MONTRÉAL, le 2 mars 2023 /CNW/ - LOGISTEC Arrimage inc., une filiale de LOGISTEC Corporation (TSX: LGT.A et LGT.B), (« LOGISTEC »), un important fournisseur de services maritimes et environnementaux en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir la division des terminaux maritimes canadiens et américains de Fednav, y compris Federal Marine Terminals, Inc. et la division logistique, Fednav Direct (collectivement, « FMT »), pour un prix d'achat de 105 millions $ US, sous réserve des ajustements habituels. Cette transaction permettra à LOGISTEC de renforcer sa présence au Canada et aux États-Unis et d'ajouter une expertise spécialisée à son offre de service.

LOGISTEC annonce l’acquisition stratégique de la filiale de terminaux de Fednav, élargissant ainsi son réseau en Amérique du Nord (Groupe CNW/Logistec Corporation)

FMT exploite des terminaux portuaires au Canada et aux États-Unis depuis plus de cinq décennies. Reconnue comme un chef de file de l'industrie des activités de terminaux maritimes, elle fournit des services d'arrimage, de manutention et d'entreposage pour le vrac, les conteneurs, les cargaisons de projet et les marchandises générales. FMT offre également des services à valeur ajoutée de transport à bord, de gestion des stocks et de transport terrestre de marchandises 24 h/24 et 7 j/7 au Canada et aux États-Unis. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, FMT a généré des produits de 89,8 millions $ US (approximativement 116,8 millions $ CA) avec des marges brutes comparables au secteur des services maritimes de LOGISTEC.

L'ajout de 11 terminaux représente une expansion majeure du réseau de LOGISTEC, portant celui-ci à

90 terminaux dans 60 ports en Amérique du Nord. Le réseau ainsi combiné offrira des portes d'entrée stratégiques aux clients actuels et futurs, permettra à LOGISTEC d'accroître sa présence dans les Grands Lacs et d'accéder à des emplacements de choix sur la côte américaine du Golfe du Mexique et la côte est des États-Unis.

« Nous sommes ravis d'accueillir FMT pour poursuivre notre croissance ensemble au Canada et aux États-Unis », a déclaré Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC. « LOGISTEC et FMT entretiennent une relation d'affaires depuis des décennies et elles partagent les mêmes valeurs, de sorte qu'il était naturel d'unir nos forces. Les compétences et l'expertise combinées des deux organisations créeront de solides synergies pour offrir l'excellence opérationnelle aux sociétés de transport maritime à travers l'Amérique du Nord. »

« LOGISTEC, une entreprise dont l'une des principales activités est la manutention de cargaisons, assurera le succès et la croissance continus de FMT », a déclaré Paul Pathy, président et chef de la direction de Fednav. « Dans les années à venir, Fednav se concentrera sur ses activités de transport maritime et poursuivra son expansion. Connue pour son innovation et l'excellence de son service depuis plus de 75 ans, Fednav amorce un nouveau chapitre passionnant. »

« Dans le cadre du plan stratégique ambitieux de LOGISTEC visant à étendre nos services maritimes tant sur le plan géographique qu'opérationnel, cette acquisition nous permettra de pénétrer des nouveaux marchés au Canada et aux États-Unis », a ajouté Rodney Corrigan, président de LOGISTEC Arrimage inc. « Nos clients bénéficieront d'un vaste réseau efficace ainsi que de la solide expertise de l'équipe de FMT et, ensemble, nous continuerons à offrir un service de qualité pour contribuer à une chaîne d'approvisionnement fiable et durable. »

LOGISTEC bénéficiera de la solide réputation d'excellence de FMT en matière d'activités de terminaux maritimes et d'une équipe bien formée et axée sur la sécurité, qui utilise des équipements modernes pour assurer des services de qualité à ses clients.

La transaction devrait être conclue le ou vers le 31 mars 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Elle sera financée par le biais d'une facilité de crédit renouvelable accrue de 450 millions $ CA, celle-ci ayant été entièrement souscrite par BMO Banque de Montréal et par Valeurs Mobilières TD.

Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier exclusif auprès de LOGISTEC dans le cadre de la transaction et Fasken est conseiller juridique de LOGISTEC.

Déclarations prospectives de LOGISTEC

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, au sens de la législation sur les valeurs mobilières, concernant les activités, les performances et la situation financière de LOGISTEC (la « Société ») et, en particulier, les espoirs de succès des efforts de la Société dans le développement et la croissance de ses activités, y compris les avantages attendus de la transaction et le moment prévu de la clôture de la transaction. Ces déclarations prospectives expriment, à la date du présent document, les estimations, prédictions, projections, attentes ou opinions de la Société concernant des événements ou résultats futurs. Bien que la Société estime que les attentes produites par ces déclarations prospectives sont fondées sur des bases et des hypothèses valables et raisonnables, ces déclarations prospectives sont par nature soumises à d'importantes incertitudes et contingences, dont beaucoup sont indépendantes de la volonté de la Société, de sorte que les performances de la Société peuvent différer sensiblement des performances prévues exprimées ou présentées dans ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes importants qui peuvent entraîner une différence significative entre les résultats réels et les événements futurs et les attentes actuellement exprimées comprennent l'incapacité à satisfaire les conditions de clôture en temps voulu ou pas du tout, l'incapacité à respecter le calendrier prévu pour la clôture de la transaction, l'incapacité à conclure la transaction pour quelque raison que ce soit, l'incapacité à réaliser les avantages anticipés de la transaction, ainsi que ceux examinés sous la rubrique des risques commerciaux dans le rapport annuel 2021 de la Société, y compris (mais sans s'y limiter) l'impact de la pandémie de COVID-19 sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société, les performances des économies nationales et internationales et leur effet sur les volumes d'expédition, les conditions météorologiques, les relations de travail, les prix et les activités de marketing des concurrents. Le lecteur du présent document est donc invité à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À propos de FEDNAV

Fednav est une entreprise maritime privée et la plus grande compagnie canadienne de transport maritime international de vrac solide. Elle exploite une flotte moderne d'environ 120 vraquiers opérant dans le monde entier, dont environ 60 en propriété. Fednav, dont le siège social est à Montréal, emploie près de 300 employés et possède des bureaux à travers le monde.

Federal Marine Terminals (FMT), la filiale de terminaux maritimes de Fednav au Canada et aux États-Unis, offre des services personnalisés de manutention de marchandises depuis 1961. Elle est reconnue comme un chef de file de l'industrie des activités de terminaux maritimes dans des ports aux États-Unis et du Canada. Fednav Direct offre des services de transport à valeur ajoutée, la gestion des stocks et le transport intérieur des cargaisons 24 h/24, 7 j/7, à travers les États-Unis et le Canada.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 53 installations portuaires et dans 79 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société œuvre également dans le secteur environnemental, offrant, à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, de dragage, d'assèchement, de gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, de restauration de sites, d'analyse de risques et de fabrication de produits liés au transport des fluides. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

SOURCE Logistec Corporation

Renseignements: Carl Delisle, CPA, auditeur, Chef de la direction financière, LOGISTEC Corporation, (514) 709-8822, [email protected]; Marie-Chantal Savoy, Vice-présidente, stratégie et communications, LOGISTEC Corporation, (514) 985-2337, [email protected]; Stéfany Corey, Directrice principale, Communications, Fednav Limitée, (514) 878-6403, [email protected]