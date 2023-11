LOGISCO lance un chantier majeur qui fera battre le cœur de Lévis

LÉVIS, QC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - LOGISCO est fier de contribuer à la forte croissance de Lévis avec un projet d'envergure qui donnera le ton à la métamorphose du secteur Desjardins, à l'angle des boulevards Guillaume-Couture et Président-Kennedy. District GC, un projet commercial et résidentiel, ajoutera 264 logements au centre-ville de Lévis, et ce n'est qu'un début!

« District GC, c'est plusieurs phases, sur plusieurs années, qui vont contribuer à l'effervescence du centre de Lévis en y ajoutant des centaines de personnes et des commerces de proximité. Cette contribution au dynamisme de notre ville me rend fier, d'autant plus qu'il s'agit de notre plus gros projet pour LOGISCO jusqu'à maintenant », décrit Michel Parent, président de LOGISCO.

Un investissement de 95 millions $ à Lévis

Grues et pelles mécaniques s'activent sur le terrain depuis la fin de l'été pour les deux premiers bâtiments du projet, incluant une tour de 12 étages et un immeuble de 7 étages, en plus d'un rez-de-chaussée commercial de près de 6 500 pieds carrés divisibles. Les premiers locataires pourront emménager au milieu de 2025. L'investissement de LOGISCO et de ses partenaires est de 95 millions $ pour les deux premières phases. Plus de détails sur notre site web.

LOGISCO signe donc un projet raffiné, moderne et urbain, notamment avec :

un immeuble en hauteur avec une vue extraordinaire sur Québec et le fleuve;

une ossature de béton pour une insonorisation supérieure;

2 étages de stationnement souterrain;

des espaces communs spacieux et distingués;

une superbe terrasse sur le toit, avec barbecue, foyer et piscine;

une présence généreuse de verdure;

de nombreuses inclusions : une salle de réception de colis, un rangement à vélos, une salle d'entraînement, le Wi-Fi, etc.;

d'autres espaces communs s'ajouteront dans les phases subséquentes.

Pourquoi le nom District GC? GC évoque Guillaume-Couture, personnage central de l'histoire de Lévis, et District parce que c'est un véritable quartier qui émergera du vaste terrain situé au carrefour des deux grands boulevards lévisiens, tout près des Galeries Chagnon.

Plusieurs chantiers d'envergure chez LOGISCO

Québec et à Lévis vivent une forte pénurie de logements. Chez LOGISCO, le taux de location a même atteint 100 %, fin octobre. Ainsi, LOGISCO met tout en œuvre pour poursuivre sa croissance rapide et répondre à cette forte demande. « Nous avons récemment dépassé le seuil des 7 000 unités dans notre parc immobilier et nous avons l'objectif d'atteindre 10 000 unités dans les prochaines années », confirme la vice-présidente Construction de LOGISCO, Véronique Roberge.

Projets LOGISCO en construction

Le MUSO, un immeuble construit sur mesure pour les chiens… et leurs maîtres, tout près de l'aéroport Jean-Lesage;

Phases 3 et 4 du KOS, dans le secteur Lebourgneuf à Québec;

District GC, à Lévis;

Plusieurs autres projets en conception à annoncer dans les prochains mois, à Québec et à Lévis.

À propos de LOGISCO

Chez LOGISCO, nous concevons, construisons et gérons des immeubles résidentiels et commerciaux en location, des hôtels et des résidences pour aînés, dans le but que les humains derrière chacune des 7 000 portes de notre parc immobilier soient bien chez nous.

SOURCE Logisco

Renseignements: Pour plus d'informations ou une entrevue : Pierre-Olivier Fortin, Conseiller principal, communications et image de marque chez LOGISCO, [email protected], 418 456-3983