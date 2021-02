Locomotive couronnée agence web 2020 au prestigieux Awwwards

Le Québec se démarque une fois de plus sur la scène internationale

MONTRÉAL, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Rien n'arrête l'équipe de l'agence de design numérique Locomotive, pas même la pandémie actuelle. Au cours d'une remise de prix virtuelle en Espagne, le jury international des prestigieux Awwwards Annual Awards vient de couronner l'agence montréalaise « agence web de l'année 2020 ». Avec une agence web aussi solidement ancrée parmi les meilleures du monde, le Québec se taille une place de choix au sein de cette industrie d'avenir.

Après avoir été la première agence canadienne à s'être vu décerner ce titre en 2018, Locomotive a récidivé en 2019 avant d'écrire une nouvelle page d'histoire en recevant de nouveau cet honneur en 2020 et en devenant du coup la première agence de design numérique au monde à remporter ce prix prestigieux trois années consécutives. Ce qui est encore plus impressionnant est que plus de 1 000 agences ont participé à cette compétition regroupant les meilleurs joueurs de design numérique au monde.

Le président et cofondateur de Locomotive, Frédéric Marchand, se réjouit de cette « marque de reconnaissance qui consacre les talents, la créativité, le dynamisme et le professionnalisme d'une équipe de passionné.e.s du numérique qui, croyez-moi, n'a pas fini de surprendre ». De son côté, le vice-président et cofondateur de Locomotive, Jean-François Chainé, s'est dit « extraordinairement fier de l'équipe de Locomotive. La bienveillance de cette équipe remarquable qui s'est fait un point d'honneur et un devoir de rester connectés avec nos clients depuis le début de la crise sanitaire actuelle est tout à leur honneur ». En plus de souligner l'engagement et la contribution exemplaires de leurs collaborateurs et collaboratrices, les deux membres de la direction de l'agence ont tenu à signaler « la confiance et l'appui indéfectibles et inestimables » de leur clientèle.

À propos de Locomotive

Basée à Montréal (Québec, Canada), Locomotive pilote avec brio des projets numériques d'envergure à l'échelle locale, nationale et internationale. Depuis 2006, son équipe d'une trentaine de professionnels et professionnelles de grand talent accompagne des organisations remarquables pour qui elle conçoit et développe des solutions créatives exceptionnelles. Tout en privilégiant une approche collaborative et éducative qui permet à ses clients de se positionner avantageusement dans l'univers numérique, Locomotive place l'humain au premier plan de son accompagnement stratégique. Cette façon de faire est un facteur clé de succès qui lui a notamment valu une centaine de prix et de récompenses depuis 2018, dont trois décernés par le jury international du prestigieux et très convoité Awwwards Annual Awards dans la catégorie « agence web de l'année ».

À propos d'Awwwards

Awwwards est un organisme professionnel de compétition de conception et de développement web dont la mission est de reconnaître et de promouvoir le meilleur de la conception web innovante. Formé de concepteurs et de développeurs web de réputation mondiale, le jury souligne et célèbre les talents et les efforts des chefs de file de l'industrie du web.

Lien connexe vers la remise de prix : www.awwwards.com/annual-awards-2020/agency-of-the-year

