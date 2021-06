L'approche centrée sur le client et l'excellence opérationnelle au coeur de la croissance de Logibec

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Logibec, chef de file du développement et de l'implantation d'écosystèmes informatiques destinés au domaine de la santé, annonce aujourd'hui la nomination de Michel Desgagné au poste de président et chef de la direction. Il succède ainsi à Marc Brunet, qui assurait ce rôle depuis 2010.

Depuis son arrivée chez Logibec à titre de chef de l'exploitation au début de l'année 2021, Michel Desgagné a mené d'importants chantiers visant à améliorer la structure organisationnelle et l'orientation clients. Michel Desgagné cumule plus de 25 ans d'expérience à bâtir des équipes de premier plan et à accélérer la croissance d'organisations internationales, notamment dans le secteur des technologies de l'information en santé. Plus récemment, il a occupé des rôles exécutifs aux opérations chez Intelerad Systèmes médicaux et chez Genetec. Michel Desgagné est titulaire d'un baccalauréat en ingénierie et d'une maîtrise ès sciences appliquées de l'École polytechnique de Montréal. Il est également titulaire d'un MBA de la John Molson School of Business de l'Université Concordia.

''Nous tenons tout d'abord à remercier Marc Brunet pour son importante contribution à Logibec au cours des 17 dernières années, dont 10 comme chef de la direction, durant lesquelles il a su amener l'entreprise à une maturité essentielle au prochain chapitre de développement de Logibec. L'approche centrée sur le client, l'expérience internationale et la fine connaissance de l'industrie de Michel Desgagné constituent des éléments-clés qui font de lui la personne toute désignée pour prendre le relais et permettre à Logibec d'atteindre ses objectifs de croissance.'' souligne Éric Desrosiers, président du conseil d'administration de Logibec.

''Je suis très fier de voir tout le chemin accompli par notre équipe. J'ai eu la chance de travailler avec des gens brillants et dévoués à améliorer les systèmes d'informations des établissements de santé. Je suis confiant que le leadership et la vision de Michel Desgagné permettront à Logibec de continuer à rayonner ici et dans de nouveaux marchés.'' - Marc Brunet.

''J'ai confiance en l'immense potentiel de Logibec et je suis déterminé à propulser sa croissance. Au cours des derniers mois, une direction stratégique a été définie et des étapes structurelles importantes ont déjà été entamées, et je poursuivrai ce travail avec l'équipe de direction. Ainsi, nous allons concentrer nos efforts sur la satisfaction et la création de valeur pour nos clients actuels et futurs, tout en accélérant l'innovation et le développement de nos produits et services pour tous nos marchés.'' - Michel Desgagné, président et chef de la direction.

Michel Desgagné sera également rejoint chez Logibec par Stéphane Couture, qui occupera le nouveau rôle de chef de la direction, stratégie d'affaires et développement corporatif. Stéphane Couture cumule plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de direction variés au sein de l'industrie des technologies de l'information en santé, notamment chez Intelerad Systèmes médicaux, TELUS Santé et MediSolution. Stéphane Couture sera un atout majeur pour Logibec et dirigera le développement et la mise en œuvre du plan de croissance, incluant la stratégie de fusions-acquisitions.

Établi à Montréal depuis près de 40 ans, Logibec est un fournisseur de solutions technologiques dédiées au réseau de la santé, se spécialisant en solutions cliniques, financières et matérielles, performance et analytique ainsi que de solutions de gestion des effectifs, incluant la gestion de la paie. L'entreprise de 465 employés dénombre 8 bureaux à travers le Canada, dont son siège social à Montréal, ainsi que des bureaux en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique.

