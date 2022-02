Loblaw annonce ses résultats pour le quatrième trimestre de 2021 et son engagement à atteindre zéro émission nette de carbone(1)

BRAMPTON, ON, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) (« Loblaw » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers non audités pour le quatrième trimestre clos le 1er janvier 2022 et la publication de son Rapport annuel de 2021 - Revue financière (le « Rapport annuel »). Ce rapport comprend les états financiers audités et le rapport de gestion de la société pour l'exercice clos le 1er janvier 2022. Le Rapport annuel de 2021 de la société sera disponible sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société à loblaw.ca et sera déposé sur SEDAR et disponible à sedar.com.

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021 ET DE L'EXERCICE 2021

Au quatrième trimestre, Loblaw a enregistré une forte demande, la tendance des repas pris à domicile s'étant maintenue chez les consommateurs, particulièrement pendant la période des Fêtes. L'accent mis par la société sur l'excellence en matière de vente au détail a entraîné des améliorations opérationnelles et financières, malgré les pressions exercées par la chaîne d'approvisionnement et l'inflation. Les bannières à escompte (qui représentent 60 % du réseau d'alimentation au détail de Loblaw) ont bénéficié du retour des clients sensibles aux prix, tandis que les magasins conventionnels de la division Marché ont continué de livrer une forte performance, grâce à des stratégies promotionnelles bien ciblées. L'assouplissement des restrictions sanitaires au cours du trimestre a eu une incidence favorable sur le chiffre d'affaires tiré des produits de l'avant du magasin et sur ordonnance du secteur des pharmacies au détail. Les activités du secteur des pharmacies au détail ont continué de jouer un rôle important auprès des communautés à l'échelle nationale grâce à des services de dépistage de la COVID-19 et de vaccination contre celle-ci. Les promotions commerciales axées sur la fidélisation et fondées sur les données dans l'ensemble du portefeuille ont été efficaces, les clients ayant répondu favorablement aux offres de masse et personnalisées.

« La performance de Loblaw a été solide au quatrième trimestre grâce à une amélioration des résultats dans l'ensemble de ses secteurs d'activité », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Président de Les Compagnies Loblaw Limitée.

« Nous réussissons à gérer nos activités efficacement en dépit d'un contexte difficile marqué par des contraintes au niveau de la chaîne d'approvisionnement et une hausse des coûts. Grâce à notre plan stratégique bien défini, nous demeurons confiants quant à notre capacité à créer de la valeur à long terme. »

LOBLAW S'ENGAGE À ATTEINDRE ZÉRO ÉMISSION NETTE DE CARBONE

En 2016, Loblaw s'était engagée à réduire de 30 % ses émissions de carbone à l'échelle de l'entreprise d'ici 2030. Elle a atteint cet objectif en 2020 en effectuant une meilleure gestion de l'énergie, en remplaçant de l'équipement et en s'attaquant au problème des fuites de gaz réfrigérants. S'appuyant sur l'initiative Science Based Targets, la société revoit ses objectifs à la hausse et les étend à l'ensemble de ses magasins détenus par la société, franchisés et indépendants, à ses centres de distribution et, ultimement, à son réseau de fournisseurs. Aujourd'hui, la société présente son plan directeur à long terme : atteindre zéro émission nette de carbone en ce qui a trait à l'empreinte opérationnelle de Loblaw d'ici 2040, puis atteindre zéro émission nette en ce qui a trait aux émissions de Scope 3, y compris celles générées par les fournisseurs, d'ici 2050.

« Les changements climatiques représentent l'un des plus grands enjeux de notre époque », a déclaré Galen G. Weston, Président du Conseil et Président de Les Compagnies Loblaw Limitée. « Nous sommes résolus à faire notre part et à bâtir sur nos succès passés pour établir cet ambitieux objectif de zéro émission nette de carbone. »

Forte de son programme de longue date en matière de responsabilité sociale de l'entreprise, Loblaw a un bilan de plus en plus solide en ce qui concerne les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »). La société est résolue à lutter contre les changements climatiques en prenant des mesures visant à réduire ses émissions de carbone, les déchets plastiques et le gaspillage alimentaire, en plus de prendre des engagements sociaux d'envergure afin d'assurer la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de sa main-d'œuvre, et d'offrir un soutien parmi les plus importants au pays en matière de lutte contre la faim chez les enfants et d'accès des femmes à divers soins.

Au cours du trimestre, Loblaw a poursuivi ses efforts en vue d'être un acteur de changement positif dans les collectivités où elle exercice ses activités.

Elle a fait preuve de leadership dans la lutte contre les déchets plastiques en imposant de nouvelles normes d'emballages durables à tous les fournisseurs de marques contrôlées, en soutien à l'engagement de Loblaw en vertu duquel tous les emballages de marques contrôlées devront être recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Ces normes sont conformes aux règles d'or de conception (Golden Design Rules) en matière d'emballage établies par la Coalition d'action relative aux déchets plastiques du Consumer Goods Forum, coparrainée par Galen G. Weston , Président et Président du Conseil de Loblaw .

, Président et Président du . Elle a mené des activités caritatives annuelles lui permettant de donner et recueillir plus de 90 millions de dollars en soutien à de nombreux organismes communautaires au moyen de campagnes à l'échelle de l'entreprise ou de ses magasins, avec le soutien des collègues, des fournisseurs et des clients.

Elle s'est mobilisée rapidement pour soutenir les citoyens touchés par les inondations en Colombie-Britannique. La société a égalé les dons des clients effectués en magasin, pour une contribution totale de 390 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, et elle a également fait don d'articles en nature.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2021

À moins d'indication contraire, les faits saillants qui suivent reflètent l'incidence de la COVID-19 et ils sont présentés en fonction d'une période comparable4) de 12 semaines.

Les produits se sont établis à 12 757 millions de dollars, en hausse de 349 millions de dollars, ou 2,8 %, comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2020.

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est établi à 12 486 millions de dollars, en hausse de 321 millions de dollars, ou 2,6 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020.

Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) a augmenté de 1,1 %.



Le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) a augmenté de 7,9 %, le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance ayant progressé de 10,2 % et le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin s'étant accru de 6,1 %.

Le taux de croissance moyen composé (le « TCMC ») 5) du chiffre d'affaires sur une période de deux ans s'est établi à 4,8 % et à 5,5 %, respectivement, pour le secteur de l'alimentation au détail et le secteur des pharmacies au détail.

du chiffre d'affaires sur une période de deux ans s'est établi à 4,8 % et à 5,5 %, respectivement, pour le secteur de l'alimentation au détail et le secteur des pharmacies au détail. Le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique de la société a reculé de 8,4 % (hausse de 158 % en 2020) en raison de la comparaison avec le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique élevé au quatrième trimestre de 2020.

