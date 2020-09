Locomotive numérique dans le secteur de la transformation de l'aluminium - 12 M$ pour l'intégration du numérique dans les PME du secteur de l'aluminium

SAGUENAY, QC, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer le Réseau Trans-Al dans la réalisation de 34 projets d'entreprises1 sélectionnés à la suite de deux appels de projets lancés en 2019 et 2020 dans le cadre de l'initiative Alu4.0, la locomotive numérique de l'industrie de l'aluminium. Ces projets, qui visent l'intensification numérique des entreprises du secteur de l'aluminium, seront mis en œuvre partout au Québec, dont plusieurs dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils généreront des investissements totaux de 11,7 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Rappelons qu'en 2019, le gouvernement avait octroyé 3 millions de dollars au Réseau Trans-Al pour appuyer la réalisation de cette locomotive numérique. De ce montant, 2,7 millions de dollars sont consentis pour la réalisation des 34 projets.

L'initiative Alu4.0 appuie des projets d'amélioration auprès d'entreprises québécoises parrainées par un de leur client ou par de grands réseaux de distribution, dans le cadre d'un processus de numérisation et d'automatisation structuré incluant l'implantation de technologies numériques et la formation de la main-d'œuvre relativement à ces nouveaux outils.

Citations :

« L'industrie de l'aluminium est d'une importance majeure pour l'économie du Québec et l'on doit en assurer la compétitivité. Les entreprises québécoises qui transforment ce métal et les équipementiers du secteur sont appelées à se tailler une place encore plus importante au Québec et à l'international. Pour croître, elles doivent miser sur des approches axées sur l'innovation, les changements technologiques, l'exportation et une main-d'œuvre qualifiée. Le gouvernement du Québec poursuit son engagement à titre de partenaire de l'industrie et s'assure de mettre en place un environnement d'affaires propice à la croissance des entreprises de ce secteur. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« L'aluminium se trouve au cœur de l'activité industrielle de plusieurs régions du Québec, fournissant des emplois de qualité et contribuant à la vitalité socioéconomique du milieu de vie. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean occupe une position stratégique dans la production et la transformation de ce métal au Québec et au Canada. Son image de marque, la Vallée de l'aluminiummd, est également reconnue à l'échelle internationale. La filière québécoise de l'aluminium est la démonstration qu'il est possible de concilier la mise en valeur des ressources naturelles, la protection de l'environnement et le développement économique régional. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« L'initiative de la Locomotive numérique constitue un jalon important dans l'accompagnement des entreprises dans cette nouvelle ère où la maîtrise du numérique et l'excellence opérationnelle vont de pair. Pour Rio Tinto, il s'agit d'une action essentielle pour faciliter la transition vers l'industrie 4.0 et l'implantation de technologies innovantes. Non seulement ce projet porteur sera bénéfique pour le développement des entreprises, mais il contribuera aussi à consolider la place de choix du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Québec tout entier sur le marché mondial de l'aluminium. »

Emmanuel Bergeron, directeur du développement économique régional de Rio Tinto

« L'initiative Alu4.0 et les 34 projets qu'elle appuie contribuent à l'augmentation de la maturité numérique et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises québécoises du secteur de l'aluminium. L'initiative reflète bien la volonté gouvernementale d'appuyer concrètement la croissance des entreprises manufacturières via les technologies numériques et la fabrication de pointe. Le Réseau Trans-Al a rassemblé différentes organisations provenant du secteur de l'aluminium et de l'écosystème d'innovation pour mener à bien cette importante initiative industrielle. »

Jacques Caya, président du Réseau Trans-Al

« Des entreprises qui sont à l'avant-garde des technologies et qui ont atteint une culture d'excellence opérationnelle ainsi qu'un niveau de productivité optimal sont essentielles pour assurer la compétitivité de l'industrie de l'aluminium du Québec. Cet appui du gouvernement est donc une occasion de plus de permettre aux organisations de l'écosystème de travailler ensemble pour assurer l'avenir de la filière en renforçant le positionnement stratégique de ses transformateurs d'aluminium et de ses équipementiers. »

Martin Charron, président-directeur général d'AluQuébec

Faits saillants :

Fondé en 1999, le Réseau Trans-Al est une association d'entreprises actives dans la transformation de l'aluminium au Québec. Il a pour mission de développer l'expertise technique et technologique des organisations, en collaboration avec les principaux acteurs de l'industrie, pour construire une synergie sectorielle.

Le secteur québécois de l'aluminium primaire est le quatrième en importance à l'échelle mondiale, avec une production annuelle d'environ 2,8 millions de tonnes d'aluminium et des exportations de plus de 8,1 milliards de dollars (2018) .

. Environ 1,2 million de tonnes métriques d'aluminium primaire, soit 36 % de la production canadienne, sont produites annuellement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Québec dénombre 1 400 entreprises transformatrices de l'aluminium sur les quelque 1 500 entreprises de la filière, lesquelles procurent près de 30 000 emplois bien rémunérés. Ces entreprises sont actives sur plusieurs marchés, dont ceux du transport terrestre, de l'aérospatiale et de la construction.

La Vallée de l'aluminium MD représente près de 2 600 emplois directs permettant de transformer le métal gris brut en divers produits à valeur ajoutée.

représente près de 2 600 emplois directs permettant de transformer le métal gris brut en divers produits à valeur ajoutée. Le Québec compte environ 70 équipementiers et fournisseurs spécialisés, fortement axés sur l'innovation et tournés vers l'international, ainsi que 9 alumineries, qui appartiennent à 3 grands groupes, soit Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto.

