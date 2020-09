On espère obtenir, avec le partenariat Cooper-Blanco, un amalgame de compétences approfondies en matière de stratégie commerciale et technologique, d'analyse, d'intégration technologique et de gestion du changement organisationnel, de manière à soutenir la croissance accélérée de Cooper.

Rolando Blanco aura pour mandat d'exécuter la stratégie de données unifiée d'un bout à l'autre de l'entreprise, afin de tirer davantage parti de la saisie d'une quantité considérable de données provenant des diverses transactions et systèmes du cycle de vie de l'équipement de location. En outre, il sera chargé de renforcer l'environnement technologique de Cooper afin d'offrir une expérience client transparente et axée sur la technologie, et de faire progresser les initiatives télématiques de l'entreprise en matière d'analyse prédictive et d'apprentissage artificiel.

« Notre investissement important dans les solutions technologiques nous a permis de saisir des données pertinentes tout au long du parcours du client à partir de nombreux points de vue différents, ce qui nous permet maintenant d'analyser et d'améliorer en permanence l'expérience et le résultat pour nos clients, a commenté M. Brian Spilak, premier vice-président de Location Équipements Cooper. À notre avis, Rolando, avec ses antécédents en matière de données, d'analyse et d'intégration, est la personne idéale pour faire progresser ces domaines critiques pour Cooper. »

« J'ai très hâte de travailler avec l'équipe de Cooper sur ces initiatives. Tant Cooper que ses clients adoptent de plus en plus de technologies pour propulser la transformation de leur entreprise. Jamais auparavant les données, l'intégration et l'apprentissage artificiel n'ont été aussi essentiels pour une entreprise, et je suis très enthousiaste quant aux occasions qui s'offrent à nous », a affirmé pour sa part M. Blanco.

Rolando Blanco est titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Waterloo, au Canada, et possède une vaste expérience en gestion des données et en recherche sur les systèmes. Il a passé les huit dernières années chez SAP en tant que chef technique de l'équipe chargée de la plateforme de la base de données en colonne HANA. Rolando Blanco a plus de 15 brevets à son actif dans le domaine des systèmes de bases de données et de la gestion des données, et son travail a été présenté à plusieurs reprises dans le cadre d'importantes conférences sur les bases de données, notamment SIGMOD et IEEE BigData.

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la stratégie de forte croissance de l'équipe de direction de Cooper et de travailler avec Rolando sur les initiatives de l'entreprise en matière de données et d'intégration, a déclaré M. Nabil Kassam, président-directeur général de Texada Software, le partenaire de Cooper en matière de systèmes logiciels de planification des ressources de l'entreprise. Ayant été aux côtés de Cooper tout au long de sa croissance grâce à la plateforme logicielle de Texada, nous nous réjouissons à l'idée de voir nos équipes respectives travailler sur les initiatives passionnantes qui les attendent ».

À propos de Cooper

Fondée en 1972, Cooper est la première entreprise canadienne indépendante de location d'équipement de construction à service complet. Elle fournit des services aux entrepreneurs de l'Ontario et de certaines régions du Québec, de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Canada atlantique. Cooper se spécialise dans la location d'équipements compacts et aériens et propose une large gamme d'équipements et de fournitures de construction, avec un service et un soutien inégalables. La société exploite plus de 40 succursales de location. En 2013, Cooper a reçu un investissement majoritaire de SeaFort Capital.

À propos de SeaFort

SeaFort Capital, basée à Halifax, investit majoritairement dans des petites et moyennes entreprises canadiennes et s'associe à des gestionnaires expérimentés pour créer une valeur optimale.

SOURCE Location Équipements Cooper

Renseignements: Brian Spilak, premier vice-président, Location Équipements Cooper, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://cooperequipment.ca/