Les coûts liés à la COVID-19 se sont chiffrés à environ 8 millions de dollars (environ 42 millions de dollars en 2020).

Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage 2) du secteur Vente au détail s'est établi à 30,9 %, ce qui représente une hausse de 150 points de base en regard du quatrième trimestre de 2020.

du secteur Vente au détail s'est établi à 30,9 %, ce qui représente une hausse de 150 points de base en regard du quatrième trimestre de 2020. Le résultat d'exploitation s'est établi à 705 millions de dollars, en hausse de 70 millions de dollars, ou 11,0 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020.

Le montant ajusté du BAIIA 2) s'est établi à 1 324 millions de dollars, en hausse de 78 millions de dollars, ou 6,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020.

s'est établi à 1 324 millions de dollars, en hausse de 78 millions de dollars, ou 6,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société s'est établi à 744 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 434 millions de dollars, ou 140,0 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le bénéfice net dilué par action ordinaire s'est établi à 2,20 $, ce qui représente une hausse de 1,32 $, ou 150,0 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020.

La perte nette attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, qui représente la quote-part du résultat du secteur de l'alimentation au détail revenant aux franchisés de la société, s'est établie à 28 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021. Le résultat revenant aux franchisés est tributaire du moment où les ententes de partage des profits avec les franchisés sont conclues et signées. Pour l'exercice entier, le bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle de 101 millions de dollars a augmenté de 26 millions de dollars en regard de celui de 2020, en raison de la hausse du résultat revenant aux franchisés.



Au cours du trimestre, la société a comptabilisé un recouvrement de 301 millions de dollars lié à la décision rendue par la Cour de l'impôt au sujet du litige fiscal visant Glenhuron Bank Limited (« Glenhuron »), dont une tranche de 173 millions de dollars a été inscrite dans les produits d'intérêts et une tranche de 128 millions de dollars, à titre de recouvrement d'impôt sur le résultat. De plus, des intérêts nets de 16 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au titre des produits d'intérêts découlant des remboursements d'impôt en trésorerie prévus. Ce recouvrement devrait être reçu en 2022 et accroîtra le solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de la société.

l'impôt au sujet du litige fiscal visant Glenhuron Bank Limited (« Glenhuron »), dont une tranche de 173 millions de dollars a été inscrite dans les produits d'intérêts et une tranche de 128 millions de dollars, à titre de recouvrement d'impôt sur le résultat. De plus, des intérêts nets de 16 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au titre des produits d'intérêts découlant des remboursements d'impôt en trésorerie prévus. Ce recouvrement devrait être reçu en accroîtra le solde de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de la société. Le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 2) s'est établi à 515 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 119 millions de dollars, ou 30,1 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020.

s'est établi à 515 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 119 millions de dollars, ou 30,1 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire 2) s'est établi à 1,52 $, ce qui représente une hausse de 0,40 $, ou 35,7 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le TCMC 5) du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire sur une période de deux ans s'est établi à 30,0 %.

s'est établi à 1,52 $, ce qui représente une hausse de 0,40 $, ou 35,7 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le TCMC du montant ajusté du bénéfice net par action ordinaire sur une période de deux ans s'est établi à 30,0 %. Le TCMC 5) du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire sur une période de deux ans reflète l'incidence positive de la dépréciation moindre des immobilisations corporelles en 2021 comparativement à 2019. L'incidence sur le TCMC 5) a été de 7,3 %.

du montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire sur une période de deux ans reflète l'incidence positive de la dépréciation moindre des immobilisations corporelles en 2021 comparativement à 2019. L'incidence sur le TCMC a été de 7,3 %. La société a racheté 2,0 millions d'actions ordinaires, à un coût de 200 millions de dollars, ainsi que 15,6 millions d'actions ordinaires, à un coût de 1 200 millions de dollars, depuis le début de l'exercice, aux fins d'annulation.

Les dépenses d'investissement de la société se sont élevées à 381 millions de dollars et les flux de trésorerie disponibles2) du secteur Vente au détail, à 460 millions de dollars.

Le tableau qui suit présente les faits saillants du quatrième trimestre de la société, compte tenu et compte non tenu de l'incidence approximative de la 53e semaine en 2020.













Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2021 (12 semaines) 20204) (13 semaines) 20204) (12 semaines) (12 semaines c.

13 semaines) (12 semaines c.

12 semaines) Variation

(en $) Variation

(en %) Variation

(en $) Variation

(en %) Produits 12 757 $ 13 286 $ 12 408 $ (529) $ (4,0) % 349 $ 2,8 % Résultat d'exploitation 705

702

635

3

0,4 % 70

11,0 % Montant ajusté du BAIIA2) 1 324

1 313

1 246

11

0,8 % 78

6,3 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 10,4 % 9,9 % 10,0 %













Amortissements des immobilisations corporelles

et incorporelles 623 $ 609 $ 609 $ 14 $ 2,3 % 14 $ 2,3 % Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 2,20 $ 0,98 $ 0,88 $ 1,22 $ 124,5 % 1,32 $ 150,0 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) (en dollars) 1,52 $ 1,22 $ 1,12 $ 0,30 $ 24,6 % 0,40 $ 35,7 %

















Le tableau qui suit présente l'incidence approximative de la 53e semaine sur le secteur Vente au détail et sur les résultats consolidés de la société au quatrième trimestre de 2020. La 53e semaine n'a pas d'incidence sur le secteur Services financiers.

Pour la période close le 2 janvier 2021 Incidence de la

53e semaine (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2020 Produits 878 $ Résultat d'exploitation 67

Montant ajusté du BAIIA2) 67

Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 7,6 % Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 0,10 $ Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) (en dollars) 0,10 $







PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS ANNUELS DE 2021

Si l'on tient compte d'une période comparable de 52 semaines, la société a :

enregistré une croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail de 0,3 % et du chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail de 5,0 %;

affiché un montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 2) de 1 911 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 30,5 % comparativement à 2020;

de 1 911 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 30,5 % comparativement à 2020; affiché un montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) de 5,59 $, ce qui représente une hausse de 36,7 % par rapport à 2020.

En 2021, la société a :

affecté environ 1 103 millions de dollars aux dépenses d'investissement, déduction faite du produit tiré de la cession d'immeubles;

remis du capital aux actionnaires en consacrant une portion importante d'environ 2 004 millions de dollars des flux de trésorerie disponibles 2) du secteur Vente au détail de la société au rachat d'actions. En 2021, la société a racheté 15,6 millions d'actions ordinaires aux fins d'annulation à un coût de 1 200 millions de dollars.

du secteur Vente au détail de la société au rachat d'actions. En 2021, la société a racheté 15,6 millions d'actions ordinaires aux fins d'annulation à un coût de 1 200 millions de dollars. le chiffre d'affaires tiré du commerce électronique de la société s'est établi à 3,1 milliards de dollars, en hausse de 13,9 % comparativement à l'exercice précédent.

