La fonde de financement permettra de stimuler la croissance dans des domaines clés tels que la pénétration de marché, l'élargissement tant des gammes de produits que des équipes commerciales.

MONTRÉAL, le 2 août 2023 /CNW/ - Local Logic, un fournisseur logiciel de premier plan qui quantifie l'emplacement à grande échelle pour permettre de meilleures décisions immobilières, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement de série B de 17,5 millions de dollars dirigé par GroundBreak Ventures et Investissement Québec. La ronde de financement comprenait également la participation d'un groupe notable d'investisseurs, y compris Band Capital Partners, une filiale de Triovest Realty Advisors, Cycle Capital, Mouvement Desjardins, Jones Boys Ventures, Second Century Ventures et Shadow Ventures. Local Logic prévoit d'utiliser ce nouveau financement pour aider le secteur de l'immobilier à mieux comprendre et prévoir l'impact de la localisation.

Dans un paysage immobilier en constante évolution, Local Logic fournit au secteur des informations granulaires, exclusives et exploitables sur l'emplacement, afin de comprendre comment le monde bâti influence le risque et le rendement des décisions d'investissement immobilier à toutes les échelles et à tous les niveaux de sophistication. Le nouveau financement contribuera à accélérer les capacités prédictives de l'entreprise, qui permettent aux utilisateurs de prévoir la demande latente de logements et de comprendre l'évolution des quartiers. À l'avenir, l'entreprise cherchera à étendre ses partenariats avec des sites de courtage et des organisations MLS afin d'influencer toutes les décisions immobilières aux États-Unis et au Canada. En outre, Local Logic enrichira sa gamme de produits avec de nouvelles solutions PropTech destinées à démocratiser la compréhension des emplacements.

"De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans les décisions d'investissement et de développement immobilier, mais l'emplacement n'en fait pas souvent partie. Nous croyons en la mission de Local Logic, qui consiste à rendre les villes plus durables en apportant une connaissance approfondie des risques et des opportunités liés à l'emplacement aux acteurs qui prennent des décisions lourdes de conséquences en matière de logement et d'environnement bâti", partage Scott Kaplanis, Managing Partner, GroundBreak Ventures. "Nous sommes ravis de contribuer aux objectifs à long terme de l'entreprise, à savoir la découverte d'informations plus critiques sur la localisation afin d'informer les consommateurs et les investisseurs immobiliers."

"Nous sommes fiers de soutenir deux entrepreneurs en pleine ascension dans cette nouvelle ronde de financement," souligne Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. "De concert avec nos partenaires de l'écosystème financier québécois, nous nous efforçons de combler les carences dans la chaîne des capitaux et nous contribuons à l'émergence de nouvelles technologies, de leur réflexion à leur commercialisation," ajoute-t-il.

Au-delà des décisions d'investissement, Local Logic fournit également des informations pour aider les gouvernements à prendre des décisions politiques et réglementaires concernant l'immobilier résidentiel qui ont un impact sur la durabilité et l'habitabilité de nos villes.

Vincent-Charles Hodder, PDG et cofondateur de Local Logic, a déclaré : "Cette levée de fonds représente une étape importante pour Local Logic. Dans un marché immobilier de plus en plus complexe, nos connaissances exclusives sont devenues cruciales pour comprendre l'impact de la localisation sur le retour sur investissement. Avec une croissance significative, des partenariats notables et des récompenses prestigieuses, nous sommes à l'avant-garde de l'industrie, fournissant des informations exploitables basées sur la localisation."

Les informations de l'entreprise sont utilisées sur le marché de l'immobilier, qui pèse 217 milliards de dollars, et permettent aux investisseurs, aux promoteurs et aux gouvernements de comprendre et d'utiliser la géolocalisation de manière universelle. Chaque mois, plus de 15 millions d'utilisateurs utilisent les solutions grand public de Local Logic. Cette ronde porte son financement total à plus de 25 millions de dollars.

À propos de Local Logic

Local Logic est une plateforme d'intelligence de localisation qui numérise le monde bâti pour les consommateurs, les investisseurs, les promoteurs et les gouvernements - offrant une clarté inégalée et des informations exploitables capables de créer des villes plus durables et plus équitables. Avec plus de 85 milliards de points de données uniques - le plus grand ensemble de données de localisation unique aux États-Unis et au Canada - la plateforme crée un jumeau numérique des villes, quantifiant le monde bâti et offrant des analyses prédictives et précises pour informer le présent et l'avenir de plus de 250 millions d'adresses individuelles.

À propos de GroundBreak Ventures

Nous soutenons des entrepreneurs exceptionnels qui changent notre façon de vivre et de travailler. GroundBreak Ventures™ est une société de capital-risque spécialisée dans l'immobilier et la technologie immobilière. Nous investissons dès le stade du démarrage, et fournissons à la fois le capital et l'expertise du domaine nécessaire pour soutenir la croissance de nos entrepreneurs, et les entreprises qu'ils travaillent sans relâche à construire. Notre société est basée à Toronto et soutenue par Hopewell®, une organisation immobilière à multiples facettes avec des opérations à Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg et en Arizona. Au cours de ses 40 années d'existence, Hopewell® a développé de vastes réseaux industriels et une expertise approfondie dans les domaines du développement résidentiel et commercial, de la construction de maisons, de la gestion immobilière et de la logistique. L'entreprise a adopté l'innovation ; sa volonté d'adopter les nouvelles technologies est un facteur clé de différenciation dans son approche commerciale.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

