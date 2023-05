Les véhicules de classe 8, fabriqués par Kenworth, s'ajoutent au parc croissant de véhicules à zéro émission de Loblaw, qui entend atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2040.

BRAMPTON, ON, le 25 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw limitée (TSX: L) (« Loblaw ») annonce son intention d'acheter cinq véhicules électriques à pile à combustible hydrogène (PAC) T680 de classe 8 de Kenworth. Dotés d'une autonomie de plus de 700 kilomètres, ces véhicules sont à la fine pointe de la technologie sans carbone et offriront à Loblaw une plus grande flexibilité lui permettant d'effectuer des livraisons longue distance à zéro émission - des itinéraires régionaux qui, jusqu'à présent, n'offraient pas de solution décarbonée viable.

Ce type de camion s'ajoute au parc croissant de véhicules à zéro émission de l'entreprise. Plus tôt cette année, Loblaw a déployé ses deux premiers véhicules commerciaux électriques à cabine de classe 8 pour effectuer des livraisons sur de courtes distances entre son centre de distribution de Boucherville, au Québec, et les magasins de la région métropolitaine de Montréal. En plus des cinq camions à PAC hydrogène de Kenworth, l'entreprise a commandé environ 35 véhicules électriques à batterie auprès de divers fabricants, dont plusieurs devraient prendre la route d'ici la fin de l'année 2024.

« Nous sommes une grande entreprise qui exploite un vaste réseau de chaîne d'approvisionnement pour approvisionner les magasins dans des milliers de communautés à travers le Canada. Cela signifie que nos camions parcourent toutes les provinces et tous les territoires, ce qui crée une empreinte considérable », a déclaré Rob Wiebe, chef de l'administration de Loblaw. « Nous saisissons l'occasion de lutter contre les changements climatiques et savons qu'il nous incombe de trouver de nouvelles façons de réduire nos émissions de carbone. Au fur et à mesure que les technologies progresseront, nous ferons de même. »

Cet achat est particulièrement significatif, car il contribue à résoudre le problème des trajets de longue distance à zéro émission. Aujourd'hui, les camions électriques à batterie ne peuvent pas parcourir de grandes distances sans être fréquemment rechargés, mais l'hydrogène permet en toute fiabilité de parcourir des distances plus longues sur des régions entières.

Loblaw a été la première organisation canadienne à signer une lettre d'intention pour l'achat de ces véhicules électriques à pile à combustible hydrogène, dans le cadre de son plan d'adoption de nouvelles technologies visant à l'aider à atteindre ses objectifs environnementaux. Les efforts déployés par l'entreprise pour se doter d'un parc de véhicules longue distance à zéro émission s'appuient sur son engagement à électrifier son parc de camions à cabine courte distance d'ici 2030. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de Loblaw à atteindre zéro émission nette de carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2040. De 2020 à 2022, Loblaw a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 8 pour cent, comme le précise le plus récent rapport sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise, disponible à l'adresse http://www.loblaw.ca/fr/responsibility.

Le camion à PAC T680 de Kenworth est alimenté par la technologie des piles à combustible de Toyota et est équipé de l'ensemble double moteur 310kW de Toyota, pouvant développer une puissance de 415 chevaux en continu à une charge utile maximale de plus de 37 000 kilogrammes (PTMC), et du module double pile à combustible de deuxième génération de Toyota.

Loblaw est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie ainsi que le plus important détaillant au pays. Loblaw offre aux Canadiens des produits alimentaires, de pharmacie, de santé et de beauté, des vêtements, de la marchandise générale, ainsi que des produits et services bancaires et de téléphonie mobile. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens propriétaires figurent parmi les plus importants employeurs du secteur privé au Canada, comptant environ 221 000 employés à temps plein et à temps partiel travaillant dans plus de 2 400 magasins détenus par la société, magasins franchisés et établissements détenus par des pharmaciens propriétaires.

La raison d'être de Loblaw, soit Vivre bien, vivre pleinementᴹᴰ, met l'accent sur les besoins et le bien-être des consommateurs, qui effectuent un milliard de transactions par année dans ses magasins. Loblaw est en mesure de répondre à ces besoins, voire de dépasser les attentes de la clientèle de multiples façons, ce qui inclut notamment ses emplacements bien situés; ses quelque 1 050 magasins d'alimentation, tant de type escompte que de spécialité; ses pharmacies offrant des services complets situées dans plus de 1 350 établissements Shoppers Drug Martᴹᴰ et Pharmaprixᴹᴰ et plus de 500 magasins de Loblaw; ses services bancaires offerts par l'entremise des Services financiers le Choix du Présidentᴹᴰ; ses vêtements mode de marque Joe Freshᴹᴰ à prix abordables pour toute la famille; et trois des marques les plus populaires au Canada, soit Life Brandᴹᴰ, sans nomᴹᴰ et le Choix du Présidentᴹᴰ.

