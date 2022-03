LOGISTEC annonce ses résultats pour l'exercice 2021 : Une année record franchissant des jalons financiers importants

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2021. Poursuivant sa stratégie de croissance à long terme, LOGISTEC a connu l'année la plus fructueuse de son histoire en atteignant des jalons importants sur le plan financier, opérationnel et environnemental.

Faits saillants de 2021

Les produits consolidés ont atteint 743,7 millions $, en hausse de 139,0 millions $ ou 23,0 %;

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 120,8 millions $, en hausse de 20,2 millions $;

s'est élevé à 120,8 millions $, en hausse de 20,2 millions $; Le résultat dilué total par action s'est chiffré à 3,46 $, en hausse de 39,0 %;

Acquisition de American Process Group (« APG »), un leader dans l'industrie de l'environnement basé en Alberta qui se spécialise dans le dragage, l'assèchement et la gestion des matières résiduelles dans l'Ouest canadiens et certaines zones urbaines des États-Unis.

« Cette performance historique est le résultat d'une vision claire, d'un plan stratégique robuste, d'objectifs d'affaires bien définis et de la mise en œuvre hors pair de tous ces éléments », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « Je suis reconnaissante envers tous les membres de notre équipe qui se sont dépassés et qui se sont adaptés aux besoins de nos clients et partenaires, afin de leur fournir des solutions fiables et créatives dans un marché en pleine effervescence. Nous sommes dans une période stimulante de notre histoire, car nous pouvons favoriser le changement en tablant sur notre expertise et notre technologie, et continuer à repousser les limites pour de nombreuses années à venir. »

Résultats de 2021

Les produits consolidés ont totalisé 743,7 millions $ en 2021, en hausse de 139,0 millions $, ou 23,0 %, en regard de ceux de 2020. Le secteur des services maritimes a affiché des produits de 427,0 millions $, par rapport à ceux de 344,6 millions $ inscrits en 2020, soit une augmentation de 23,9%. Nos activités dans les terminaux portuaires ont établi un record sur le plan des tonnages manutentionnés en 2021, grâce à une forte demande tout au long de l'année, ce qui a mené à ces résultats exceptionnels. Les produits du secteur des services environnementaux ont atteint 316,7 millions $ en 2021, en hausse de 21,8% en regard de ceux de 260,1 millions $ de l'exercice précédent. La hausse des produits a été particulièrement solide dans le marché du renouvellement des infrastructures d'eau portable. Nos technologies éprouvées permettant un approvisionnement en eau sûr et fiable représentent pour nous un moteur de croissance important sur les marchés du Canada et des États-Unis.

LOGISTEC a affiché un résultat de 45,6 millions $ pour l'exercice, dont une tranche de 45,4 millions $ était attribuable aux propriétaires de la Société. Cela s'est traduit par un résultat dilué par action total de 3,46 $, dont 3,31 $ par action était attribuable aux actions ordinaires de catégorie A et 3,64 $ par action était attribuable aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B.

Perspectives

En 2021, la pandémie de COVID-19 s'est poursuivie, les variants ne cessant de changer la donne. Malgré cela, nous avons eu droit à une reprise graduelle de l'économie. Notre expertise, combinée à une stratégie éprouvée d'innovation et de diversification ciblée, l'a de nouveau emporté et nous a permis d'augmenter nos produits et d'améliorer notre rentabilité.

D'un point de vue mondial, la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que les sanctions imposées par divers pays, pourraient avoir une incidence sur le transit des marchandises. Il est très difficile de prévoir de quelle manière les volumes manutentionnés seront touchés, certaines marchandises pouvant être favorisées et d'autres, non.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reportez à la section Mesure non conforme aux IFRS.

À l'issue de cette année record, le secteur des services maritimes est solide, et nous bénéficions de la confiance et du soutien de nos clients et de nos partenaires. Le secteur des services environnementaux est également en bonne position pour générer des résultats attrayants, grâce à un carnet de commandes solide au début de 2022 et aux nouvelles occasions d'affaires provenant de l'entreprise que nous avons acquise récemment, American Process Group.

