BRAMPTON, ON, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw ») ont annoncé qu'à compter du 16 février, elles commenceront à s'éloigner des sacs en plastique à usage unique dans les magasins de l'Alberta, y compris les magasins Real Canadian SuperstoreMD, Votre Épicier IndépendantMD, Real Canadian Liquor StoreMD, Extra FoodsMD et PC ExpressMD. L'annonce d'aujourd'hui est la prochaine étape dans les efforts de l'entreprise visant à réduire le plastique à usage unique et son empreinte environnementale globale.

« Nous sommes une organisation axée sur notre raison d'être, ayant le but d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Notre engagement à réduire notre empreinte carbone est une partie importante de cet objectif », a déclaré Robert Sawyer, chef de l'exploitation, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nos efforts pour retirer les sacs en plastique à usage unique de nos magasins ont déjà permis d'envoyer 13 milliards de sacs de moins dans les sites d'enfouissement. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. L'annonce d'aujourd'hui représente notre engagement continu à protéger notre environnement dans toute la région et au-delà. »

Nous encourageons les clients à apporter leurs propres sacs aux magasins, mais il y aura aussi une variété de solutions réutilisables aux caisses, y compris le sac réutilisable PC noir emblématique ou les bacs réutilisables PC.

Il s'agit de la plus récente d'une longue série d'annonces concernant les efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de Loblaw. Notamment, Loblaw s'engage à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040 pour les portées 1 et 2, et zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050 pour la portée 3; à réduire les déchets plastiques en rendant tous ses emballages de produits de marques contrôlées ou emballés en magasin recyclables ou réutilisables d'ici 2025; et à envoyer zéro déchet alimentaire vers les sites d'enfouissement d'ici 2030. La portée complète des engagements ESG de la société se trouve dans son rapport ESG de 2021.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée sont le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le plus important détaillant et employeur privé au pays. Avec environ deux milliards de transactions chaque année dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre des produits alimentaires, des produits de pharmacie, des produits de beauté, des vêtements et des services financiers à ses clients par l'entremise de plusieurs des marques les plus populaires et dignes de confiance au Canada : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompenses les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw consiste à aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, en plus de rendre la santé, la beauté et le bien-être accessibles, l'épargne pour l'avenir, possible, et le style essentiel, réalisable.

