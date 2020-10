Loblaw a mis à profit sa grande expertise en matière d'alimentation et de nutrition ainsi que l'expérience en matière de soins de santé et de pharmacie acquise avec Shopper Drug Mart inc. afin de créer, ce qu'elle croit être, un outil de santé numérique unique pour les Canadiens et les Canadiennes. Shoppers Drug Mart, propriété de Loblaw, est le plus important fournisseur de produits et services pharmaceutiques au pays. Ensemble, ces entreprises sont particulièrement bien positionnées pour aider les Canadiens et les Canadiennes à naviguer dans un système de santé complexe.

« La raison d'être de notre entreprise consiste à aider les Canadiens et les Canadiennes à "vivre bien, vivre pleinement", et l'application PC Santé est un nouvel outil novateur et puissant qui nous permet d'y arriver », a déclaré Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart. « Cette application combine les expertises de notre entreprise, c'est-à-dire les conseils en matière de santé et bien-être, la nutrition et les récompenses, pour permettre aux utilisateurs d'avoir des solutions en matière de santé à portée de main. »

L'application PC Santé offre plusieurs fonctionnalités, notamment :

Des experts en soins de santé qui aident les utilisateurs à trouver le soutien ou le service dont ils ont besoin, qu'il s'agisse d'un professionnel de la santé comme un dentiste ou un médecin de famille, ou encore d'un centre médical ouvert tard et à proximité. Les utilisateurs peuvent également clavarder en direct gratuitement avec du personnel infirmier autorisé et des diététistes, qui pourront répondre en temps réel à des questions urgentes en matière de santé et de nutrition. Au cours des prochains mois, l'application permettra également aux utilisateurs d'accéder à des soins virtuels en temps réel, prodigués par des pharmaciens, des médecins de famille et des spécialistes.





Des programmes de santé gratuits et intégrés à l'application, conçus pour fournir des conseils et aider les utilisateurs à adopter un mode de vie plus sain. Le contenu éducatif est accompagné d'objectifs quotidiens et d'activités simples qui, une fois complétées, permettent aux utilisateurs d'accumuler de précieux points PC Optimum MC .





. Une boutique en ligne remplie de produits et de services qui aideront les utilisateurs à prendre soin de leur santé et leur bien-être. Les utilisateurs peuvent aussi accumuler des points PC OptimumMC à l'achat de certains produits et services offerts via l'application, sur la boutique PC Santé.

En remplissant leur profil de santé dans l'application, chaque utilisateur reçoit des recommandations personnalisées en fonction de ses besoins ou intérêts personnels en matière de santé.

Loblaw s'est associé à League, chef de file du secteur des technologies de la santé, qui a fourni la technologie et l'expertise en matière de services de santé numériques soutenant l'application. La prestation de soins, le modèle de personnalisation et les connaissances en sciences comportementales de League, dont la réputation n'est plus à faire, ont joué un rôle essentiel dans la mise au point de la plateforme et son évolution future.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Loblaw sur ce projet important », a indiqué Michael Serbinis, fondateur et chef de la direction de League. « Le système de santé est un dédale de renseignements, de fournisseurs et d'assureurs. PC Santé souhaite régler cet enjeu et fournir une nouvelle « porte d'entrée » personnalisée vers les soins de santé. Des milliers de personnes utilisent déjà League chaque jour pour gérer leur santé et obtenir du soutien, nous sommes ravis de pouvoir maintenant en aider des milliers d'autres. »

L'application PC Santé est maintenant offerte en anglais et en français dans les provinces de l'Atlantique. Téléchargez-la gratuitement sur l'App Store ou Google Play. Pour plus d'information, visitez santepc.ca.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée :

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, comptant un réseau de plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens-propriétaires de partout au Canada. La raison d'être de Loblaw, soit aider les Canadiens à Vivre bien, vivre pleinementMD, soutient les besoins et le bien-être des consommateurs qui effectuent un milliard de visites par année dans les magasins de l'entreprise.

Shoppers Drug Mart Inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart (Pharmaprix au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug MartMD et PharmaprixMD sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada.

À propos de League :

League est un chef de file en Amérique du Nord en matière de système d'exploitation de soins de santé. Sa plateforme basée sur les données et l'infonuagique est conçue pour offrir un nouvel « accès » aux soins de santé. Pour des employeurs comme Unilever, Uber, Shopify et Lush Cosmetics, League favorise la santé de la main-d'œuvre et élimine la multitude de solutions distinctes actuelles grâce à un écosystème intégré regroupant plus de 100 systèmes informatiques pour des assureurs, des partenaires en soins de santé et des équipes de ressources humaines, y compris ceux de Workday et de la Cleveland Clinic. League fournit aux entreprises partenaires l'infrastructure technologique permettant d'offrir aux consommateurs des solutions de santé numérique évolutives. Pour en savoir plus, visitez le site league.com.