Sur le plan organisationnel, nous sommes en voie de redéfinir et de mettre en œuvre notre stratégie de données, notamment par notre progiciel de gestion intégré (« ERP »), système qui sera déployé dans les années à venir. Nous investissons dans des technologies pour moderniser notre infrastructure TI et miser sur les données pour appuyer nos décisions d'affaires.

Nous sommes convaincus que nous pourrons continuer d'enregistrer des rendements financiers solides dans l'avenir, en nous appuyant sur notre équipe talentueuse, notre vision et nos valeurs, un plan stratégique solide et une situation financière saine. Nous continuerons d'être à l'affût des possibilités de croissance, tant organique qu'au moyen d'acquisitions, tout en générant de la valeur pour toutes nos parties prenantes.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la restauration de sites, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des pertes de valeur de la Société, tient compte du remboursement par des clients d'un placement dans un contrat de service et, depuis 2021, ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en œuvre d'un progiciel de gestion intégré. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

(en milliers de dollars) 2021 $ 2020 $ Résultat de l'exercice 45 624 32 788 PLUS :



Dotation aux amortissements 49 100 45 390 Perte de valeur -- -- Charges financières nettes 10 562 11 818 Impôt sur le résultat 10 471 10 662 Coûts de configuration et de personnalisation

aux termes d'un accord d'infonuagique 5 064 -- Remboursement par un client du placement

dans un contrat de service -- -- BAIIA ajusté 120 821 100 658

Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « risques d'affaires » du rapport annuel de la Société et incluent, sans s'y restreindre, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.



ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

des exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars, sauf pour les données par action)



2021 $ 2020 $ Produits

743 703 604 701 Charge au titre des avantages du personnel

(363 331) (287 665) Matériel et fournitures

(187 225) (155 611) Charges d'exploitation

(50 095) (41 864) Autres charges

(33 327) (27 509) Dotation aux amortissements

(49 100) (45 390) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la

méthode de la mise en équivalence

10 084 9 529 Autres pertes

(4 052) (923) Résultat d'exploitation

66 657 55 268 Charges financières

(11 103) (12 453) Produits financiers

541 635 Résultat avant impôt

56 095 43 450 Impôt sur le résultat

(10 471) (10 662) Résultat de l'exercice

45 624 32 788 Résultat attribuable aux :





Propriétaires de la Société

45 364 32 614 Participation ne donnant pas le contrôle

260 174 Résultat de l'exercice

45 624 32 788 Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1)

3,34 2,43 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2)

3,68 2,67 Résultat dilué par action de catégorie A

3,31 2,39 Résultat dilué par action de catégorie B

3,64 2,63

(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

des exercices clos les 31 décembre (en milliers de dollars)









2021 2020



$ $







Résultat de l'exercice

45 624 32 788







Autres éléments du résultat global





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des résultats





Écarts de change découlant de la conversion des établissements à

l'étranger

848 (3 223) Impôt sur le résultat au titre des écarts de change découlant de la

conversion des établissements à l'étranger

-- 302 Profit latent découlant de la conversion de la dette désignée comme

élément de couverture au titre de l'investissement net dans des

établissements à l'étranger

521 2 306 Impôt sur le résultat lié au profit latent découlant de la conversion de la

dette désignée comme élément de couverture au titre de l'investissement

net dans des établissements à l'étranger

(121) (1 053) Pertes sur dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie

(235) (92) Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme couvertures de flux

de trésorerie

62 (11) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés des

résultats

1 075 (1 771)







Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats





Profits (pertes) sur réévaluation des obligations au titre des prestations

définies

5 178 (2 732) Rendement de l'actif des régimes de retraite

1 034 333 Impôt sur le résultat sur les profits (pertes) sur réévaluation des obligations

au titre des prestations définies et sur le rendement de l'actif des régimes

de retraite

(1 646) 636 Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des

résultats

4 566 (1 763)







Quote-part des autres éléments du résultat global des participations

comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, après impôt

sur le résultat





Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés

des résultats

318 (199) Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des résultats

(84) 53 Total de la quote-part des autres éléments du résultat global des

participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,

après impôt sur le résultat

234 (146) Autres éléments du résultat global de l'exercice, après impôt sur le résultat

