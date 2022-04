Produit par le partenaire de longue date de Loblaw, Club Coffee MD , le nouvel emballage AromaPak MC est doté de la technologie Boardio MD et fabriqué avec un minimum de 80 % de papier issu de fibres d'arbres renouvelables, recyclables et durables, conformément aux normes du Forest Stewardship Council MD . Ce nouvel emballage a permis à l'équipe de la marque le Choix du Président MD de remporter le prix Global Packaging Award de 2022 pour l'innovation et la conception durable d'emballages.

« La marque PC est reconnue depuis longtemps pour son sens de l'innovation lorsqu'il est question de nouvelles saveurs ou de tendances alimentaires; elle l'est maintenant de plus en plus pour ce qui est des emballages durables », a déclaré Kathlyne Ross, vice-présidente, Conception de produits et innovation chez Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous connaissons l'incidence que nos produits peuvent avoir sur l'environnement et nous voulons faire partie de la solution. Ce nouvel emballage recyclable s'inscrit dans le cadre de notre démarche ayant pour but d'éliminer les matières résiduelles et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de nos activités. »

En vertu de ses efforts croissants visant à trouver des solutions aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Loblaw a établi divers engagements en matière d'emballages pour aider à lutter contre les changements climatiques, notamment en s'assurant que tous les emballages de plastique de ses produits de marques contrôlées et emballés en magasin soient réutilisables ou recyclables d'ici 2025. À cette fin, l'entreprise a communiqué de nouvelles normes en matière d'emballages à ses fournisseurs de marques contrôlées. Ces normes sont inspirées par les règles d'or mondiales de la conception du Consumer Goods Forum, co-créées par Loblaw et plusieurs des plus grandes entreprises de vente au détail et de biens de consommation au monde.

La réduction des déchets plastiques grâce à des initiatives comme celle-ci est l'une des nombreuses façons dont Loblaw passe à l'action et a une incidence sur les enjeux environnementaux et sociaux qui importent le plus pour les gens partout au pays. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.loblaw.ca/fr/responsibility.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le plus grand détaillant en alimentation du pays et offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de soins de santé et de beauté, des vêtements, d'articles de marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinementMD, met à l'avant-plan les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant près de 200 000 collègues à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: [email protected]