Le tableau qui suit présente les faits saillants de l'exercice de la Société, compte tenu et compte non tenu de l'incidence approximative de la 53e semaine.















Pour les exercices clos le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2021 (52 semaines) 20204) (53 semaines) 20204) (52 semaines) (52 semaines c.

53 semaines) (52 semaines c.

52 semaines) Variation

(en $) Variation

(en %) Variation

(en $) Variation

(en %) Produits 53 170 $ 52 714 $ 51 836 $ 456 $ 0,9 % 1 334 $ 2,6 % Résultat d'exploitation 2 937

2 365

2 298

572

24,2 % 639

27,8 % Montant ajusté du BAIIA2) 5 587

5 004

4 937

583

11,7 % 650

13,2 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 10,5 % 9,5 % 9,5 %















Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2 664 $ 2 596 $ 2 596 $ 68 $ 2,6 % 68 $ 2,6 % Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 5,45 $ 3,06 $ 2,96 $ 2,39 $ 78,1 % 2,49 $ 84,1 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) (en dollars) 5,59 $ 4,18 $ 4,09 $ 1,41 $ 33,7 % 1,50 $ 36,7 %























Voir les notes de fin de document à la fin du présent communiqué de presse.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION CONSOLIDÉS



























Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 2021 (12 semaines) 20204) (13 semaines)



2021 (52 semaines)





(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Variation

(en $) Variation

(en %) 20204) (53 semaines) Variation

(en $) Variation

(en %) Produits 12 757 $ 13 286 $ (529) $ (4,0) % 53 170 $ 52 714 $ 456 $ 0,9 % Résultat d'exploitation 705

702

3

0,4 % 2 937

2 365

572

24,2 % Montant ajusté du BAIIA2) 1 324

1 313

11

0,8 % 5 587

5 004

583

11,7 % Montant ajusté de la marge du BAIIA2) 10,4 % 9,9 %







10,5 % 9,5 %







Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 747 $ 348 $ 399 $ 114,7 % 1 875 $ 1 108 $ 767 $ 69,2 % Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la sociétéi) 744

345

399

115,7 % 1 863

1 096

767

70,0 % Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société2) 515

431

84

19,5 % 1 911

1 499

412

27,5 % Bénéfice net dilué par action ordinaire (en dollars) 2,20 $ 0,98 $ 1,22 $ 124,5 % 5,45 $ 3,06 $ 2,39 $ 78,1 % Montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire2) (en dollars) 1,52 $ 1,22 $ 0,30 $ 24,6 % 5,59 $ 4,18 $ 1,41 $ 33,7 % Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 338,1

353,8









341,8

358,2

















































i) Le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société correspond au bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société, déduction faite des dividendes déclarés sur les actions privilégiées de deuxième rang, série B, de la société.

SECTEURS D'EXPLOITATION À PRÉSENTER

La société compte deux secteurs d'exploitation à présenter, dont toutes les principales activités sont exercées au Canada :

le secteur Vente au détail comprend principalement les magasins d'alimentation au détail détenus par la société et par des franchisés et les pharmacies détenues par des pharmaciens propriétaires. Il comprend également les pharmacies situées en magasin, les produits de soins de santé et de beauté, ainsi que les vêtements et autres articles de marchandise générale;

le secteur Services financiers offre des services de cartes de crédit et d'opérations bancaires courantes, le programme PC OptimumMC, des services de courtage d'assurance et des services de télécommunications.















2021 20204)



(12 semaines) (13 semaines) Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021

Vente au

détail Services

financiers Éliminationsi) Total Vente au

détail Services

financiers Éliminationsi) Total (en millions de dollars canadiens)

Produits

12 486 $ 360 $ (89) $ 12 757 $ 13 043 $ 320 $ (77) $ 13 286 $ Montant ajusté de la marge brute2)

3 859 $ 282 $ (89) $ 4 052 $ 3 832 $ 253 $ (77) $ 4 008 $ Montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2)

30,9 % s. o.

-- % 31,8 % 29,4 % s. o.

-- % 30,2 % Résultat d'exploitation

636 $ 69 $ -- $ 705 $ 649 $ 53 $ -- $ 702 $ (Recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières

(45)

16

--

(29)

146

20

--

166

Bénéfice avant impôt sur le résultat

681 $ 53 $ -- $ 734 $ 503 $ 33 $ -- $ 536 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

612 $ 11 $ -- $ 623 $ 600 $ 9 $ -- $ 609 $ Montant ajusté du BAIIA2)

1 244

80

--

1 324

1 251

62

--

1 313

Montant ajusté de la marge du BAIIA2)

10,0 % s. o.

-- % 10,4 % 9,6 % s. o.

-- % 9,9 %























































































































































2021









20204)













(52 semaines)









(53 semaines) Pour les exercices clos le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021

Vente au

détail Services

financiers Éliminationsi) Total Vente au

détail Services

financiers Éliminationsi) Total (en millions de dollars canadiens)

Produits

52 269 $ 1 182 $ (281) $ 53 170 $ 51 859 $ 1 097 $ (242) $ 52 714 $ Montant ajusté de la marge brute2)

16 041 $ 974 $ (281) $ 16 734 $ 15 300 $ 931 $ (242) $ 15 989 $ Montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage2)

30,7 % s. o.

-- % 31,5 % 29,5 % s. o.

-- % 30,3 % Résultat d'exploitation

2 713 $ 224 $ -- $ 2 937 $ 2 231 $ 134 $ -- $ 2 365 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges financières

431

64

--

495

655

87

--

742

Bénéfice avant impôt sur le résultat

2 282 $ 160 $ -- $ 2 442 $ 1 576 $ 47 $ -- $ 1 623 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

2 623 $ 41 $ -- $ 2 664 $ 2 571 $ 25 $ -- $ 2 596 $ Montant ajusté du BAIIA2)

5 322

265

--

5 587

4 845

159

--

5 004

Montant ajusté de la marge du BAIIA2)

10,2 % s. o.

-- % 10,5 % 9,3 % s. o.

-- % 9,5 %







































i) Les colonnes Éliminations comprennent le reclassement des produits liés aux récompenses axées sur la fidélisation du programme MastercardMD PCMD dans le secteur Services financiers.

SECTEUR VENTE AU DÉTAIL

Le chiffre d'affaires du secteur Vente au détail s'est établi à 12 486 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en baisse de 557 millions de dollars, ou 4,3 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. La baisse tient compte de l'incidence de 878 millions de dollars de la 53 e semaine en 2020.

semaine en 2020. Le chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail (Loblaw) s'est établi à 8 742 millions de dollars et le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur de l'alimentation au détail a augmenté de 1,1 % (8,6 % en 2020). Le chiffre d'affaires a été touché par une tendance à la baisse des repas pris à domicile après une forte croissance à l'exercice précédent, ce qui a été contré par la hausse de l'inflation dans le secteur. Le taux de croissance moyen composé 5) du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail sur une période de deux ans s'est établi à 4,8 %.

du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail sur une période de deux ans s'est établi à 4,8 %.

