2022. Bien que nos équipes aient mené à bien de multiples projets sur le terrain, les avantages qui en ont découlé ont été compromis par les retards de projets contractuels, notamment ceux de notre division de renouvellement des conduites d'eau souterraines au Canada, qui ont toutefois été quelque peu contrebalancés par l'intensification de nos activités aux États-Unis. Le projet de restauration de la mine Rayrock dans le nord du Canada a été retardé en raison d'enjeux liés à l'obtention de permis, mais après six mois, nous sommes près d'atteindre nos objectifs en termes de produit qui en découlent. Nous amorçons à l'heure actuelle la saison occupée et notre carnet de commandes de l'ordre de 252,2 millions $ devrait dans l'ensemble demeurer robuste jusqu'à la fin de l'exercice.

Les produits et les résultats de FER-PAL Construction Ltd. (« FER-PAL ») ont été inférieurs à ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent en raison des retards de projets. Notre carnet de commandes est bien garni et nous prévoyons que nos services seront très sollicités jusqu'à la fin de la saison, ce qui devrait nous permettre de clore l'exercice en hausse par rapport au précédent. En juillet 2023, la Société a finalisé l'acquisition de la participation restante dans FER-PAL, un joueur stratégique clé pour le déploiement de notre technologie ALTRA de renouvellement des conduites d'eau. Cette acquisition permettra d'optimiser davantage notre secteur de services environnementaux et devrait donner lieu à des possibilités très intéressantes dans l'industrie de l'eau dans l'avenir. American Process Group a également fait bonne figure au cours du trimestre, et ses projets tant au Canada et aux États-Unis ont dégagé de solides résultats.

En avril 2023, ALTRA | SANEXEN a obtenu un contrat de Waste Connections pour fournir la première solution continue de réhabilitation des substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (« PFAS ») à grande échelle dans l'industrie de la gestion des sites d'enfouissement et des déchets industriels. La Société fournira et exploitera ses unités modulaires dans les sites d'enfouissement de Waste Connections à Rosemount et Rich Valley (MN) pendant les dix prochaines années. Le contrat présente des possibilités pour ALTRA Solution PFAS, et des projets pilotes et des discussions sur des accords additionnels sont déjà en cours aux États-Unis.

Au cours du trimestre considéré, notre équipe des services environnementaux a remporté un autre prix prestigieux, le prix de la nouvelle technologie 2023 décerné par Water Canada pour ALTRA Solution PFAS, qui souligne une fois de plus notre excellence dans le développement de technologies novatrices. Notre technologie exclusive de fractionnement par moussage constitue la meilleure façon d'éliminer efficacement de grands volumes de PFAS dans l'eau.

Perspectives

Notre équipe d'experts, notre solidité financière, notre vaste réseau diversifié de terminaux nord-américain et nos technologies environnementales novatrices sont les piliers sur lesquels nous continuerons de nous appuyer pour bâtir notre entreprise.

Notre secteur des services maritimes se porte bien, et nous prévoyons des résultats positifs pour le deuxième semestre de l'exercice. Notre plus récente acquisition, FMT, dégage les résultats prévus, ce qui est augure particulièrement bien pour l'avenir. L'intensification de nos activités de manutention des marchandises a été favorisée par une forte demande, qui est particulièrement importante dans la région de la côte américaine du golfe du Mexique.

Du côté du secteur des services environnementaux, l'exécution du carnet de commandes restant devrait nous permettre de compenser le ralentissement enregistré au début et de terminer l'exercice avec une performance nettement supérieure à celle de 2022. Nous disposons d'un carnet de commandes bien garni et avons confiance dans la capacité de notre équipe de mener à bien des projets d'envergure au cours de l'exercice. Nous devrions commencer à exécuter notre premier contrat axé sur notre solution continue de réhabilitation des PFAS aux États-Unis vers la fin de l'automne, ce qui augure très bien pour l'octroi de contrats que nous pourrions décrocher ultérieurement.

