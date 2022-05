BRAMPTON, ON, le 5 mai 2022 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») a récemment publié son Rapport 2021 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), soit le 15e rapport annuel de l'entreprise. Le rapport souligne les progrès réalisés quant à nos nombreuses initiatives en matière d'ESG de Loblaw et présente plusieurs nouveaux engagements axés sur deux domaines clés : la lutte contre les changements climatiques et l'équité sociale.

« Loblaw est guidée par notre raison d'être, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinement, et la responsabilité d'avoir une incidence positive sur les communautés que nous servons », a déclaré Galen G. Weston, Président et Président du Conseil de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nos dirigeants et nos collègues partagent cette même passion quant à l'importance de réaliser des progrès, qu'il s'agisse d'atteindre ou de hausser nos objectifs en matière d'environnement, d'améliorer la représentation au sein de nos équipes de direction, de verser des sommes records à des organismes de bienfaisance ou de nous rapprocher de notre objectif de nourrir un million d'enfants grâce à la Fondation pour les enfants le Choix du Président. Ce rapport montre comment nous abordons nos objectifs ambitieux et tout le travail qui nous attend. »

Le Rapport ESG 2021 de Loblaw présente les progrès réalisés relativement à plusieurs priorités de l'entreprise, notamment :

amasser et verser une somme record de 96 M $ à la recherche, à des œuvres de bienfaisance, ainsi qu'à des organismes sans but lucratif partout au Canada , grâce à la générosité de nos clients, de nos collègues, de nos employés et de nos partenaires;

réaliser des progrès soutenus afin de réduire de 35 % l'empreinte carbone découlant des activités de notre entreprise, par rapport à l'année de référence de 2016;

passer à des reçus de caisse sans phénol;

atteindre les objectifs initiaux en matière de représentation des femmes occupant des postes de gestion;

effectuer des investissements totalisant 1 M $ dans la recherche sur les plastiques et des corvées de nettoyage au sein des communautés beaucoup plus tôt que prévu.

Ce rapport inclut également plusieurs nouveaux engagements et plusieurs nouvelles mesures, notamment :

atteindre zéro émission nette d'ici 2040 pour les émissions de Scope 1 et de Scope 2, et pour celles de Scope 3, d'ici 2050. Cette initiative fait suite à l'atteinte par l'entreprise de son objectif initial de réduction de son empreinte carbone plusieurs années avant l'échéance prévue;

réduire les déchets plastiques en rendant tous les emballages faits de plastique de nos produits de marques contrôlées et de ceux emballés en magasin recyclables ou réutilisables d'ici 2025;

cesser l'acheminement de matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement d'ici 2030 et atteindre des objectifs mesurables de réduction du gaspillage alimentaire dans chacun de nos magasins au cours des 24 prochains mois;

publier une évaluation des risques liés aux changements climatiques basée sur le Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC);

atteindre ses objectifs de représentation au sein de l'entreprise au niveau des cadres, de la haute direction et du conseil d'administration d'ici la fin de 2024;

mettre en place un programme de formation sur l'inclusion à l'intention de notre personnel, composé d'environ 200 000 personnes, d'ici la fin de 2024;

contribuer à nourrir un million d'enfants chaque année d'ici 2025 en soutenant la Fondation pour les enfants le Choix du Président;

soutenir les efforts du programme AIMEZ VOUS de Shoppers Drug Mart MD /Pharmaprix MD afin d'aider les femmes à rester en santé et en sécurité grâce à un meilleur accès aux soins dont elles ont besoin en y consacrant 50 M $ au cours des cinq prochaines années;

inclure la performance de l'entreprise dans le cadre de ses activités en matière d'ESG à son programme incitatif à court terme à compter de 2022.

Pour en savoir plus et pour consulter le Rapport ESG 2021, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility/