La croissance du chiffre d'affaires tiré des produits alimentaires a été modeste.





La croissance du chiffre d'affaires tiré des médicaments sur ordonnance a été modeste.





L'indice des prix à la consommation calculé selon l'indice des prix à la consommation des aliments achetés au magasin s'est établi à 4,8 % (1,5 % en 2020), ce qui est légèrement moins élevé que l'inflation interne du prix des aliments de la société.





La taille du panier d'épicerie a fléchi et l'achalandage en magasin a augmenté au cours du trimestre en regard du quatrième trimestre de 2020.



Le chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail (Shoppers Drug Mart/Pharmaprix) s'est établi à 3 744 millions de dollars et le chiffre d'affaires des magasins comparables du secteur des pharmacies au détail s'est accru de 7,9 % (3,7 % en 2020), le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance ayant augmenté de 10,2 % (5,0 % en 2020) et le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin ayant augmenté de 6,1 % (2,8 % en 2020). La croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance a bénéficié des fortes ventes de services liés aux médicaments sur ordonnance. Le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin a bénéficié de la reprise des activités économiques au troisième trimestre de 2021. Le TCMC 5) du chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail sur une période de deux ans s'est établi à 5,5 %.

le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin ayant augmenté de 6,1 % (2,8 % en 2020). La croissance du chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des médicaments sur ordonnance a bénéficié des fortes ventes de services liés aux médicaments sur ordonnance. Le chiffre d'affaires des magasins comparables tiré des produits de l'avant du magasin a bénéficié de la reprise des activités économiques au troisième trimestre de 2021. Le TCMC du chiffre d'affaires du secteur des pharmacies au détail sur une période de deux ans s'est établi à 5,5 %.

Si l'on tient compte seulement des magasins comparables, le nombre d'ordonnances exécutées a augmenté de 8,8 % (1,9 % en 2020) et la valeur moyenne des ordonnances a augmenté de 1,1 % (2,0 % en 2020).

la valeur moyenne des ordonnances a augmenté de 1,1 % (2,0 % en 2020). Le résultat d'exploitation a diminué de 13 millions de dollars, ou 2 %, au quatrième trimestre de 2021 comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020 pour s'établir à 636 millions de dollars, ce qui tient compte de l'incidence négative de 67 millions de dollars de la 53 e semaine en 2020.

semaine en 2020. Le montant ajusté de la marge brute 2) s'est établi à 3 859 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en hausse de 27 millions de dollars, ou 0,7 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage 2) s'est établi à 30,9 %, en hausse de 150 points de base comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020, en raison des variations favorables dans la composition du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail et du secteur des pharmacies au détail et des améliorations aux initiatives commerciales.

s'est établi à 3 859 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en hausse de 27 millions de dollars, ou 0,7 %, comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage s'est établi à 30,9 %, en hausse de 150 points de base comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020, en raison des variations favorables dans la composition du chiffre d'affaires du secteur de l'alimentation au détail et du secteur des pharmacies au détail et des améliorations aux initiatives commerciales. Le montant ajusté du BAIIA 2) s'est établi à 1 244 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en baisse de 7 millions de dollars, ou 0,6 %, par rapport à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. La diminution tient compte de l'incidence négative de 67 millions de dollars de la 53 e semaine en 2020 et est attribuable à l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives dont il est question ci-dessous, en partie contrebalancée par l'augmentation du montant ajusté de la marge brute 2) . Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires se sont établis à 20,9 %, ce qui représente une hausse de 110 points de base comparativement au quatrième trimestre de 2020. L'augmentation défavorable de 110 points de base s'explique essentiellement par la hausse des charges liées à la normalisation des conditions d'exploitation à la suite des mesures de confinement, par les coûts du siège social, y compris les coûts d'optimisation du réseau, et par les coûts plus élevés engagés par le secteur des pharmacies au détail pour la fourniture de services liés aux médicaments sur ordonnance, contrebalancés en partie par la baisse des coûts liés à la COVID-19.

s'est établi à 1 244 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en baisse de 7 millions de dollars, ou 0,6 %, par rapport à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. La diminution tient compte de l'incidence négative de 67 millions de dollars de la 53 semaine en est attribuable à l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives dont il est question ci-dessous, en partie contrebalancée par l'augmentation du montant ajusté de la marge brute . Les frais de vente et charges générales et administratives exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires se sont établis à 20,9 %, ce qui représente une hausse de 110 points de base comparativement au quatrième trimestre de 2020. L'augmentation défavorable de 110 points de base s'explique essentiellement par la hausse des charges liées à la normalisation des conditions d'exploitation à la suite des mesures de confinement, par les coûts du siège social, y compris les coûts d'optimisation du réseau, et par les coûts plus élevés engagés par le secteur des pharmacies au détail pour la fourniture de services liés aux médicaments sur ordonnance, contrebalancés en partie par la baisse des coûts liés à la COVID-19. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 612 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, en hausse de 12 millions de dollars comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2020, en raison essentiellement de l'augmentation des actifs liés aux TI et de l'accroissement de l'amortissement des biens loués. Les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles tiennent compte de l'amortissement des immobilisations incorporelles liées à l'acquisition de Corporation Shoppers Drug Mart de 117 millions de dollars (117 millions de dollars en 2020).

Au quatrième trimestre de 2021, la société a finalisé des plans d'optimisation du réseau qui entraîneront des conversions de bannières, des fermetures et des redimensionnements d'environ 20 magasins de détail non rentables à l'échelle de plusieurs bannières et formats, dont la majorité seront des conversions de bannières et 3 seront des fermetures au sein du secteur de l'alimentation de détail. La société prévoit comptabiliser des charges d'environ 25 à 35 millions de dollars dans le cadre de cette optimisation du réseau. Ces charges seront inscrites à mesure qu'elles sont engagées et devraient inclure des coûts liés au matériel, des indemnités de départ, des coûts liés aux contrats de location et d'autres coûts, et elles ne seront pas considérées comme étant un élément d'ajustement. La société prévoit réaliser des économies d'environ 25 millions de dollars au titre du BAIIA annualisé par suite de ces plans. Au quatrième trimestre de 2021, la société a comptabilisé des charges de 19 millions de dollars découlant de ce projet d'optimisation du réseau. Des charges supplémentaires seront comptabilisées à mesure qu'elles sont engagées tout au long de 2022.

