MONTRÉAL, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC ») (TSX : LGT.A) (TSX : LGT.B) (la « Société »), fournisseur de services maritimes et environnementaux, a annoncé aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre clos le 25 juin 2022. LOGISTEC présente des résultats records, pour un cinquième trimestre consécutif, grâce à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance audacieuse dans des marchés solides.

Faits saillants du deuxième trimestre de 2022 :

Les produits consolidés se sont élevés à 219,0 millions $, en hausse de 46,5 millions $, ou 26,9 %.

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 34,2 millions $, en hausse de 6,9 millions $.

s'est élevé à 34,2 millions $, en hausse de 6,9 millions $. Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 1,00 $, en hausse de 0,22 $.

Le carnet de commandes des services environnementaux a totalisé 168,0 millions $.

Faits saillants du premier semestre de 2022 :

Les produits consolidés se sont élevés à 360,4 millions $, en hausse de 83,0 millions $, ou 29,9 %.

Le BAIIA ajusté (1) s'est élevé à 42,0 millions $, en hausse de 8,5 millions $.

s'est élevé à 42,0 millions $, en hausse de 8,5 millions $. Le résultat dilué par action total s'est chiffré à 0,54 $, en hausse de 0,20 $.

« La croissance que nous avons connue au deuxième trimestre et au premier semestre de l'exercice reflète notre capacité de tirer parti des solides éléments fondamentaux du marché de nos secteurs, qui continuent d'être stimulés par la reprise post-pandémie, les investissements continus dans les infrastructures publiques et l'augmentation des investissements privés, » explique Carl Delisle, chef de la direction financière. « Nous prévoyons que ce contexte favorable stimulera davantage la croissance, car nous sommes particulièrement bien positionnés pour profiter des principales tendances à long terme, y compris les investissements dans les infrastructures à l'échelle mondiale, le renforcement de la résilience de notre chaîne d'approvisionnement, les priorités environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») et la transition énergétique connexe. »

« Je suis fière de la façon dont les membres de l'équipe de LOGISTEC, qui sont des leaders sur le terrain, ont géré l'environnement opérationnel dynamique auquel ils ont fait face au cours du deuxième trimestre de 2022, ce qui nous a permis, encore une fois, de dégager des résultats records, » renchérit Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction. « Et je suis ravie que nous continuions d'améliorer notre bilan en matière de développement durable en générant encore plus de produits qui respectent les objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le Rapport de développement durable publié récemment, nous avons indiqué que 40 % des produits que nous avons générés en 2021 sont des revenus propres, ce qui démontre notre engagement à l'égard d'un avenir durable. »

Résultat pour la période

Nous avons obtenu des résultats très robustes pour le deuxième trimestre de 2022. Les produits consolidés se sont établis à 219,0 millions $ pour la période, soit une hausse de 46,5 millions $, ou 26,9 %, par rapport à ceux de la période correspondante de 2021. Nos principaux marchés sont toujours aussi robustes, tant aux États-Unis qu'au Canada. La diversification des activités de LOGISTEC, sa taille, sa portée, et son expertise approfondie sur le terrain et de solides capacités d'exécution sont la clé de sa réussite dans les chaînes d'approvisionnement essentielles et celles en évolution et dans les projets environnementaux complexes.

(1) Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS. Veuillez vous reporter à la section Mesure non conforme aux IFRS.

SERVICES MARITIMES

Les produits tirés du secteur des services maritimes se sont élevés à 138,8 millions $ au deuxième trimestre de 2022, en hausse de 34,3 millions $, ou 32,8 %, en regard de ceux de la période correspondante de 2021. Notre secteur des services maritimes a continué d'offrir un excellent rendement en raison de la forte croissance des volumes de transactions dans nos principaux marchés. Nous avons saisi les occasions dans ce marché en pleine effervescence afin de tirer parti de notre réseau et de trouver des nouvelles solutions aux défis actuels posés par les chaînes d'approvisionnement pour le plus grand bénéfice de nos clients.

Les possibilités de croissance comportaient également l'accroissement de nos activités au coeur des États-Unis, à Lemont (IL), porte d'entrée stratégique sur les marchés de la grande région de Chicago. Nos activités ont démarré à Lemont avec la récente manutention de tuyaux d'acier destinés au marché du pétrole et du gaz dans le sud des États-Unis.

