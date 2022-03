BRAMPTON, ON, le 23 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw ») a annoncé son plan visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2040, dans le cadre d'une série d'engagements environnementaux. En tant qu'entreprise familiale multigénérationnelle dotée du plus important réseau de magasins d'alimentation et de pharmacies détenus par la société ou indépendants au pays, Loblaw est particulièrement bien positionnée pour avoir une réelle incidence sur les enjeux qui importent le plus pour les Canadiens. Cette perspective a été déterminante dans l'élaboration de l'approche de Loblaw et des objectifs concrets qu'elle s'est fixés pour s'attaquer aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), le tout dans le respect de la raison d'être de la société : Aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement.

« Ayant déjà franchi des jalons importants en matière de réduction de notre empreinte carbone et du gaspillage alimentaire, nous sommes maintenant résolument déterminés à relever le prochain défi, soit celui d'atteindre zéro émission nette », a déclaré Galen G. Weston, Président et président du Conseil, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Afin d'y parvenir, nous déploierons des camions électriques, des systèmes de chauffage et de climatisation efficaces, des formes d'énergie alternatives et autres méthodes novatrices. La nécessité d'agir est aussi nette que nos ambitions qui découlent de la vision à long terme que notre entreprise poursuit d'une génération à l'autre. »

En 2016, Loblaw s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 30 % à l'échelle des activités lui appartenant. L'entreprise a atteint cet objectif en 2020, grâce à ses avancées en matière de gestion de l'énergie, de conversion des équipements et de gestion des fuites de gaz réfrigérants. S'appuyant sur l'initiative Science Based Targets et s'alignant sur l'Accord de Paris, qui limite la hausse de la température à l'échelle mondiale à 1,5 degré Celsius, l'entreprise étendra ces efforts à l'ensemble de ses magasins franchisés, à ses centres de distribution et, ultimement, à son réseau de fournisseurs. Ceci mènera à la création d'un plan directeur à long terme visant à atteindre zéro émission nette de GES quant à l'empreinte opérationnelle de Loblaw (Scope 1 et Scope 2) d'ici 2040 et à atteindre zéro émission nette de Scope 3, y compris celles produites par nos fournisseurs, d'ici 2050.

L'entreprise entend également prendre des mesures afin de lutter contre les changements climatiques par le biais d'initiatives stratégiques, notamment les suivantes :

Éliminer l'acheminement de matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement d'ici 2030.

S'attaquer aux déchets plastiques en s'assurant que tous les emballages de plastique des produits de marques contrôlées, notamment le Choix du Président, soient réutilisables ou recyclables d'ici 2025, et en faisant progresser des initiatives émanant de l'industrie, telles les règles d'or de la conception du Consumer Goods Forum.

en faisant progresser des initiatives émanant de l'industrie, telles les règles d'or de la conception du Consumer Goods Forum. Passer à une flotte de camions à zéro émission d'ici 2030.

Cela fait déjà plusieurs années que Loblaw s'est dotée d'un programme de responsabilité sociale d'entreprise et son bilan est éloquent. Elle s'est engagée à lutter contre les changements climatiques et les effets des émissions de GES, ainsi qu'à réduire les déchets plastiques et le gaspillage alimentaire. Elle a également pris des engagements concrets visant à améliorer la représentation au sein de son équipe de direction, à mettre en place un programme de formation sur l'inclusion pour sa main-d'œuvre composée de 200 000 Canadiens, ainsi qu'à mener à bien des engagements parmi les plus importants au pays en matière de lutte contre la faim chez les enfants et d'accès des femmes à des soins de santé.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le détaillant et l'employeur du secteur privé le plus important au pays. Avec près de deux milliards de transactions par an dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et ses options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre à ses clients des produits d'alimentation, pharmaceutiques et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers, par le biais de plusieurs des marques les plus populaires et auxquelles les Canadiens ont le plus confiance : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, Shoppers Drug Mart, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompense les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw est d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, elle rend la santé, la beauté et le bien-être accessibles; l'épargne pour l'avenir possible; et le style essentiel réalisable.