SECTEUR SERVICES FINANCIERS

Les produits se sont établis à 360 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, ce qui représente une augmentation de 40 millions de dollars comparativement à ceux inscrits au quatrième trimestre de 2020. Cette hausse découle essentiellement de l'augmentation des commissions d'interchange attribuable aux dépenses accrues des clients et de la hausse du chiffre d'affaires attribuable aux kiosques La Boutique Mobile MC .

. Le bénéfice avant impôt sur le résultat s'est établi à 53 millions de dollars au quatrième trimestre de 2021, ce qui représente une hausse de 20 millions de dollars comparativement à celui inscrit au quatrième trimestre de 2020. Cette augmentation découle surtout de la hausse des produits susmentionnée, du renversement de taxes à la consommation comptabilisées de 27 millions de dollars, de la diminution des radiations contractuelles ainsi que de la baisse des coûts de financement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation des coûts du programme de fidélisation et des coûts d'exploitation.

DÉCLARATION DE DIVIDENDES

Après la clôture du quatrième trimestre de 2021, le Conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel sur les actions ordinaires et les actions privilégiées de deuxième rang, série B de :

Actions ordinaires 0,365 $ par action ordinaire, à payer le 1er avril 2022 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2022



Actions privilégiées de deuxième rang, série B 0,33125 $ par action, à payer le 31 mars 2022 aux actionnaires inscrits le 15 mars 2022

MISE À JOUR CONCERNANT LA STRATÉGIE ET PERSPECTIVES3)

Mise à jour concernant la stratégie

Après deux ans de pandémie, les secteurs d'activité de Loblaw demeurent solides et continuent d'être bien positionnés. Grâce à des actifs de premier ordre, la société continue de répondre aux besoins quotidiens des Canadiens en matière d'alimentation, de santé et de bien-être dans un contexte en constante évolution. L'engagement de la direction à l'égard de l'excellence dans les secteurs de l'alimentation au détail et des pharmacies au détail est assorti d'une volonté claire et urgente de continuer à dégager un rendement soutenu tout au long de 2022. Cette priorité absolue est étayée par quatre initiatives stratégiques qui devraient générer une croissance supplémentaire à moyen et à long terme.

Excellence en matière de vente au détail Loblaw crée de la valeur en menant avec rigueur ses principales activités de vente au détail et en tirant parti de son envergure et de ses actifs stratégiques. Soutenues par ses initiatives d'amélioration des processus et de création d'efficiences en cours, ses activités d'excellence en matière de vente au détail visent à accroître le chiffre d'affaires tout en améliorant les marges brutes et en réduisant les coûts d'exploitation. En 2022, la société entend tabler sur les possibilités en matière d'achat et d'approvisionnement stratégiques qui se présenteront afin d'offrir fiabilité, choix et économies d'échelle en appui à son réseau de magasins d'alimentation et de pharmacies. Forte de son programme de fidélisation de la clientèle et de ses milliards d'interactions avec les clients dans les secteurs de l'alimentation, des produits pharmaceutiques, des vêtements et des services financiers, Loblaw accroîtra la portée de ses promotions tout en offrant une valeur personnalisée et un service inégalé aux Canadiens. Comme elle l'a annoncé au troisième trimestre de 2021, la société continuera également d'optimiser son réseau de vente au détail afin de mieux servir ses clients et d'améliorer sa rentabilité globale.

Initiatives de croissance stratégique Loblaw continue d'investir dans certains domaines ciblés afin de diversifier encore davantage son portefeuille d'actifs, de générer des avantages concurrentiels en matière de produits, services et prix, d'améliorer son efficacité opérationnelle et de créer de nouveaux domaines de croissance. Les quatre domaines prioritaires sont le Commerce électronique, Loblaw Media, PC OptimumTM et les Soins de santé connectés. La plateforme de commerce électronique de la société a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 3,1 milliards de dollars en 2021 en lui permettant d'élargir son offre de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques en vente libre et sous ordonnance, de vêtements Joe Fresh et de produits issus de sa place de marché. En 2022, la société compte saisir les occasions qui s'offriront à elle afin d'optimiser son efficacité opérationnelle, principalement du point de vue de la livraison, et de compenser les coûts d'exécution des commandes en ligne par des stratégies promotionnelles et publicitaires bonifiées. La plateforme Loblaw Media pourrait d'ailleurs permettre d'élargir les activités publicitaires menées sur les plateformes en ligne et en magasin de la société, de façon à offrir une proposition de valeur inégalée aux fournisseurs. Le programme de fidélisation PC OptimumMC, quant à lui, continue d'évoluer grâce à une augmentation de la participation en ligne, à des offres personnalisées plus ciblées que jamais et à une meilleure rentabilité des campagnes, en plus de favoriser la fidélisation des clients et d'accroître la part de leur portefeuille revenant à la société. À plus long terme, la stratégie de Loblaw en matière de soins de santé connectés rehaussera la portée de son écosystème en mettant en relation les patients et les fournisseurs, ce qui sera soutenu par un réseau sans précédent de pharmacies et de professionnels de la santé. En 2021, le déploiement d'outils, de technologies et de services centralisés a permis aux pharmaciens de jouer un rôle accru dans la prestation des soins, ce qui s'est traduit par une croissance de plus de 172 % des produits tirés des services pharmaceutiques de la société. Celle-ci continuera d'élargir les capacités et la portée de l'appli PC Santé dans la foulée de la popularité de ses consultations virtuelles par l'entremise de Maple Corporation et du partenariat récemment annoncé avec Lifemark Health Group, le plus grand fournisseur de services de physiothérapie et de réadaptation au Canada.

Perspectives3)

Loblaw entend poursuivre son initiative d'excellence en matière de vente au détail dans ses secteurs principaux de l'alimentation, des pharmacies et des vêtements tout en veillant à la progression de ses initiatives de croissance en 2022. En cette troisième année de pandémie, les secteurs d'activité de la société demeurent bien positionnés pour répondre aux besoins quotidiens des Canadiens. Toutefois, la société ne peut prédire les répercussions exactes qu'auront la pandémie de COVID-19 et la volatilité actuelle sur ses résultats financiers de 2022. Elle prévoit que le chiffre d'affaires du premier semestre de 2022 bénéficiera de l'incidence persistante de la pandémie et de la forte inflation observée dans l'ensemble de l'industrie. À mesure que les économies rouvriront et que la société commencera à comparer ses résultats à ceux des périodes marquées par les prix inflationnistes et les services pharmaceutiques liés à la COVID-19 de 2021, il deviendra plus difficile d'enregistrer une croissance des produits d'un exercice à l'autre.