Nous avons renforcé nos partenariats avec des ports stratégiques, signant des ententes à long terme productives à l'échelle de notre réseau. Nous avons également apporté des améliorations à nos infrastructures pour nos clients et nos collectivités grâce à l'achat de nouvelles grues écoénergétiques. En investissant dans de l'équipement respectueux de l'environnement, nous mettons en oeuvre notre plan environnemental, social et de gouvernance (« ESG ») pour réduire notre empreinte carbone et protéger l'environnement pour les générations futures.

SERVICES ENVIRONNEMENTAUX

Les produits tirés du secteur des services environnementaux ont atteint 80,1 millions $, en hausse de 12,1millions $, ou 17,8 %, au deuxième trimestre de 2022.

Bien que nous ayons eu la chance de commencer à offrir nos services d'eau ALTRA à Toronto et à Montréal plus tôt dans la saison, cet avantage a quelque peu été contrebalancé par des retards et des modifications apportées aux projets, particulièrement dans American Process Group (« APG »), de sorte que les produits et les marges ont été moins importants que prévu. Toutefois, nous entamons à l'heure actuelle notre saison occupée et notre volume d'affaires devrait dans l'ensemble demeurer robuste jusqu'à la fin de l'exercice. En outre, nous avons récemment conclu notre premier contrat de construction, de rénovation et de démolition (« CRD ») pour revaloriser les matières résiduelles, franchissant une autre étape importante à titre de leader environnemental dans le déploiement de nouvelles solutions d'économie circulaire. Les résultats de nos projets pilotes d'élimination de substances perfluoroalkyles et polyfluoroalkyles (« SPFA ») ont été excellents, étant donné que, grâce à notre solution exclusive, nous avons été en mesure d'éliminer plus de 99 % des SPFA qui se trouvent dans des sites d'enfouissement présentant un taux élevé de contamination.

Au cours du trimestre considéré, notre équipe environnementale a également remporté le prix prestigieux Distinction Meilleure entreprise et organisation de Réseau Environnement qui souligne l'excellence de la mise au point de technologies et reconnaît le travail exceptionnel de notre équipe pour préserver et renouveler les ressources naturelles.

Perspectives

À plus long terme, nous entrevoyons avec optimisme le reste de 2022. LOGISTEC se trouve en bonne position pour faire face aux difficultés, grâce à sa solidité financière, à sa diversification, à son modèle d'affaires unique, à son vaste réseau de terminaux nord-américain et à ses technologies environnementales novatrices.

Les investissements dans les infrastructures et les initiatives ESG ambitieuses à venir offriront de solides possibilités de croissance au cours des prochaines années. L'intensification des activités de manutention des marchandises a été favorisée par une forte demande, particulièrement dans le secteur de l'énergie sur la côte américaine du golfe du Mexique. Les activités liées à nos services environnementaux ont aussi démarré en trombe, prenant appui sur un carnet de commandes solide de plus de 168,0 millions $ pour le deuxième semestre de l'année. Nous sommes convaincus que nous continuerons d'offrir une performance financière solide.

Dividendes

Le 4 août 2022, le conseil d'administration a décidé d'augmenter le paiement de dividende de 20,0 % et a déclaré des dividendes de 0,11782 $ par action ordinaire de catégorie A et de 0,12959$ par action subalterne à droit de vote de catégorie B, pour un montant total de 1,6 millions $. Les dividendes seront payés le 7 octobre 2022 à tous les actionnaires inscrits le 23 septembre 2022.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

Mesure non conforme aux IFRS

Le bénéfice avant intérêts, impôt et amortissement ajusté (le « BAIIA ajusté ») n'est pas défini dans les IFRS et, par conséquent, ne peut être présenté à titre officiel dans les états financiers. La définition du BAIIA ajusté ne tient pas compte des coûts de configuration et de personnalisation liés à la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion intégré et des pertes de valeur de la Société. La définition du BAIIA ajusté employée par la Société peut ne pas correspondre à celle employée par d'autres sociétés. Bien que le BAIIA ajusté soit une mesure non conforme aux IFRS, il est néanmoins utilisé par les gestionnaires, les analystes, les investisseurs et d'autres parties prenantes du milieu financier pour analyser et évaluer la performance et la gestion de la Société tant sur le plan financier que sur le plan opérationnel.

