Location d'outils Simplex fait l'acquisition de Centre de location Pyramide Inc.

MONTRÉAL, le 18 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Location d'outils Simplex, entreprise familiale québécoise œuvrant dans la location d'outils et d'équipements depuis plus de 100 ans, est fière d'annoncer l'acquisition de Centre de location Pyramide. Cette addition de 3 succursales au vaste réseau de Simplex réaffirme l'intention de l'entreprise d'être le leader dans son domaine. Les équipements de Simplex sont utilisés dans de nombreux projets de construction, dans les secteurs industriel, manufacturier, gouvernemental, événementiel et cinématographique.

« Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre plan d'expansion de nos activités. Que ce soit pour le chef de projets d'une grande entreprise, l'entrepreneur en PME à la recherche d'équipements de qualité pour la réalisation d'un projet de construction ou encore pour le particulier qui souhaite rénover son domicile, chez Simplex, nous voulons offrir à notre clientèle une expérience axée sur la simplicité et l'innovation. Avec l'acquisition de Centre de location Pyramide, nous continuons de nous donner les moyens pour faire évoluer notre marque à la hauteur de nos ambitions tout en gardant le client au centre de nos décisions », ajoute Euclide Véronneau, directeur général.

« Je suis fier de conclure cette transaction avec Simplex, une entreprise 100% québécoise et familiale de 5e génération qui a à cœur le bien-être de ses employés et assure ainsi la pérennité des emplois d'ici », affirme Monsieur Richard Paquette, ex-propriétaire.

Euclide Véronneau est particulièrement heureux d'accueillir Centre de location Pyramide au sein de la grande famille Simplex et souhaite la bienvenue à l'équipe en place.

À propos de Location d'outils Simplex

Simplex est une entreprise familiale québécoise établie depuis 1907 spécialisée dans la location d'outils et d'équipements pour tous les projets de construction ou de rénovation. Elle emploie quelque 500 employés et regroupe 38 succursales au Québec. Elle s'appuie sur les forces principales de l'entreprise, notamment son vaste réseau de succursales intégrées au Québec et un coffre de plus de 55 000 outils différents offerts en location. L'entreprise a entamé un vaste projet de modernisation et de numérisation de ses activités. Cette transformation est particulièrement visible à la succursale de St-Hubert ouverte récemment sur la Rive-Sud de Montréal et à l'imminente réouverture de la succursale de Trois-Rivières qui redéfinissent l'expérience client et employé en succursale. Simplex a aussi participé au projet collectif #OnSeSerreLesCoudes en avril 2020, visant à encourager l'achat local et à stimuler la reprise économique du Québec durant la pandémie.

À propos de Centre de location Pyramide Inc.

Fondé en 1972 à Chateauguay, Centre de Location Pyramide, anciennement membre de groupe Lou-Tec, a connu une expansion constante et comptait trois succursales au moment de l'acquisition. Les succursales sont situées à Châteauguay, Lachine et Lasalle.