5 875 (3 680) Total du résultat global de l'exercice

51 499 29 108 Total du résultat global attribuable aux :





Propriétaires de la Société

51 240 28 962 Participation ne donnant pas le contrôle

259 146 Total du résultat global de l'exercice

51 499 29 108

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)









Au

31 décembre

2021

$ Au

31 décembre

2020

$ Actif





Actif courant





Trésorerie et équivalents de trésorerie

37 530 46 778 Créances clients et autres débiteurs

183 322 138 649 Actifs sur contrat

7 517 7 617 Actifs d'impôt exigible

7 597 9 171 Stocks

16 830 12 946 Charges payées d'avance et autres

10 437 9 056



263 233 224 217 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

46 311 45 061 Immobilisations corporelles

207 321 185 686 Actifs au titre de droits d'utilisation

135 049 132 779 Goodwill

182 706 149 311 Immobilisations incorporelles

41 043 38 422 Actifs non courants

2 448 2 381 Actifs financiers non courants

5 902 9 210 Actifs d'impôt différé

14 958 12 385 Total de l'actif

898 971 799 452 Passif





Passif courant





Emprunts bancaires à court terme

8 600 -- Dettes fournisseurs et autres créditeurs

127 044 91 694 Passifs sur contrat

14 801 8 941 Passifs d'impôt exigible

10 442 8 719 Dividendes à payer

1 338 1 259 Tranche courante des obligations locatives

15 775 18 251 Tranche courante de la dette à long terme

3 427 3 748



181 427 132 612 Obligations locatives

125 249 116 901 Dette à long terme

191 927 163 962 Passifs d'impôt différé

25 684 21 418 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi

16 212 22 055 Passifs sur contrat

2 133 2 533 Passifs non courants

40 730 38 400 Total du passif

583 362 497 881 Capitaux propres





Capital social

50 889 45 575 Capital social devant être émis

-- 4 906 Résultats non distribués

254 621 242 358 Cumul des autres éléments du résultat global

9 051 7 943 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

314 561 300 782 Participation ne donnant pas le contrôle

1 048 789 Total des capitaux propres

315 609 301 571 Total du passif et des capitaux propres

898 971 799 452









ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)



Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social

émis

$

Capital

social

devant

être émis

$ Cumul des

autres

éléments

du résultat

global

$ Résultats

non

distribués

$ Total

$ Participa-

tion ne

donnant

pas le

contrôle

$ Total des

capitaux

propres

$ Solde au 1er janvier 2021

45 575 4 906 7 943 242 358 300 782 789 301 571 Résultat de l'exercice

-- -- -- 45 364 45 364 260 45 624 Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la

conversion des établissements à

l'étranger

-- -- 849 -- 849 (1) 848 Profit latent découlant de la

conversion de la dette désignée

comme élément de couverture au

titre de l'investissement net dans

des établissements à l'étranger,

après impôt sur le résultat

-- -- 400 -- 400 -- 400 Profits sur réévaluation des

obligations au titre des prestations

définies et rendement de l'actif

des régimes de retraite, après

impôt sur le résultat

-- -- -- 4 566 4 566 -- 4 566 Quote-part des autres éléments du

résultat global des participations

comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence, après

impôt sur le résultat

-- -- 32 202 234 -- 234 Couvertures de flux de trésorerie,

après impôt sur le résultat

-- -- (173) -- (173) -- (173) Total du résultat global de l'exercice

-- -- 1 108 50 132 51 240 259 51 499 Réévaluation du passif au titre de

l'option de vente émise

-- -- -- (32 403) (32 403) -- (32 403) Émission et rachat d'actions de

catégorie B

408 -- -- (444) (36) -- (36) Émission de capital social de

catégorie B à un actionnaire d'une

filiale

4 906 (4 906) -- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de

catégorie B aux termes du Régime

d'options d'achat d'actions à

l'intention de la haute direction

-- -- -- 364 364 -- 364 Autre dividende

-- -- -- (170) (170) -- (170) Dividendes sur actions de catégorie A

-- -- -- (2 828) (2 828) -- (2 828) Dividendes sur actions de catégorie B

-- -- -- (2 388) (2 388) -- (2 388) Solde au 31 décembre 2021

50 889 -- 9 051 254 621 314 561 1 048 315 609

ÉTATS CONSOLIDÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)



Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social

émis

$ Capital

social

devant

être émis

$ Cumul des

autres

éléments

du résultat

global

$ Résultats

non

distribués

$ Total

$ Participa-

tion ne

donnant

pas le

contrôle

$ Total des

capitaux

propres

$ Solde au 1er janvier 2020

40 222 9 811 9 697 220 641 280 371 643 281 014 Résultat de l'exercice

-- -- -- 32 614 32 614 174 32 788 Autres éléments du résultat global















Écarts de change découlant de la

conversion des établissements à

l'étranger

-- -- (2 893) -- (2 893) (28) (2 921) Profit latent découlant de la conversion

de la dette désignée comme élément

de couverture au titre de

l'investissement net dans des

établissements à l'étranger, après

impôt sur le résultat

-- -- 1 253 -- 1 253 -- 1 253 Perte sur réévaluation des obligations

au titre des prestations définies et

rendement de l'actif des régimes de

retraite, après impôt sur le résultat

-- -- -- (1 763) (1 763) -- (1 763) Quote-part des autres éléments du

résultat global des participations

comptabilisées selon la méthode de

la mise en équivalence, après impôt

sur le résultat

-- -- (11) (135) (146) -- (146) Couvertures de flux de trésorerie,

après impôt sur le résultat

-- -- (103) -- (103) -- (103) Total du résultat global de l'exercice

-- -- (1 754) 30 716 28 962 146 29 108 Réévaluation du passif au titre de l'option

de vente émise

-- -- -- (2 732) (2 732) -- (2 732) Rachat d'actions de catégorie A

(4) -- -- (182) (186) -- (186) Émission et rachat d'actions de

catégorie B

452 -- -- (888) (436) -- (436) Émission de capital social de catégorie B

à un actionnaire d'une filiale

4 905 (4 905) -- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de

catégorie B aux termes du Régime

d'options d'achat d'actions à l'intention

de la haute direction

-- -- -- 136 136 -- 136 Autre dividende

-- -- -- (299) (299) -- (299) Dividendes sur actions de catégorie A

-- -- -- (2 758) (2 758) -- (2 758) Dividendes sur actions de catégorie B

-- -- -- (2 276) (2 276) -- (2 276) Solde au 31 décembre 2020

45 575 4 906 7 943 242 358 300 782 789 301 571

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE









des exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars canadiens)









2021 $ 2020 $ Activités d'exploitation





Résultat de l'exercice

45 624 32 788 Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

64 265 60 517 Trésorerie générée par les activités d'exploitation

109 889 93 305 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de la

mise en équivalence

8 859 6 600 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies

(1 022) (871) Règlement des provisions

(865) (481) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(27 556) 15 066 Impôt sur le résultat payé

(9 719) (5 164)



79 586 108 455 Activités de financement





Variation nette des emprunts bancaires à court terme

8 600 -- Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction

91 681 76 518 Remboursement de dette à long terme

(63 601) (83 962) Remboursement d'autres passifs non courants

(2 635) (2 557) Remboursement d'obligations locatives

(13 384) (14 049) Intérêts payés

(11 508) (10 755) Émission d'actions de catégorie B

130 190 Rachat d'actions de catégorie A

-- (186) Rachat d'actions de catégorie B

(551) (1 131) Dividendes versés sur les actions de catégorie A

(2 794) (2 760) Dividendes versés sur les actions de catégorie B

(2 343) (2 262)



3 595 (40 954) Activités d'investissement





Acquisition d'immobilisations corporelles

(44 306) (23 375) Acquisition d'immobilisations incorporelles

(117) (248) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles

699 634 Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise

(50 390) (18 677) Intérêts perçus

576 330 Acquisition d'autres actifs non courants

(632) (228) Produit de la sortie d'autres actifs non courants

84 109 Trésorerie versée à des participations ne donnant pas le contrôle

(170) (2 056) Trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants

1 398 222



(92 858) (43 289) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(9 677) 24 212 Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

46 778 22 608 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie détenue





en monnaie étrangère des établissements à l'étranger

429 (42) Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

37 530 46 778