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de la période et du BAIIA ajusté :

(en milliers de dollars canadiens)



Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ 25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ Résultat de la période 13 150 10 287 7 252 4 666 PLUS :







Dotation aux amortissements 14 037 11 883 26 834 23 244 Charges financières nettes 3 105 2 522 5 934 4 955 Impôt sur le résultat 2 049 2 542 (361) 616 Coûts de configuration et de personnalisation aux

termes d'un accord d'infonuagique 1 881 -- 2 364 -- BAIIA ajusté 34 222 27 234 42 023 33 481













Énoncés prospectifs

En vue d'informer les actionnaires et les investisseurs potentiels sur les perspectives de la Société, les rubriques du présent document peuvent contenir des énoncés prospectifs, au sens des lois sur les valeurs mobilières, au sujet des activités de la Société, ses performances, sa situation financière et en particulier l'espérance de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses affaires. Ces énoncés prospectifs expriment, en date du présent document, les estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes suscitées par ces énoncés prospectifs sont basées sur des fondements et des hypothèses valables et raisonnables, ces énoncés prospectifs sont intrinsèquement sujets à des incertitudes et contingences importantes, dont plusieurs sont au-delà du contrôle de la Société, de sorte que le rendement de la Société pourrait différer sensiblement du rendement prévisionnel exprimé ou présenté dans de tels énoncés prospectifs. Les risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer de façon significative les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées sont examinés sous la rubrique « risques d'affaires » du rapport annuel 2021 de la Société et incluent, sans s'y restreindre, l'incidence de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies locales et internationales et leur effet sur les volumes de livraison, les conditions climatiques, les relations avec la main-d'œuvre, le niveau des prix et les activités de marketing des compétiteurs. Les lecteurs du présent document sont ainsi mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS T2 2022

(non audités)

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES RÉSULTATS













(en milliers de dollars canadiens, sauf pour les montants par action et le nombre d'actions)

Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ 25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ Produits 218 972 172 593 360 414 277 443 Charge au titre des avantages du personnel (106 678) (79 618) (180 950) (137 596) Matériel et fournitures (60 477) (47 397) (100 999) (73 121) Charges d'exploitation (15 263) (10 524) (27 355) (20 146) Autres charges (8 725) (7 877) (15 980) (13 698) Dotation aux amortissements (14 037) (11 883) (26 834) (23 244) Quote-part du résultat tiré des participations comptabilisées selon la

méthode de la mise en équivalence 5 122 936 6 069 2 087 Autres pertes (610) (879) (1 540) (1 488) Résultat d'exploitation 18 304 15 351 12 825 10 237 Charges financières (3 261) (2 708) (6 202) (5 257) Produits financiers 156 186 268 302 Résultat avant impôt 15 199 12 829 6 891 5 282 Impôt sur le résultat (2 049) (2 542) 361 (616) Résultat de la période 13 150 10 287 7 252 4 666 Résultat attribuable aux :







Propriétaires de la Société 13 024 10 241 7 006 4 517 Participation ne donnant pas le contrôle 126 46 246 149 Résultat de la période 13 150 10 287 7 252 4 666 Résultat de base par action ordinaire de catégorie A (1) 0,96 0,75 0,52 0,33 Résultat de base par action subalterne à droit de vote de catégorie B (2) 1,06 0,84 0,57 0,37 Résultat dilué par action de catégorie A 0,95 0,75 0,51 0,33 Résultat dilué par action de catégorie B 1,06 0,83 0,57 0,36 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie A en circulation, de base et dilué 7 371 689 7 377 022 7 374 355 7 377 022 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, de base 5 522 156 5 625 162 5 601 413 5 590 708 Nombre moyen pondéré d'actions de catégorie B en circulation, dilué 5 614 501 5 734 027 5 677 914 5 737 044





(1) Action ordinaire de catégorie A (« action de catégorie A »). (2) Action subalterne à droit de vote de catégorie B (« action de catégorie B »).

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers de dollars canadiens)









Pour les trimestres clos les Pour les semestres clos les

25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ 25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$









Résultat de la période 13 150 10 287 7 252 4 666









Autres éléments du résultat global







Éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états consolidés

des résultats







Écarts de change découlant de la conversion des

établissements à l'étranger 6 142 (4 542) 3 653 (6 007) Profit (perte) latent(e) découlant de la conversion de la dette

désignée comme élément de couverture au titre de

l'investissement net dans des établissements à l'étranger (2 069) 3 546 (1 224) 4 488 Impôt sur le résultat lié à la conversion de la dette désignée

comme élément de couverture au titre de l'investissement net

dans des établissements à l'étranger 274 (235) 162 (360) Profits sur dérivés désignés comme couvertures de flux de

trésorerie 1 137 26 1 613 90 Impôt sur le résultat lié aux dérivés désignés comme

couvertures de flux de trésorerie (122) (7) (428) (24) Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés aux états

consolidés des résultats 5 362 (1 212) 3 776 (1 813)









Éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés des

résultats







Profits sur réévaluation des obligations au titre des prestations

définies 4 642 -- 9 239 4 174 Rendement de l'actif des régimes de retraite (1 431) 622 (2 884) 93 Impôt sur le résultat sur réévaluation des obligations au titre

des prestations définies et sur le rendement de l'actif des

régimes de retraite (850) (165) (1 684) (1 131) Total des éléments qui ne seront pas reclassés aux états consolidés

des résultats 2 361 457 4 671 3 136 Autres éléments du résultat global de la période, après impôt sur

le résultat 7 723 (755) 8 447 1 323 Résultat global total de la période 20 873 9 532 15 699 5 989 Résultat global total attribuable aux :







Propriétaires de la Société 20 704 9 506 15 427 5 871 Participation ne donnant pas le contrôle 169 26 272 118 Résultat global total de la période 20 873 9 532 15 699 5 989

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en milliers de dollars canadiens)





Au

25 juin

2022

$ Au

31 décembre

2021

$ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 17 069 37 530 Créances clients et autres débiteurs 177 618 183 322 Actifs sur contrat 28 311 7 517 Actifs d'impôt exigible 12 915 7 597 Stocks 21 584 16 830 Charges payées d'avance et autres 11 697 10 437

269 194 263 233 Participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 46 705 46 311 Immobilisations corporelles 223 206 207 321 Actifs au titre de droits d'utilisation 157 555 135 049 Goodwill 184 096 182 706 Immobilisations incorporelles 38 645 41 043 Actifs non courants 2 428 2 448 Actifs financiers non courants 6 332 5 902 Actifs d'impôt différé 13 119 14 958 Total de l'actif 941 280 898 971 Passif



Passif courant



Emprunts bancaires à court terme 4 202 8 600 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 118 712 127 044 Passifs sur contrat 12 837 14 801 Passifs d'impôt exigible 4 413 10 442 Dividendes à payer 1 313 1 338 Tranche courante des obligations locatives 16 890 15 775 Tranche courante de la dette à long terme 5 404 3 427

163 771 181 427 Obligations locatives 148 327 125 249 Dette à long terme 231 090 191 927 Passifs d'impôt différé 24 929 25 684 Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi 10 341 16 212 Passifs sur contrat 1 933 2 133 Passifs non courants 41 497 40 730 Total du passif 621 888 583 362 Capitaux propres



Capital social 49 505 50 889 Résultats non distribués 255 766 254 621 Cumul des autres éléments du résultat global 12 801 9 051 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 318 072 314 561 Participation ne donnant pas le contrôle 1 320 1 048 Total des capitaux propres 319 392 315 609 Total du passif et des capitaux propres 941 280 898 971

ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

(en milliers de dollars canadiens)







Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social émis

$ Résultats

non

distribués

$ Cumul

des autres

éléments du

résultat global

$ Total

$ Participation

ne donnant

pas le contrôle

$ Total des

capitaux propres

$ Solde au 1er janvier 2022 50 889 254 621 9 051 314 561 1 048 315 609 Résultat de la période -- 7 006 -- 7 006 246 7 252 Autres éléments du résultat global











Écarts de change découlant de la

conversion des établissements à

l'étranger -- -- 3 627 3 627 26 3 653 Perte latente découlant de la conversion

de la dette désignée comme élément de

couverture au titre de l'investissement

net dans des établissements à l'étranger,

après impôt sur le résultat -- -- (1 062) (1 062) -- (1 062) Profits sur réévaluation des obligations au

titre des prestations définies et

rendement de l'actif des régimes de

retraite, après impôt sur le résultat -- 4 671 -- 4 671 -- 4 671 Couvertures de flux de trésorerie, après

impôt sur

le résultat -- -- 1 185 1 185 -- 1 185 Résultat global total de la période -- 11 677 3 750 15 427 272 15 699 Réévaluation nette du passif au titre de

l'option de vente émise -- (124) -- (124) -- (124) Émission et rachat d'actions de catégorie B (1 384) (7 872) -- (9 256) -- (9 256) Émission attendue d'actions de catégorie B

aux termes du Régime d'options d'achat

d'actions à l'intention de la

haute direction -- 241 -- 241 -- 241 Autre dividende -- (127) -- (127) -- (127) Dividendes sur actions de catégorie A -- (1 447) -- (1 447) -- (1 447) Dividendes sur actions de catégorie B -- (1 203) -- (1 203) -- (1 203) Solde au 25 juin 2022 49 505 255 766 12 801 318 072 1 320 319 392