La société s'attend à ce que :

ses activités de vente au détail dégagent une croissance du bénéfice plus élevée que celle du chiffre d'affaires;

la croissance du bénéfice par action ordinaire se situe dans le bas de la fourchette à deux chiffres et que la croissance soit plus élevée au premier semestre de l'exercice;

des dépenses d'investissement d'environ 1,4 milliard de dollars soient effectuées, déduction faite du produit tiré de la cession d'immeubles, en raison des investissements supplémentaires dans les magasins et les réseaux de distribution;

un remboursement de capital aux actionnaires soit effectué au moyen de l'affectation d'une fraction importante des flux de trésorerie disponibles au rachat d'actions.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

La société utilise les mesures financières non conformes aux PCGR suivantes : la marge brute du secteur Vente au détail; le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail; le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail; le montant ajusté du bénéfice avant impôt sur le résultat, charges d'intérêts nettes et autres charges financières et amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (le « montant ajusté du BAIIA »); le montant ajusté de la marge du BAIIA; le montant ajusté du résultat d'exploitation; le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières; le montant ajusté de l'impôt sur le résultat; le montant ajusté du taux d'impôt effectif; le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires; le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire; et les flux de trésorerie disponibles. Elle estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer sa performance et sa situation financières, pour les raisons indiquées ci-dessous.

La direction a recours à ces mesures et à d'autres mesures financières non conformes aux PCGR afin d'exclure, lors de son analyse de la performance sous-jacente consolidée et sectorielle de la société sur le plan de l'exploitation, l'incidence de certaines charges et de certains produits qui doivent être comptabilisés en vertu des PCGR. La direction exclut ces éléments parce qu'ils ne sont pas nécessairement représentatifs de la performance sous-jacente de la société sur le plan de l'exploitation et qu'ils rendent difficiles les comparaisons de la performance financière sous-jacente d'une période à l'autre. La société exclut d'autres éléments si elle juge qu'il en résultera une analyse plus efficace de la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation. L'exclusion de certains éléments ne signifie pas que ces éléments ne sont pas récurrents.

Comme ces mesures n'ont pas de sens normalisé en vertu des PCGR, elles ne sauraient se comparer à des mesures portant le même nom présentées par d'autres sociétés ouvertes ni se substituer à d'autres mesures financières établies selon les PCGR.



Marge brute du secteur Vente au détail, montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail et montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté de la marge brute par secteur avec la marge brute par secteur, laquelle fait l'objet d'un rapprochement avec les produits et le coût des marchandises vendues qui sont présentés dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère la marge brute du secteur Vente au détail et le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail comme des mesures utiles l'aidant à évaluer la performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation du secteur Vente au détail et à prendre des décisions à l'égard de ses activités courantes.

Le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail correspond au montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail divisé par les produits du secteur Vente au détail.









2021 2020

(12 semaines) (13 semaines) Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Vente au

détail Services

financiers Éliminations Total Vente au

détail Services

financiers Éliminations Total (en millions de dollars canadiens) Produits 12 486 $ 360 $ (89) $ 12 757 $ 13 043 $ 320 $ (77) $ 13 286 $ Coût des marchandises vendues 8 627

78

--

8 705

9 211

67

--

9 278

Marge brute 3 859 $ 282 $ (89) $ 4 052 $ 3 832 $ 253 $ (77) $ 4 008 $ Montant ajusté de la marge brute 3 859 $ 282 $ (89) $ 4 052 $ 3 832 $ 253 $ (77) $ 4 008 $











































2021 2020

(52 semaines) (53 semaines) Pour les exercices clos le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Vente au

détail Services

financiers Éliminations Total Vente au détail Services

financiers Éliminations Total (en millions de dollars canadiens) Produits 52 269 $ 1 182 $ (281) $ 53 170 $ 51 859 $ 1 097 $ (242) $ 52 714 $ Coût des marchandises vendues 36 228

208

--

36 436

36 559

166

--

36 725

Marge brute 16 041 $ 974 $ (281) $ 16 734 $ 15 300 $ 931 $ (242) $ 15 989 $ Montant ajusté de la marge brute 16 041 $ 974 $ (281) $ 16 734 $ 15 300 $ 931 $ (242) $ 15 989 $

































Montant ajusté du résultat d'exploitation, montant ajusté du BAIIA et montant ajusté de la marge du BAIIA Les tableaux qui suivent présentent le rapprochement du montant ajusté du résultat d'exploitation et du montant ajusté du BAIIA avec le résultat d'exploitation, lequel fait l'objet d'un rapprochement avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du BAIIA comme une mesure utile l'aidant à évaluer la performance de ses activités courantes et sa capacité à générer des flux de trésorerie pour financer ses besoins de trésorerie, notamment son programme de dépenses d'investissement.

Le montant ajusté de la marge du BAIIA correspond au montant ajusté du BAIIA, divisé par les produits.









2021 20204)

(12 semaines) (13 semaines) Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 (en millions de dollars canadiens) Vente

au détail Services financiers Chiffres consolidés Vente au détail Services financiers Chiffres

consolidés Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société







747 $







348 $ Ajouter l'incidence des éléments suivants :























Participations ne donnant pas le contrôle







(28)









46

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières







(29)









166

Impôt sur le résultat







15









142

Résultat d'exploitation 636 $ 69 $ 705 $ 649 $ 53 $ 702 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :























Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 117 $ -- $ 117 $ 117 $ -- $ 117 $ Charges de restructuration et autres charges connexes (8)

--

(8)

8

--

8

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 6

--

6

(7)

--

(7)

Profit sur la vente d'immeubles non exploités --

--

--

(8)

--

(8)

Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités (2)

--

(2)

9

--

9

Éléments d'ajustement 113 $ -- $ 113 $ 119 $ -- $ 119 $ Montant ajusté du résultat d'exploitation 749 $ 69 $ 818 $ 768 $ 53 $ 821 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 612

11

623

600

9

609

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (117)

--

(117)

(117)

--

(117)

Montant ajusté du BAIIA 1 244 $ 80 $ 1 324 $ 1 251 $ 62 $ 1 313 $



































2021 20204)

(52 semaines) (53 semaines) Pour les exercices clos le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Vente au détail Services financiers Chiffres consolidés Vente au détail Services financiers Chiffres

consolidés (en millions de dollars canadiens) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société



1 875 $



1 108 $ Ajouter l'incidence des éléments suivants :











Participations ne donnant pas le contrôle



101





84

Charges d'intérêts nettes et autres charges financières



495





742

Impôt sur le résultat



466





431

Résultat d'exploitation 2 713 $ 224 $ 2 937 $ 2 231 $ 134 $ 2 365 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :











Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 506 $ -- $ 506 $ 509 $ -- $ 509 $ Charges de restructuration et autres charges connexes 13

--

13

38

--

38

Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités (2)

--

(2)

9

--

9

Profit sur la vente d'immeubles non exploités (12)

--

(12)

(9)

--

(9)

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change (13)

--

(13)

5

--

5

Éléments d'ajustement 492 $ -- $ 492 $ 552 $ -- $ 552 $ Montant ajusté du résultat d'exploitation 3 205 $ 224 $ 3 429 $ 2 783 $ 134 $ 2 917 $ Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 2 623

41

2 664

2 571

25

2 596

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (506)

--

(506)

(509)

--

(509)

Montant ajusté du BAIIA 5 322 $ 265 $ 5 587 $ 4 845 $ 159 $ 5 004 $















Outre les éléments dont il est question plus haut à la section portant sur le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail, le montant ajusté du BAIIA a été touché par les éléments suivants :

Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix L'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix en 2014 comprenait des immobilisations incorporelles à durée d'utilité déterminée d'environ 6 050 millions de dollars, qui sont amorties sur leur durée d'utilité estimée. L'amortissement annuel lié aux immobilisations incorporelles acquises s'établira à environ 500 millions de dollars jusqu'en 2024 et diminuera par la suite.

