Lock-out au Port de Montréal : la Chambre réclame une intervention immédiate du gouvernement du Canada

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain réclame une intervention immédiate du gouvernement du Canada pour qu'il impose la réouverture des activités au Port de Montréal.

« Le Port de Montréal est encore une fois paralysé. C'est inacceptable. Le lock-out des débardeurs décrété hier soir par l'Association des employeurs maritimes était prévisible face à la détérioration des relations de travail et aux pressions exercées par le syndicat. Cette situation ne fait qu'aggraver les dommages économiques déjà considérables. La fermeture des terminaux du Port de Montréal compromet l'approvisionnement de millions de personnes et d'entreprises, en plus d'exercer une pression inflationniste sur tous les prix. Lors du conflit au CN et au CPKC en août dernier, la Chambre avait demandé une intervention rapide, et le ministre MacKinnon avait imposé un arbitrage exécutoire pour assurer la continuité des opérations. Aujourd'hui, il faut agir de même et rétablir le service au Port de Montréal », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous réitérons notre demande au gouvernement fédéral de reconnaître les chaînes d'approvisionnement comme un service essentiel. Il est impératif de garantir leur bon fonctionnement, même lors de négociations syndicales difficiles. Avec l'approche des fêtes, une période cruciale pour nos entreprises, cette situation met injustement en péril des modèles d'affaires robustes et porteurs pour le Canada. Près de 6 milliards de dollars de marchandises sont attendus au port au cours des deux prochaines semaines. L'urgence est réelle. La Chambre appelle directement le premier ministre Justin Trudeau à intervenir pour forcer une solution », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