Nous sommes ravis d'avoir atteint avec succès un jalon clé du projet de déploiement de notre système ERP. La deuxième des trois phases est achevée, de sorte que nous avons amorcé avec succès le déploiement des modules de gestion de projet et de gestion financière de SANEXEN services environnementaux inc. Dès l'automne, nous entamerons la phase finale qui se traduira par le déploiement dans notre secteur des services maritimes en 2024. Nous tenons à remercier les membres de l'équipe élargie de déploiement du système ERP pour leur travail inlassable visant à concrétiser ce projet.

Nous avons engagé des coûts supplémentaires au cours du trimestre en lien avec l'examen stratégique en cours, notre acquisition la plus récente, l'augmentation de nos charges financières et le projet de mise en œuvre du système ERP. Ces coûts supplémentaires de 6,9 millions $ au titre d'éléments hors exploitation, combinés à des charges financières plus élevées ont eu une incidence importante sur la rentabilité. Cependant, compte non tenu de ces éléments, nos résultats sont meilleurs que ceux de la période correspondante de l'exercice précédent, et nous sommes en mesure de prévoir que nous afficherons de bons résultats pour le reste de 2023.

Dividendes

Le 1er août 2023, le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,11782 $ par action ordinaire de catégorie A et un dividende 0,12959 $ par action subalterne à droit de vote de catégorie B, pour une contrepartie totale de 1,6 million $. Ces dividendes seront versés le 6 octobre 2023 aux actionnaires inscrits en date du 22 septembre 2023.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 60 installations portuaires et dans 90 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services relatifs au renouvellement de conduites d'eau souterraines, au dragage, à l'assèchement, à la gestion de sols contaminés et des matières résiduelles, à la restauration de sites, à l'évaluation des risques et à la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com/fr/ .

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition de BAIIA ajusté ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation du système ERP et, depuis le deuxième trimestre de 2023, la Société a exclu les honoraires professionnels payés dans le cadre d'un regroupement d'entreprises et de l'analyse d'autres possibilités de développement des affaires (les « coûts de transaction »). La Société ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en œuvre du système ERP et des coûts de transaction, étant donné qu'ils nuisent à la comparabilité de ses résultats financiers et qu'ils pourraient possiblement fausser l'analyse des tendances liée au rendement des activités. Le fait d'exclure les éléments précités ne doit pas laisser sous-entendre qu'ils sont non récurrents. Veuillez vous reporter à la section Processus d'examen stratégique du rapport de gestion et à la note 4 des notes annexes aux états financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2023 pour plus de précisions sur la nature des coûts de transaction engagés au cours du premier semestre de 2023. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel. La définition du BAIIA ajusté a été appliquée de manière rétroactive et les données comparatives ont été modifiées en conséquence pour assurer leur conformité à la définition adoptée pour l'exercice courant.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les (en milliers de dollars) 24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ 24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ Résultat de la période 3 271 13 150 (5 666) 7 252 PLUS :







Dotation aux amortissements 17 032 14 037 31 486 26 834 Charges financières nettes 7 963 3 105 12 390 6 934 Impôt sur le résultat 2 457 2 049 (750) (361) Coûts de configuration et de personnalisation aux termes d'un accord d'infonuagique 1 897 1 881 3 033 2 364 Coûts de transaction 5 029 -- 7 124 -- BAIIA ajusté 37 649 34 222 47 617 42 023



Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, de ses performances, de sa situation financière et en particulier de l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses activités. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique Risques d'affaires du rapport annuel 2022 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS















(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ 24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ Produits 244 966 218 972 403 847 360 414 Charge au titre des avantages du personnel (113 612) (106 678) (192 335) (180 950) Matériel et fournitures (65 639) (60 477) (109 752) (100 999) Charges d'exploitation (20 492) (15 263) (37 647) (27 355) Autres charges (12 661) (8 725) (24 651) (15 980) Dotation aux amortissements (17 032) (14 037) (31 486) (26 834) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 943 5 122 1 528 6 069 Autres pertes (2 782) (610) (3 530) (1 540) Résultat d'exploitation 13 691 18 304 5 974 12 825 Charges financières (8 247) (3 261) (12 926) (6 202) Produits financiers 284 156 536 268 Résultat avant impôt 5 728 15 199 (6 416) 6 891 Impôt sur le résultat (2 457) (2 049) 750 361 Résultat de la période 3 271 13 150 (5 666) 7 252 Résultat attribuable aux :