Charges de restructuration et autres charges connexes La société évalue régulièrement ses initiatives de réduction des coûts ainsi que ses initiatives stratégiques liées à l'infrastructure de ses magasins, à ses réseaux de distribution et à son infrastructure administrative dans le but de s'assurer de maintenir une structure d'exploitation à faibles coûts. Seules les activités de restructuration liées à ces initiatives annoncées publiquement sont considérées comme étant des éléments d'ajustement.

Au quatrième trimestre de 2021, la société a recouvré une tranche d'environ 8 millions de dollars du montant inscrit à titre de recouvrements de charges de restructuration et autres recouvrements connexes en lien avec la fermeture annoncée précédemment de deux centres de distribution situés à Laval et à Ottawa. Les recouvrements découlent d'un ajustement de l'estimation des charges de restructuration. Pour l'exercice à l'étude, les charges de restructuration et autres charges connexes se sont établies à 13 millions de dollars. La société investit actuellement dans un projet d'agrandissement visant à rendre son centre de distribution de Cornwall plus moderne et plus efficient, afin de desservir ses secteurs de l'alimentation et des pharmacies au détail de l'Ontario et du Québec. Les volumes provenant du centre de distribution de Laval seront transférés à Cornwall et la société s'attend à engager des coûts de restructuration supplémentaires liés à ces fermetures en 2022.

Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités La société évalue les immeubles non exploités, qui sont des immeubles de placement et des actifs détenus en vue de la vente qui ont été transférés depuis les immeubles de placement, à leur juste valeur. Selon le modèle de la juste valeur, les immeubles non exploités sont initialement comptabilisés au coût et ultérieurement évalués à la juste valeur. L'établissement de la juste valeur au moyen de l'approche par le résultat tient compte d'hypothèses concernant les taux de location du marché pour des immeubles de taille et de condition similaires situés dans la même région géographique, du montant des coûts d'exploitation recouvrables aux termes des contrats conclus avec les locataires, du montant des coûts d'exploitation non recouvrables, des périodes d'inoccupation, des incitatifs à la prise à bail et des taux de capitalisation finaux. Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur sont comptabilisés dans le résultat d'exploitation de la période au cours de laquelle ils surviennent.

Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change La société est exposée aux fluctuations des prix des marchandises et du cours de change du dollar américain. Conformément à sa politique de gestion du risque marchandises, la société a recours à des contrats à terme normalisés et à des contrats à terme de gré à gré négociés en bourse pour atténuer la volatilité des prix du carburant et du cours de change du dollar américain. Ces instruments dérivés ne sont pas acquis à des fins de transaction ou de spéculation. Conformément aux méthodes comptables que la société utilise à l'égard de ses instruments dérivés, la variation de la juste valeur de ces instruments, qui comprend les profits et les pertes réalisés et latents, est comptabilisée dans le résultat d'exploitation. La comptabilisation de ces dérivés sur marchandises et de ces dérivés de change a une incidence sur les résultats présentés par la société; cependant, leur effet économique permet de réduire considérablement les risques connexes découlant des fluctuations des prix des marchandises et du cours de change et des engagements liés au dollar américain.

Profit/perte sur la vente d'immeubles non exploités En 2021, la société a comptabilisé un profit de 12 millions de dollars lié à la vente d'immeubles non exploités. En 2020, la société a cédé des immeubles non exploités à une tierce partie et comptabilisé un profit de 9 millions de dollars lié à la vente.

Montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières et des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières qui sont présentés dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières comme une mesure utile pour l'évaluation de sa performance financière sous-jacente et pour la prise de décisions concernant ses activités de nature financière.



















Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 2021 (12 semaines) 2020 (13 semaines) 2021 (52 semaines) 2020 (53 semaines) (en millions de dollars canadiens) (Recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières (29) $ 166 $ 495 $ 742 $ Recouvrement lié à Glenhuron 189

--

189

--

Montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financières 160 $ 166 $ 684 $ 742 $



















Recouvrement lié à Glenhuron Au quatrième trimestre de 2021, la société a comptabilisé un recouvrement de 301 millions de dollars lié à la décision de la Cour suprême concernant Glenhuron. De ce recouvrement, une tranche de 173 millions de dollars a été comptabilisée dans les charges d'intérêts nettes et autres charges financières et une tranche de 128 millions de dollars, dans l'impôt sur le résultat. De plus, des intérêts de 16 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au titre des produits d'intérêts découlant des remboursements d'impôt en trésorerie prévus.

Montant ajusté de l'impôt sur le résultat et montant ajusté du taux d'impôt effectif Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté de l'impôt sur le résultat avec l'impôt sur le résultat qui est présenté dans les états consolidés des résultats pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté de l'impôt sur le résultat comme une mesure utile pour l'évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.

Le montant ajusté du taux d'impôt effectif correspond au montant ajusté de l'impôt sur le résultat, divisé par la somme du montant ajusté du résultat d'exploitation diminué du montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières.











Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 2021 (12 semaines) 20204) (13 semaines) 2021 (52 semaines) 20204) (53 semaines) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Montant ajusté du résultat d'exploitationi) 818 $ 821 $ 3 429 $ 2 917 $ Montant ajusté des charges d'intérêts nettes et autres charges financièresi) 160

166

684

742

Montant ajusté du bénéfice avant impôt 658 $ 655 $ 2 745 $ 2 175 $ Impôt sur le résultat 15 $ 142 $ 466 $

431 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :















Incidence fiscale des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôtii) 25

33

127

149

Recouvrement lié à Glenhuron 128

--

128

--

Montant ajusté de l'impôt sur le résultat 168 $ 175 $ 721 $ 580 $ Taux d'impôt effectif 2,0 % 26,5 % 19,1 % 26,6 % Montant ajusté du taux d'impôt effectif 25,5 % 26,7 % 26,3 % 26,7 %























i) Voir le rapprochement du montant ajusté du résultat d'exploitation et du montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières présenté dans les tableaux ci-dessus. ii) Voir le tableau portant sur le montant ajusté du résultat d'exploitation, le montant ajusté du BAIIA et le montant ajusté de la marge du BAIIA ainsi que le tableau présentant le montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières ci-dessus pour obtenir une liste exhaustive des éléments inclus dans le montant ajusté du bénéfice avant impôt.

