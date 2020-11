Local Logic récolte 8 millions de dollars en financement de série A pour accélérer son expansion

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Local Logic, une plateforme de renseignements de localisation qui offre des apprentissages puissants aux acheteurs, professionnels de l'immobilier et promoteurs, annonce aujourd'hui qu'elle a levé un total de 8 millions de dollars en financement. Les fonds récoltés par le financement de série A seront utilisés pour soutenir les activités de recrutement et continuer à développer la plateforme en Amérique du Nord.

Le financement comprend du capital de risque et des prêts, avec la participation de Shadow Ventures, BDC Capital, Jones Boys Ventures, Cycle Capital et Desjardins Capital. La série était menée par GroundBreak Ventures, une compagnie torontoise qui se spécialise en capital de risque pour les technologies de propriétés.

« Alors que nos communautés continuent à vivre des changements économiques et sociaux grandissants, il est primordial que les consommateurs, professionnels de l'immobilier et urbanistes aient un rôle dans la conception de leur futur », a déclaré Vincent-Charles Hodder, fondateur et Directeur général de Local Logic. « Avec le soutien de nos nouveaux investisseurs, nous sommes maintenant en position de grandir notre plateforme et de commencer à repenser la façon dont nos villes sont conçues, bâties et utilisées, mais également à mieux représenter les besoins de ceux qui les habitent. »

« La technologie développée par Local Logic est polyvalente et permet à la fois au milieu immobilier et aux municipalités d'aménager des espaces et d'offrir des services qui desservent de façon optimale les citoyens. Les projets de mobilité durable et l'essor de Villes Intelligentes et plus résilientes nécessitent une meilleure compréhension des données publiques ouvertes et privées et c'est ce que l'équipe de Local Logic développe avec brio », a déclaré Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital.

Local Logic a développé des partenariats avec plusieurs promoteurs immobiliers et compagnies de gestion de propriétés au Canada et aux États-Unis, incluant Ivanhoe Cambridge, DevMcGill et Groupe Mach en plus de portails immobiliers tels que Centris, CoreLogic, Royal Le Page, et Realtor.ca.

Local Logic fournit des analyses robustes sur les propriétés, mais également sur le cadre bâti dans lequel elles existent. Ainsi, Local Logic guide les acheteurs et courtiers immobiliers vers des propriétés et emplacements qui répondent à leurs préférences, et ce en leur offrant des données fiables en temps réel.

En combinant les données traditionnelles telles que l'historique d'une propriété, les démographiques et les comparaisons de marché avec un vaste ensemble de données alternatives, l'outil crée une représentation numérique des villes et permet d'analyser comment les facteurs externes tels que l'accessibilité piétonnière et en transports en commun, le bruit et la qualité des écoles affectent la demande.



Les renseignements de localisation permettent la création d'une nouvelle ère pour l'aménagement des espaces urbains, qui est alors actionné par des données combinant tous les éléments du marché immobilier et de l'espace environnant les propriétés. À travers cette donnée en temps réel, Local Logic veut permettre au secteur de mieux comprendre et répondre aux besoins des citoyens, créant ainsi des milieux de vie plus équitables et adaptés au long terme.

Local Logic aide aussi les courtiers immobiliers, promoteurs et autres professionnels en leur fournissant une vue plus complète des marchés et de la demande associée. Cette analyse crée plus de certitude autour des attributs de propriétés souvent considérés comme subjectifs, ce qui permet une meilleure évaluation de ceux-ci et ultimement de prendre des décisions d'investissement plus efficaces et satisfaisantes.

« Nous avons été impressionnés par la capacité de Local Logic à récolter et analyser des données sur les propriétés dans le monde du bâti, et ce à un niveau sans précédent », a mentionné Scott Kaplanis de GroundBreak Ventures. « De récents changements de préférences, en grande partie causés ou accélérés par la pandémie de la COVID-19, ont créé un environnement incertain pour les propriétaires, courtiers immobiliers, bailleurs de fonds, promoteurs et investisseurs. Local Logic met à la disposition de ces acteurs des outils puissants leur fournissant des analyses en temps réel quant aux facteurs influençant la demande, qui façonneront les villes et communautés de demain. »

À propos de Local Logic

Local Logic est une plateforme d'analyse de données qui quantifie et qualifie n'importe quel emplacement, de maison unifamiliale en banlieue, au gratte-ciel en milieu urbain, en passant par les commerces de détails. Fondée par une équipe d'urbanistes, d'ingénieurs, de scientifiques des données et d'experts immobiliers, la compagnie combine des données géospatiales à celles fournies par des utilisateurs afin d'offrir une vue holistique sur les villes et comment la technologie peut créer de la transparence dans le marché de l'immobilier. Nos outils peuvent être utilisés sur des sites tels que Centris, Remax, Royal Lepage et Realtor.ca.

Avec plus de 30 milliards de données uniques, la plus grande base de données de localisation aux États-Unis et au Canada, Local Logic offre des analyses précises et prédictives pour informer les acteurs décisionnels œuvrant et investissant dans l'immobilier. La compagnie a développé plusieurs partenariats avec des promoteurs immobiliers et compagnies de gestion de propriétés renommées incluant Ivanhoe Cambridge, DevMcGill et Groupe Mach. Apprenez-en plus au www.locallogic.co/fr.