Propriétaires de la Société 3 224 13 024 (5 828) 7 006 Participation ne donnant pas le contrôle 47 126 162 246 Résultat de la période 3 271 13 150 (5 666) 7 252 Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 0,24 0,96 (0,44) 0,52 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 0,27 1,06 (0,48) 0,57 Résultat dilué par action de catégorie A 0,25 0,95 (0,43) 0,51 Résultat dilué par action de catégorie B 0,28 1,06 (0,47) 0,57 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 361 022 7 371 689 7 361 022 7 374 355 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 5 455 591 5 522 156 5 455 591 5 601 413 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 636 497 5 614 501 5 636 497 5 677 914























(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens)











Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ 24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $









Résultat de la période 3 271 13 150 (5 666) 7 252









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés

des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des établissements

à l'étranger (10 553) 6 142 (7 416) 3 653 Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger 5 271 (2 069) 4 132 (1 224) Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger (547) 274 (547) 162 (Pertes) profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux

de trésorerie (162) 1 137 (224) 1 613 Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie (35) (122) 65 (428) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats (6 026) 5 362 (3 990) 3 776









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés

des résultats







Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des

prestations définies -- 4 642 (714) 9 239 Rendement de l'actif des régimes de retraite (200) (1 431) 351 (2 884) Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes de retraite 53 (850) 96 (1 684) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés

des résultats (147) 2 361 (267) 4 671









Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats (12) -- 20 -- Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur le résultat (12) -- 20 --









Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur le résultat (6 185) 7 723 (4 237) 8 447 Total du résultat global de la période (2 914) 20 873 (9 903) 15 699 Total du résultat global attribuable aux :







Propriétaires de la Société (2 891) 20 704 (10 020) 15 427 Participation ne donnant pas le contrôle (23) 169 117 272 Total du résultat global de la période (2 914) 20 873 (9 903) 15 699



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)





Au 24 juin 2023 $ Au 31 décembre 2022 $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 23 136 36 043 Créances clients et autres débiteurs 189 468 198 247 Actifs sur contrat 26 959 14 912 Actifs d'impôt exigible 22 249 11 245 Stocks 29 958 20 000 Charges payées d'avance et autres 14 399 8 756

306 169 289 203 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 44 863 46 140 Immobilisations corporelles 275 787 234 602 Actifs au titre de droits d'utilisation 163 874 167 274 Goodwill 285 952 187 430 Immobilisations incorporelles 33 051 36 807 Actifs non courants 1 589 2 030 Actifs au titre des avantages postérieurs à l'emploi 1 252 1 264 Actifs financiers non courants 5 588 6 114 Actifs d'impôt différé 13 424 12 808 Total de l'actif 1 131 549 983 672 Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme 799 -- Dettes fournisseurs et autres créditeurs 178 206 128 019 Passifs sur contrat 11 816 11 107 Passifs d'impôt exigible 8 414 5 095 Dividendes à payer 5 261 1 574 Tranche courante des obligations locatives 21 840 18 662 Tranche courante de la dette à long terme 11 420 10 925

237 756 175 382 Obligations locatives 152 241 157 500 Dette à long terme 347 650 224 110 Passifs d'impôt différé 30 071 24 604 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 14 184 13 690 Passifs sur contrat 1 533 1 733 Passifs non courants 5 536 25 562 Total du passif 788 971 622 581 Capitaux propres



Capital social 49 443 49 443 Résultats non distribués 276 068 290 773 Cumul des autres éléments du résultat global 15 346 19 271 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 340 857 359 487 Participation ne donnant pas le contrôle 1 721 1 604 Total des capitaux propres 342 578 361 091 Total du passif et des capitaux propres 1 131 549 983 672



ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)



Attribuables aux propriétaires de la Société

Capital émis $ Résultats non distribués $ Cumul des autres éléments du résultat global $ Total $ Participation ne

donnant pas

le contrôle $ Total des capitaux propres $ Solde au 1er janvier 2023 49 443 290 773 19 271 359 487 1 604 361 091 Résultat de la période -- (5 828) -- (5 828) 162 (5 666) Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements

