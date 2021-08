SHERBROOKE, QC, le 11 août 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en compagnie d'Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, ont annoncé aujourd'hui un financement de .626 448$ pour permettre à Habitations l'Équerre de faire l'acquisition et la rénovation de 12 logements abordables à Sherbrooke.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce à l'Initiative des terrains fédéraux (ITF) de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Il a permis à Habitations l'Équerre d'apporter des améliorations substantielles aux deux immeubles et ainsi permettre une meilleure qualité de vie aux locataires. Parmi les rénovations, le système de chauffage désuet a été remplacé par un système biénergie, de nouvelles portes et fenêtres ont été installées, les balcons ont été refaits et agrandis, un nouveau revêtement extérieur a été installé et les drains français ont été refaits.

Les deux immeubles situés au 1455-1465, place du Dauphin et 1148-1162, rue Jogues, comprennent 6 logements chacun et offrent un emplacement idéal avec une vue sur le Mont-Bellevue, près des sentiers pédestres, de tous les services, incluant l'Université de Sherbrooke et les transports en commun.

Les Habitations l'Équerre est un organisme sans but lucratif (OSBL) d'habitation sociale dont la mission consiste à offrir aux locataires des logements de qualité à prix abordables. Mise sur pied en 1977, l'organisme compte aujourd'hui plus de 245 logements dans 27 immeubles.

Citations :

« Tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de produire davantage de logements abordables et de qualité convenable pour les Canadiens d'un océan à l'autre. Nous sommes déterminés à renforcer les collectivités en réalisant des projets comme celui-ci, ici même à Sherbrooke. Ces investissements contribuent à créer de nouveaux emplois et à stimuler l'économie locale, tout en donnant accès aux Québécois à des logements sûrs et abordables. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Le confinement nous a fait réaliser une fois de plus la valeur d'un chez-soi. Tirer parti des propriétés et des terrains fédéraux excédentaires est un moyen efficace de créer de nouveaux logements et de redonner vie à des propriétés. Ces logements abordables améliorés permettent à des familles de s'épanouir ici, à Sherbrooke. Et pour bâtir une société plus solidaire et mieux équipée pour relever les défis d'aujourd'hui, il faut investir dans les logements sociaux. » - Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Habitations l'Équerre est très reconnaissante d'avoir pu mener à terme ce projet grâce au soutien de l'Initiative des terrains fédéraux et de la Stratégie nationale sur le logement. En tant qu'OBNL de logement, nous sommes conscients de comment l'accès à un logement abordable et de qualité peut améliorer la qualité de vie d'une famille ou d'un individu et nous sommes persuadés que ces douze unités de logement abordables feront une grande différence pour ceux et celles qui en bénéficieront. » Denise Godbout, directrice, Habitations l'Équerre

Faits en bref :

Grâce aux rénovations effectuées, les deux immeubles réalisent des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 41 % par rapport à leur performance avant les rénovations.

Selon l'entente, ce sont 8 logements sur 12 qui doivent avoir des loyers inférieurs à 80% du loyer médian du secteur - actuellement ce sont les 12 logements qui ont des loyers abordables.

L'abordablité des 8 logements sera maintenue pour un minimum de 55 ans.

L'Initiative des terrains fédéraux fournira 200 millions de dollars sur 10 ans pour soutenir le transfert de propriétés fédérales excédentaires à des promoteurs admissibles, à coût réduit ou nul, pour encourager la création de logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs.

L'Initiative des terrains fédéraux est dirigée par la SCHL avec l'appui de ses partenaires : Emploi et Développement social Canada , Services publics et Approvisionnement Canada et Société immobilière du Canada limitée, ainsi que d'autres partenaires fédéraux qui possèdent des terrains excédentaires.

, Services publics et Approvisionnement Canada et Société immobilière du limitée, ainsi que d'autres partenaires fédéraux qui possèdent des terrains excédentaires. Les propriétés fédérales excédentaires sont évaluées en fonction de leur emplacement, de leur caractère approprié, de leur disponibilité, de leur proximité aux commodités et de l'analyse coûts-avantages. Les propriétés sélectionnées pour des projets de construction de logements abordables sont alors annoncées et mises en vente sur le site Web de la Stratégie nationale sur le logement de la SCHL. Les fournisseurs de logements sociaux et abordables sont ensuite invités à présenter une demande d'acquisition de ces propriétés dans le cadre d'un processus concurrentiel.

Pour aider la population canadienne à trouver des logements abordables, le Budget 2021 fournit 2,5 milliards de dollars en nouveau financement sur sept ans et a réaffecté 1,3 milliard de dollars du financement déjà annoncé pour accélérer la construction, la réparation et le soutien de plus de 35 000 logements supplémentaires.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