ÉTATS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (SUITE)

(en milliers de dollars canadiens)







Attribuable aux propriétaires de la Société



Capital

social émis

$ Capital

social

devant

être émis

$ Résultats

non

distribués

$ Cumul

des autres

éléments du

résultat

global

$ Total

$ Participation

ne donnant

pas le

contrôle

$ Total des

capitaux

propres

$ Solde au 1er janvier 2021 45 575 4 906 242 358 7 943 300 782 789 301 571 Résultat de l'exercice -- -- 4 517 -- 4 517 149 4 666 Autres éléments du résultat global













Écarts de change découlant de la

conversion des établissements à

l'étranger -- -- -- (5 976) (5 976) (31) (6 007) Profit latent découlant de la conversion de

la dette désignée comme élément de

couverture au titre de l'investissement

net dans des établissements à l'étranger,

après impôt sur le résultat -- -- -- 4 128 4 128 -- 4 128 Profits sur réévaluation des obligations au

titre des prestations définies et

rendement de l'actif des régimes de

retraite, après impôt sur le résultat -- -- 3 136 -- 3 136 -- 3 136 Couvertures de flux de trésorerie, après

impôt sur le résultat -- -- -- 66 66 -- 66 Total du résultat global de la période -- -- 7 653 (1 782) 5 871 118 5 989 Réévaluation du passif au titre de l'option de vente émise -- -- (593) -- (593) -- (593) Rachat d'actions de catégorie B (83) -- (338) -- (421) -- (421) Émission de capital social de catégorie B à

un actionnaire d'une filiale 4 906 (4 906) -- -- -- -- -- Émission attendue d'actions de catégorie B

aux termes du Régime d'options d'achat

d'actions à l'intention de la haute direction -- -- 105 -- 105 -- 105 Dividendes sur actions de catégorie A -- -- (1 380) -- (1 380) -- (1 380) Dividendes sur actions de catégorie B -- -- (1 160) -- (1 160) -- (1 160) Solde au 26 juin 2021 50 398 -- 246 645 6 161 303 204 907 304 111

















TABLEAUX CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en milliers de dollars canadiens)









Pour les semestres clos les 25 juin

2022

$ 26 juin

2021

$ Activités d'exploitation





Résultat de la période

7 252 4 666 Éléments sans effet sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie

27 952 28 875 Trésorerie générée par les activités d'exploitation

35 204 33 541 Dividendes reçus des participations comptabilisées selon la méthode de

la mise en équivalence

5 675 615 Cotisations en vertu des régimes de retraite à prestations définies

(393) (428) Règlement des provisions

(351) (271) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement

(20 774) 6 563 Impôt sur le résultat payé

(10 715) (6 607)



8 646 33 413 Activités de financement





Variation nette des emprunts bancaires à court terme

(4,361) -- Émission de dette à long terme, nette des coûts de transaction

76,343 40,870 Remboursement de dette à long terme

(37,367) (2,667) Remboursement d'autres passifs non courants

-- (2,432) Remboursement d'obligations locatives

(7,678) (6,584) Intérêts payés

(6,056) (6,253) Émission d'actions de catégorie B

221 -- Rachat d'actions de catégorie B

(9,937) (421) Dividendes versés sur les actions de catégorie A

(1,449) (1,380) Dividendes versés sur les actions de catégorie B

(1,227) (1,145)



8,489 19,988 Activités d'investissement





Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle

(8,826) -- Acquisition d'immobilisations corporelles

(27,607) (19,520) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles

798 316 Regroupements d'entreprises

(3,264) (50,000) Acquisition d'immobilisations incorporelles

(211) (16) Intérêts perçus

78 512 Entrées de trésorerie découlant d'autres actifs financiers non courants

705 698 Acquisition d'autres actifs non courants

(362) (104) Produit de la sortie d'autres actifs non courants

282 44



(38,407) (68,070) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(21,272) (14,669) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

37,530 46,778 Effets des variations des cours de change sur le solde de la trésorerie

détenue en monnaie étrangère des établissements à l'étranger

811 288 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

17,069 32,397 Renseignements complémentaires





Acquisition d'immobilisations corporelles incluse dans les dettes

fournisseurs et autres créditeurs

2,906 3,384 Émission d'actions de catégorie B en vertu du Régime d'achat

d'actions pour les employés pour des prêts ne portant pas intérêt

460 --

