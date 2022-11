BRAMPTON, ON , le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (« Loblaw »), chef de file du marché canadien de l'alimentation, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étape importante dans ses efforts visant à réduire le gaspillage alimentaire afin de lutter contre les changements climatiques. Depuis 2019, ce sont quelque 40 millions de livres d'aliments que Loblaw a détournés des sites d'enfouissement tout en permettant aux ménages canadiens d'économiser plus de 110 millions de dollars sur leur facture d'épicerie.

Cette réalisation marquante est attribuable au partenariat de Loblaw avec Flashfood, une plateforme numérique qui permet aux consommateurs d'acheter des aliments approchant de leur date de péremption à prix fortement réduit. À ce jour, le programme Flashfood a été intégré dans 720 magasins et magasins franchisés du réseau Loblaw. La lutte menée par Loblaw contre les changements climatiques profite ainsi aux consommateurs qui peuvent faire leurs emplettes à petit prix.

Au cours des deux dernières années, plus de 1,6 million d'utilisateurs canadiens se sont tournés vers Flashfood pour réaliser des économies et mettre un frein au gaspillage alimentaire. Avec Flashfood, ils économisent jusqu'à 50 % sur des denrées approchant de leur date de péremption : viande, produits laitiers, fruits de mer, fruits et légumes frais et collations. Ils peuvent magasiner les produits en ligne et faire leurs achats en quelques clics. Une fois leur commande réglée à même l'application mobile, il ne leur reste plus qu'à la récupérer dans la zone Flashfood de leur magasin participant.

« Loblaw est une société guidée par une mission qui est fermement résolue à aider les Canadiennes et Canadiens à vivre bien, à vivre pleinement, affirme Robert Sawyer, chef de l'exploitation des Compagnies Loblaw Limitée. Notre partenariat avec Flashfood nous permet de réduire notre empreinte environnementale tout en aidant notre clientèle à économiser. Cette incroyable réalisation est rendue possible grâce à des leaders de l'industrie comme Flashfood, un partenariat dont nous avons hâte de voir les retombées à long terme. »

En détournant 40 millions de livres d'aliments des sites d'enfouissement, c'est plus de 34 000 tonnes d'équivalent en dioxyde de carbone (CO 2) que l'on évite de rejeter dans l'atmosphère, ce qui équivaut à retirer 7 428 voitures à essence de la circulation pendant toute une année.

« Loblaw a été notre premier partenaire et reste notre principal partenaire, explique le chef de la direction et fondateur de Flashfood, Josh Domingues. Ces 40 millions de livres d'aliments récupérés montrent que notre plateforme numérique sert bien notre mission visant à réduire le gaspillage alimentaire et à mettre des produits d'épicerie plus abordables à la portée des ménages. Loblaw est un chef de file de l'industrie en matière de réduction du gaspillage alimentaire et continuera à avoir des retombées concrètes au profit des consommateurs et des familles du Canada. Cette étape n'est que le début. »

Aujourd'hui, Flashfood est offert dans les supermarchés et magasins franchisés Loblaw du Canada tels que Maxi, Provigo, Club Entrepôt, No Frills, Real Canadian Superstore, Atlantic Superstore, Loblaws, Zehrs, Independent et Dominion.

À propos de Flashfood

Flashfood est une place de marché numérique qui vise à éliminer le gaspillage alimentaire en mettant des produits d'épicerie à prix réduit approchant de leur date de péremption à la portée des consommateurs. En usage dans plus de 1 400 épiceries du Canada et des États-Unis, l'application mobile permet aux consommateurs d'acheter des produits à très bon prix et de les récupérer en magasin de façon à réduire le gaspillage alimentaire. Jusqu'à présent, Flashfood a détourné plus de 50 millions de livres d'aliments des sites d'enfouissement, fait économiser plus de 120 millions de dollars aux consommateurs et comblé la faim de milliers de familles. The GIANT Company, Meijer, Tops Friendly Markets, Loblaw, Martin's Markets, VG's, Family Fare, Food Lion, Giant Eagle, Giant Food et Stop & Shop comptent parmi ses partenaires. Flashfood est une application gratuite compatible avec les appareils iOS et Android. Pour en savoir plus, visitez le www.flashfood.com/fr/accueil.

À propos des Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

Pour en savoir plus, visitez le site Web de Loblaw au www.loblaw.ca/fr/home.

