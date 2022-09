Loger l'humain

MONTRÉAL, le 4 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En mettant l'emphase sur la dimension éminemment humaine que représente l'accès à un logement digne et sécuritaire pour la population québécoise, les acteurs du logement social et communautaire annoncent la tenue d'un débat national sur l'habitation. Celui-ci permettra aux représentants des 5 principaux partis politiques en lice de s'exprimer sur cet enjeu central de campagne. Il se déroulera le mardi 13 septembre prochain de 14h15 à 16h15, à l'hôtel Bonaventure de Montréal et se tiendra dans le cadre du colloque bisannuel du RQOH.

Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH) (Groupe CNW/Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH))

Parce que l'avenir nous habite, un titre évocateur choisi par le RQOH pour définir leur colloque. Il rappelle le ton que les acteurs du logement social et communautaire souhaitent donner au débat électoral qu'ils co-organisent. « Au travers de ce débat, nous encourageons les candidats à se prononcer en faveur d'un investissement massif dans le logement hors marché. Construire du logement communautaire et social, c'est contribuer à l'élaboration d'un solide filet social. On parle de lieux de vie, de famille, de communautés. Se loger est un droit essentiel qui constitue l'ancrage d'un être humain dans la société. Il devrait être à la base de tout programme politique», a rappelé André Castonguay, directeur général par intérim du RQOH.

Les représentantes et représentants des cinq principaux partis seront invités à répondre à une série de questions et à faire part de leurs engagements sur une variété d'enjeux touchant à l'habitation sociale et communautaire et au droit au logement.

Ont confirmé leur participation :

Karine Boivin-Roy , candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel

candidate de la Coalition Avenir Québec dans la circonscription d'Anjou-Louis-Riel Marie-Claude Nichols , candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Vaudreuil

, candidate du Parti libéral du Québec dans la circonscription de Andrés Fontecilla , candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Laurier - Dorion

, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de - Raphaël Déry, candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Gatineau

candidat du Parti Québécois dans la circonscription de Carmel-Antoine Bessard , candidate du Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Bourassa-Sauvé.

Le débat est co-organisé par l'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), la Confédération québécoise des coopératives d'habitation (CQCH), la Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) et le Réseau québécois des OSBL d'habitation (RQOH). Il sera animé par Sophie Villeneuve, vice-présidente de la firme d'affaires publiques Catapulte.

Cette activité, retransmise en direct sur la page Facebook de l'événement, se tiendra dans le cadre du 8e colloque bisannuel du Réseau québécois des OSBL d'habitation, toutefois l'accès au débat est indépendant et ouvert au public, qui est invité à se présenter sur place à compter de 14h. L'activité est également ouverte aux représentants des médias et sera suivie d'un point de presse avec les représentantes et les représentants des six regroupements.

En bref:

Débat électoral sur le logement

Mardi 13 septembre de 14h15 à 16h15

Hôtel Bonaventure, 900, rue de La Gauchetière Ouest, à Montréal

Salle Montréal 4-5

Dans le cadre du colloque Parce que l'avenir nous habite du RQOH

À propos du RQOH

Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d'habitation (RQOH) est composé de 8 fédérations régionales qui représentent 1 200 organismes sans but lucratif d'habitation autonomes et indépendants des gouvernements. Sur l'ensemble du territoire québécois, ceux-ci offrent près de 55 000 logements. La mission du RQOH contribue à la reconnaissance, au développement et à la pérennité du mouvement des organismes communautaires d'habitation à but non lucratif ainsi qu'au droit au logement et à l'amélioration des conditions d'habitation des Québécois.es.

https://rqoh.com/colloque-2022/

