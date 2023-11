Ce nouveau Programme à l'intention des petits fournisseurs

prévoit des délais de paiement plus courts, une équipe de soutien dédiée

et des modalités concurrentielles pour aider les petites entreprises à prospérer.

BRAMPTON, ON, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L); (« Loblaw »), le plus important détaillant en alimentation au Canada, lance un nouveau Programme à l'intention des petits fournisseurs, qui offre du soutien et des ressources additionnelles à plus d'un millier d'agriculteurs, de boulangers, de vignerons et de producteurs locaux, et qui facilite la tâche aux nouveaux fournisseurs souhaitant faire affaire avec Loblaw.

Entrant en vigueur en janvier 2024, ce programme a pour but de mieux soutenir les plus petits fournisseurs, nouveaux et existants, et de les aider à prospérer en leur permettant de rejoindre plus de clients par l'entremise des magasins de Loblaw. Grâce à des paiements plus rapides, des processus simplifiés, une période de référencement garantie de six mois et un soutien de premier ordre, le programme permettra à ces entreprises non seulement de pouvoir travailler avec Loblaw, mais de le faire plus facilement. L'organisation donne ainsi aux fournisseurs l'occasion de faire croître leur entreprise et, en bout de ligne, d'offrir aux consommateurs davantage de choix en tablettes.

« Les petites entreprises comptent parmi les piliers de notre économie susceptibles d'assurer un avenir prospère pour notre pays », a déclaré Per Bank, Président et chef de la direction de Loblaw. « Chaque jour, nous sommes témoins du formidable pouvoir d'innovation de nombreux producteurs familiaux, traditionnels et locaux, et nous voulons les aider à continuer à mettre en marché de nouveaux produits et à proposer des assortiments à la fois diversifiés et inspirants. En facilitant le processus d'intégration et d'accessibilité à nos tablettes pour ces petits fournisseurs, notre objectif est de réduire leurs délais et leurs coûts, dans le meilleur intérêt de nos clients. »

Les principaux éléments du Programme à l'intention des petits fournisseurs de Loblaw sont les suivants :

Paiements plus rapides : Loblaw réduira les délais de paiement à un maximum de sept jours pour les petits fournisseurs, nouveaux et existants. Ce changement améliorera leur flux de trésorerie, ce qui leur permettra de réinvestir dans leur entreprise comme bon leur semble. Il sera particulièrement bénéfique pour les agriculteurs, confrontés aux nombreux défis que pose la saison de croissance. Soutien accru : Loblaw veut offrir aux plus petits fournisseurs le soutien dont ils ont besoin pour réussir. Cette nouvelle approche comprendra l'ajout de personnel dédié au siège social et dans les bureaux régionaux, ainsi que de la formation et la création de ressources afin d'aider ces fournisseurs à prendre leur plein essor. Ajustements : Le processus permettant de mettre en marché des produits sur les tablettes des détaillants peut s'avérer complexe. Loblaw s'est engagée à faciliter la tâche pour les plus petits fournisseurs, notamment en apportant des ajustements au niveau de la chaîne d'approvisionnement et en subventionnant certains frais afin de leur offrir la possibilité de progressivement se stabiliser et de croître plus efficacement. Période de référencement garantie de six mois pour les nouveaux petits fournisseurs : Bâtir un bassin de clients solide peut nécessiter du temps. C'est pourquoi le nouveau programme de Loblaw prévoit une présence en tablette garantie pour une période minimale de six mois, tout en éliminant les frais de référencement connexes, ce qui permettra aux nouveaux fournisseurs de mettre leurs produits à l'essai plus aisément.

Étant le plus important client du secteur agroalimentaire au Canada, Loblaw compte déjà plus de 1000 petits fournisseurs. Il s'agit là d'autant d'agriculteurs, de boulangers, de vignerons et de producteurs qui répondent quotidiennement aux attentes des clients en matière de produits locaux et de fraîcheur.

« L'industrie des fruits et légumes frais est un secteur qui connaît une évolution rapide et qui compte de nombreux agriculteurs et propriétaires de petites entreprises d'ici », a déclaré Ron Lemaire, président de l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes. « Le fait de donner à ces petites entreprises la possibilité d'accéder au marché grâce à ce programme peut avoir un effet catalyseur quant à leur réussite. »

« La gestion et le développement d'une petite entreprise impliquent beaucoup de travail, de tâches administratives et de bureaucratie. Notre Programme à l'intention des petits fournisseurs offre une avenue constructive, significative et surtout simple à ceux qui en ont le plus besoin afin qu'ils puissent prendre leur plein envol et prospérer », a poursuivi M. Bank.

Pour en savoir plus sur le Programme à l'intention des petits fournisseurs de Loblaw, visitez le site loblaw.ca/fr/small-supplier/

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de près de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, de pharmacie, de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du PrésidentMD, sans nomMD, LoblawsMD, Shoppers Drug MartMD/PharmaprixMD, No FrillsMD, Real Canadian SuperstoreMD, T&TMD, Joe FreshMD, PC ExpressMC et PC FinanceMD. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC OptimumMC, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Renseignements: Les demandes de renseignements des médias peuvent être adressées à [email protected]