à l'étranger -- -- (7 371) (7 371) (45) (7 416) Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- 3 585 3 585 -- 3 585 Pertes sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- (267) -- (267) -- (267) Quote-part des autres éléments du résultat global des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt sur

le résultat -- -- 20 20 -- 20 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur le résultat -- -- (159) (159) -- (159) Total du résultat global de

la période -- (6 095) (3 925) (10 020) 117 (9 903) Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (5 567) -- (5 567) -- (5 567) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la haute direction -- 270 -- 270 -- 270 Autre dividende -- (163) -- (163) -- (163) Dividendes sur actions de catégorie A -- (1 734) -- (1 734) -- (1 734) Dividendes sur actions de catégorie B -- (1 414) -- (1 414) -- (1 414) Solde au 24 juin 2023 49 443 276 068 15 346 340 857 1 721 342 578

















ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)









Attribuables aux propriétaires de la Société





Capital émis $ Résultats non distribués $ Cumul des autres éléments du résultat global $ Total $ Participation

ne donnant

pas le contrôle $ Total des capitaux propres $ Solde au 1er janvier 2022 50 889 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609 Résultat de la période -- 7 006 -- 7 006 246 7 252 Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la conversion des établissements à l'étranger -- -- 3 627 3 627 26 3 653 Perte latente découlant de la conversion de la dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement net dans des établissements à l'étranger, après impôt sur le résultat -- -- (1 062) (1 062) -- (1 062) Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations définies et rendement de l'actif des régimes de retraite, après impôt sur le résultat -- 4 671 -- 4 671 -- 4 671 Couvertures de flux de trésorerie, après impôt sur

le résultat -- -- 1 185 1 185 -- 1 185 Total du résultat global de

la période -- 11 677 3 750 15 427 272 15 699 Réévaluation nette du passif au titre de l'option de vente émise -- (124) -- (124) -- (124) Émission et rachat d'actions de catégorie B (1 384) (7 872) -- (9 256) -- (9 256) Émission attendue d'actions de catégorie B aux termes du Régime d'options d'achat d'actions à l'intention de la

haute direction -- 241 -- 241 -- 241 Autre dividende -- (127) -- (127) -- (127) Dividendes sur actions de catégorie A -- (1 447) -- (1 447) -- (1 447) Dividendes sur actions de catégorie B -- (1 203) -- (1 203) -- (1 203) Solde au 25 juin 2022 49 505 255 766 12 801 318 072 1 320 319 392





















TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE







(en milliers de dollars canadiens)





Pour les semestres clos les 24 juin 2023 $ 25 juin 2022 $ Activités d'exploitation



Résultat de la période (5 666) 7 252 Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 44 997 27 952 Trésorerie générée par les activités d'exploitation 39 331 35 204 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2 825 5 675 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies (446) (393) Règlement des provisions (1 585) (351) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 13 198 (20 774) Impôt sur le résultat payé (7 971) (10 715)

45 352 8 646 Activités de financement



Variation nette des emprunts bancaires à court terme 799 (4 361) Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction 174 093 76 343 Remboursement de dette à long terme (46 140) (37 367) Remboursement d'obligations locatives (9 229) (7 678) Intérêts payés (12 896) (6 056) Émission d'actions de catégorie B -- 221 Rachat d'actions de catégorie B -- (9 937) Dividendes versés sur les actions de catégorie A (1 734) (1 449) Dividendes versés sur les actions de catégorie B (1 414) (1 227)

103 479 8 489 Activités d'investissement



Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle (163) (8 826) Acquisition d'immobilisations corporelles (26 075) (27 607) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles 1 139 798 Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (136 011) (3 264) Acquisition d'immobilisations incorporelles (153) (211) Intérêts perçus 437 78 Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants 127 705 Acquisition d'autres actifs non courants (30) (362) Produit de la sortie d'autres actifs non courants 49 282

(160 680) (38 407) Variation nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie (11 849) (21 272) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 36 043 37 530 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger (1 058) 811 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 23 136 17 069 Renseignements complémentaires



Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes fournisseurs et autres créditeurs 987 2 906 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt -- 460