Le secteur québécois de l'aluminium doit composer actuellement avec une baisse de prix et de nombreux défis, parmi lesquels :

une surcapacité de production à l'échelle mondiale;



les contrecoups de la pandémie de la COVID-19.

Lien connexe :

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

ANNEXE

Liste des projets sélectionnés

1 La liste des projets sélectionnés est présentée en annexe.

Entreprise Projet Appel de projets Coût du projet CITERNE ALMAC Choix et implantation de logiciels de gestion pour l'ensemble des processus de l'entreprise, de la commande à la livraison (progiciel de gestion intégré [PGI ou ERP] et système de gestion de données techniques [PDM]). 2019-2020 711 821 $ DYNAMIC CONCEPT Automatisation et robotisation complète de toutes les opérations d'un four de métal. 2019-2020 2 020 000 $ FONDERIE LEMOLTECH Intégration d'un robot lubrificateur à 6 axes flexible et programmable sur une machine à mouler de 1 800 tonnes. 2019-2020 300 000 $ IDÉAL CARGO Achat et installation d'une découpeuse CNC connectée au système de conception, permettant de doubler la production et de réduire les délais de livraison. 2019-2020 300 000 $ INDUSTRIES JARO Implantation du nouveau système de traçabilité et de suivi, connecté directement avec le client. 2019-2020 200 000 $ LES INDUSTRIES GRC Intégration technique (de la conception à la fabrication des produits) et gestion administrative des commandes. 2019-2020 168 132 $ JAMEC Acquisition d'une presse-plieuse, d'une scie radiale à commande numérique et de 3 nouvelles soudeuses. 2019-2020 200 000 $ LES INDUSTRIES MES Réingénierie des processus et des procédés puis implantation d'un système informatisé de gestion des commandes et de la production. 2019-2020 206 239 $ MATRITECH Acquisition, traitement et entreposage des données pour 4 machines, puis passage au « sans papier » sur le plancher et utilisation de l'analyse de données pour améliorer la performance. 2019-2020 251 607 $ PABER ALUMINIUM Automatisation et robotisation complète de la coulée et développement de nouveaux alliages avec les données. 2019-2020 306 825 $ PCP ALUMINIUM Installation d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) avec les modules gestion des commandes, des stocks et des clients. 2019-2020 251 598 $ PEXAL TECALUM Ajout d'un module de gestion des stocks au progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP) actuel afin de connaître les stocks et de faire le suivi des commandes avant l'expédition. 2019-2020 30 746 $ SOLUTIONS FONDERIE, SERVICES MÉTALLURGIQUES Développement d'une application pour permettre aux opérateurs et aux machines de saisir les données sur le procédé de façon numérique (« sans papier ») et de les traiter pour faire ressortir l'évolution des indicateurs de qualité en temps réel. 2019-2020 200 000 $ SOUCY RIVALAIR Création d'une cellule robotisée pour alimenter une machine d'usinage. 2019-2020 107 432 $ LES SOUDURES JM TREMBLAY Automatisation d'une étape d'assemblage de la plaque en aluminium avec la barre de suspension, également en aluminium. 2019-2020 532 960 $ STAS Migration d'un des équipements vendus aux alumineries vers une plateforme IIoT (périphérie de réseau ou edge computing); y installer un système SCADA, des indicateurs de performance (ICP) ainsi que des outils évolués d'aide à la décision et le rendre compatible à l'industrie 4.0. 2019-2020 241 092 $ USIMAX Acquisition et installation de 3 équipements d'usinage afin d'automatiser la production des différentes grosseurs d'engrenages, d'augmenter la capacité de production et de réduire les rejets. 2019-2020 198 900 $ USINAGE NUMÉRIQUE HB Acquisition et installation d'un équipement d'usinage mixte (fraiseuse et tournage) à alimentation automatisée afin de fabriquer un produit nouvellement développé et dont les ventes sont en forte croissance. 2019-2020 134 370 $ AMIMAC Robot soudeur. 2020-2021 342 956 $ ATIQC Contrôle de four et traitements thermiques. 2020-2021 379 000 $ GROUPE LD Numérisation des processus opérationnels. 2020-2021 304 786 $ IDÉA CONTRÔLE Vitrine technologique mesurage des gaz et mesurage hauteur-cadre. 2020-2021 254 078 $ INDUSTRIES DODEC Achat d'un logiciel de programmation Octopus pour le robot soudeur. 2020-2021 63 900 $ LES INDUSTRIES POWERMOTIVE Mise à jour du progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP). 2020-2021 54 000 $ MAESTRIA SOLUTIONS Amélioration de la solution de mesure des chutes anodiques mVa. 2020-2021 231 600 $ MECFOR Progiciel Syteline et interconnexion Solidworks. 2020-2021 163 142 $ NATURE ALU Implantation d'un MES. 2020-2021 203 960 $ OXO FAB Banc d'essai pour certification, simulation et automatisation. 2020-2021 530 500 $ PMA Application de construction et visualisation en réalité augmentée. 2020-2021 176 549 $ PROPULSA INNOVATIONS. Implantation stratégique d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP). 2020-2021 357 711 $ GROUPE RÉFRACO Planification automatique des cuissons grâce à l'interconnectivité des fours et des recettes. 2020-2021 292 000 $ SEFAR BDH Informatisation des procédures de travail. 2020-2021 267 196 $ SPARTA INDUSTRIEL Implantation d'un nouveau progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP). 2020-2021 244 216 $ VERBOM Implantation d'un progiciel de gestion intégré (PGI ou ERP).| 2020-2021 1 535 556 $ Total 11 762 872 $

Liens connexes

