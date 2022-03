Logement social et communautaire : un budget timide de la part du gouvernement

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Face à la crise du logement qui s'accélère et s'élargit à toutes les régions du Québec, la Caisse d'économie solidaire Desjardins considère que le budget du gouvernement du Québec présenté hier est timide face à l'ampleur de la tâche et loger convenablement, à prix raisonnable, toutes les familles du Québec dans le besoin.

« Nombreux sont les Québécois qui attendent toujours que le gouvernement réponde à leurs besoins réels de logement. Ce budget nous laisse sur notre faim et nous souhaitons que d'autres investissements viendront au cours des prochains mois », souligne Garry Lavoie, président de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

Rappelons que selon la Société d'habitation du Québec, plus de 38 000 ménages sont sur une liste d'attente pour obtenir un logement social qui correspond à leurs moyens financiers. Le 17 janvier dernier, la mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Valérie Plante, a même déclaré dans une lettre ouverte : « Au bas mot, 3 000 logements sociaux et 9 000 logements abordables doivent être construits chaque année dans la CMM pour permettre aux ménages de se loger en respectant leur portefeuille. »

Les 247 millions de dollars pour « accélérer » la construction des 3 500 unités déjà prévues depuis plusieurs années et les 100 millions de dollars supplémentaires pour ajouter 1 000 unités via le Programme d'habitation abordable du Québec (PHAQ) sont bienvenus, mais bien loin de suffire aux besoins. En effet, les nouvelles unités prévues au PHAQ ne représentent que 200 logements par année.

Afin de répondre à la demande, il est donc impératif de continuer d'investir davantage dans l'immobilier collectif à but non lucratif, qui rend possible une abordabilité perpétuelle, comme le permet le programme AccèsLogis. Des études ont démontré qu'il est préférable d'investir dans la construction d'un patrimoine inaliénable pour loger correctement les personnes à revenu faible ou modeste.

L'ampleur de la crise actuelle nécessite des investissements plus importants, puisqu'il y a toujours un énorme manque criant pour de logements sociaux, communautaires ou abordables, malgré les annonces du gouvernement.

À propos

La Caisse d'économie solidaire Desjardins est un pilier de la finance solidaire au Québec, particulièrement parce qu'elle est le principal financier de tout l'écosystème du logement communautaire de la province. Au 31 décembre 2021, notre actif s'élevait à près de 2 G$, au 33e rang des 215 caisses du Mouvement Desjardins. Notre portefeuille de prêts au secteur de l'habitation sociale et communautaire (800 membres) atteignait 535 millions de dollars, soit 63 % de l'ensemble de nos prêts aux entreprises.

SOURCE Caisse d’économie solidaire Desjardins

Renseignements: Mathieu Lavallée, +1 (514) 947-7628, [email protected]