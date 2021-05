« Malgré les nombreux défis rencontrés en 2020, nous avons réalisé de sérieux progrès relativement aux enjeux les plus importants pour nos collègues, nos clients et nos actionnaires : nous avons considérablement accéléré nos efforts de réduction en ce qui a trait au gaspillage alimentaire et à nos émissions de carbone; nous avons contribué à l'élaboration et à l'introduction de nouvelles normes mondiales d'emballage de manière à éliminer les déchets plastiques; nous avons augmenté le taux de représentation de femmes occupant des postes de direction ou faisant partie de la relève, tout en accroissant et en améliorant notre soutien envers les collègues issus de la diversité.

Ces actions sont le reflet de notre conviction profonde à l'effet que les entreprises ont à la fois la possibilité et la responsabilité d'avoir un effet positif sur les communautés qu'elles servent, et Loblaw a toujours fait office de figure de proue lorsqu'il est question de trouver des solutions aux enjeux de taille. Nous sommes fiers de notre bilan en matière de RSE.

Tandis qu'un nombre croissant d'organisations et d'investisseurs prennent plus que jamais conscience de cet impératif, de nouvelles normes sont apparues quant à la façon dont nous rendons compte de nos activités. C'est pourquoi, dans notre dernier rapport, nous faisons preuve d'une plus grande transparence en ayant utilisé les normes de production de rapports ESG, conformément à la Global Reporting Initiative, au Sustainability Accounting Standards Board et aux objectifs de développement durable de l'ONU.

Alors que d'importantes avancées continuent d'être réalisées dans ces domaines ainsi qu'au niveau de la mise en œuvre de notre stratégie, tout en maintenant le momentum en ce qui a trait à nos activités principales, nous sommes satisfaits de nos progrès et motivés par ce que nous réserve la suite. »

Parmi les faits saillants du dernier rapport de RSE de Loblaw, plusieurs des réalisations de l'entreprise se démarquent :

L'objectif de réduire de 30 % l'empreinte carbone découlant des activités de Loblaw d'ici 2030 a déjà été atteint. L'entreprise a haussé à 50 % son objectif de réduction d'ici 2030.

L'objectif de réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d'ici 2025 a déjà été atteint.

En 2020, Loblaw s'est suffisamment approvisionnée en fruits et légumes auprès de fournisseurs canadiens pour atteindre son objectif d'acheter localement, d'ici 2025, pour 150 millions de dollars de produits qui autrement auraient été importés.

Loblaw a éliminé 1,8 million de cintres en plastique en 2020 et a retiré toutes les pailles et tous les bâtonnets en plastique individuels des comptoirs pour emporter ainsi que les plastiques à usage unique utilisés à des fins d'échantillonnage dans les magasins détenus par la société, et elle s'efforce de faire en sorte que tous les emballages en plastique PC MD soient réutilisables ou recyclables d'ici 2025.

En 2020, les magasins détenus par la société et les magasins franchisés de Loblaw ont fait don de plus de cinq millions de kilogrammes de nourriture à des banques alimentaires et à des organismes d'aide alimentaire locaux partout au pays, notamment dans le cadre de sa collecte de denrées pour les Fêtes, qui a connu le plus grand succès depuis son lancement en 2009, recueillant 2,6 millions de dollars et 1,1 million de kilogrammes de denrées pour les personnes dans le besoin.