Recouvrement lié à Glenhuron Au quatrième trimestre de 2021, la société a comptabilisé un recouvrement de 301 millions de dollars lié à la décision de la Cour suprême concernant Glenhuron. De ce recouvrement, une tranche de 173 millions de dollars a été comptabilisée dans les charges d'intérêts nettes et autres charges financières et une tranche de 128 millions de dollars, dans l'impôt sur le résultat. De plus, des intérêts de 16 millions de dollars avant impôt ont été comptabilisés au titre des produits d'intérêts découlant des remboursements d'impôt en trésorerie prévus.

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire Le tableau qui suit présente le rapprochement du montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société et du montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société avec le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société et le bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société pour les périodes closes aux dates indiquées. La société considère le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire comme des mesures utiles pour l'évaluation de sa performance sous-jacente sur le plan de l'exploitation et pour la prise de décisions concernant ses activités courantes.











Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 2021 (12 semaines) 20204) (13 semaines) 2021 (52 semaines) 20204) (53 semaines) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 747 $ 348 $ 1 875 $ 1 108 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (3)

(3)

(12)

(12)

Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 744 $ 345 $ 1 863 $ 1 096 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 747 $ 348 $ 1 875 $ 1 108 $ Éléments d'ajustement (se reporter au tableau suivant) (229)

86

48

403

Montant ajusté du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société 518 $ 434 $ 1 923 $ 1 511 $ Dividendes prescrits sur les actions privilégiées du capital social (3)

(3)

(12)

(12)

Montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société 515 $ 431 $ 1 911 $ 1 499 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation - dilué (en millions) 338,1

353,8

341,8

358,2

































2021 20204) 2021 20204)

(12 semaines) (13 semaines) (52 semaines) (53 semaines) Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d'actions ordinaires

de la société Bénéfice net dilué (perte nette diluée) par action ordinaire Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d'actions ordinaires

de la société Bénéfice net dilué (perte nette diluée) par action ordinaire Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d'actions ordinaires

de la société Bénéfice net dilué (perte nette diluée) par action ordinaire Bénéfice net (perte nette) disponible aux porteurs d'actions ordinaires

de la société Bénéfice net dilué (perte nette diluée) par action ordinaire (en millions de dollars canadiens/en dollars canadiens) Montant présenté 744 $ 2,20 $ 345 $ 0,98 $ 1 863 $ 5,45 $ 1 096 $ 3,06 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :























Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix 87 $ 0,25 $ 86 $ 0,23 $ 372 $ 1,09 $ 373 $ 1,03 $ Ajustement de la juste valeur des contrats liés au carburant et des contrats de change 4

0,01

(5)

(0,01)

(10)

(0,03)

4

0,01

Ajustement de la juste valeur des immeubles non exploités (1)

--

7

0,02

(1)

--

7

0,02

Charges de restructuration et autres charges connexes (6)

(0,02)

5

0,02

10

0,03

27

0,08

Profit sur la vente d'immeubles non exploités --

--

(7)

(0,02)

(10)

(0,03)

(8)

(0,02)

Recouvrement lié à Glenhuron (313)

(0,92)

--

--

(313)

(0,92)

--

--

Éléments d'ajustement (229) $ (0,68) $ 86 $ 0,24 $ 48 $ 0,14 $ 403 $ 1,12 $ Montant ajustéi) 515 $ 1,52 $ 431 $ 1,22 $ 1 911 $ 5,59 $ 1 499 $ 4,18 $



















Flux de trésorerie disponibles2) Le tableau qui suit présente le rapprochement, par secteurs d'exploitation a présenter, des flux de trésorerie disponibles avec les entrées nettes liées aux activités d'exploitation qui sont présentées dans les tableaux consolidés des flux de trésorerie pour les périodes closes aux dates indiquées. La société est d'avis que les flux de trésorerie disponibles constituent une mesure utile pour évaluer la trésorerie qu'elle peut affecter à des activités de financement et d'investissement supplémentaires.









2021 2020

(12 semaines) (13 semaines) Pour les périodes closes le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Vente au détail Services financiers Éliminationsi) Chiffres consolidés Vente au détail Services financiers Éliminationsi) Chiffres consolidés (en millions de dollars canadiens) Entrées (sorties) nettes liées aux activités d'exploitation 1 193 $ (186) $ 17 $ 1 024 $ 1 399 $ (44) $ 25 $ 1 380 $ Moins :































Dépenses d'investissement 381

11

--

392

413

5

--

418

Intérêts payés 58

--

17

75

46

--

25

71

Paiements au titre de la location, montant net 294

--

--

294

285

--

--

285

Flux de trésorerie disponibles2) 460 $ (197) $ -- $ 263 $ 655 $ (49) $ -- $ 606 $





















i) Les intérêts payés sont inclus dans les sorties nettes liées aux activités d'exploitation du secteur Services financiers.









2021 2020

(52 semaines) (53 semaines) Pour les exercices clos le 1er janvier 2022 et le 2 janvier 2021 Vente au détail Services financiers Éliminationsi) Chiffres consolidés Vente au détail Services financiers Éliminationsi) Chiffres consolidés (en millions de dollars canadiens) Entrées (sorties) nettes liées aux activités d'exploitation 4 775 $ (16) $ 68 $ 4 827 $ 4 424 $ 683 $ 84 $ 5 191 $ Moins :































Dépenses d'investissement 1 154

29

--

1 183

1 193

31

--

1 224

Intérêts payés 271

--

68

339

252

--

84

336

Paiements au titre de la location, montant net 1 346

--

--

1 346

1 384

--

--

1 384

Flux de trésorerie disponibles2) 2 004 $ (45) $ -- $ 1 959 $ 1 595 $ 652 $ -- $ 2 247 $





















i) Les intérêts payés sont inclus dans les sorties nettes liées aux activités d'exploitation du secteur Services financiers.

Changement de méthode liée aux mesures financières non conformes aux PCGR entré en vigueur à l'exercice 2021

En 2020, la direction a procédé à un examen des éléments d'ajustement historiques en vue de réduire le nombre d'éléments qu'elle exclut de ses mesures financières non conformes aux PCGR. La direction est arrivée à la conclusion qu'afin de présenter les éléments d'ajustement d'une manière plus cohérente avec celle de ses pairs canadiens et américains, la société n'apportera plus d'ajustements pour tenir compte des pertes de valeur d'immobilisations corporelles et autres pertes de valeur connexes (déduction faite des reprises), de certaines charges de restructuration et autres charges connexes, des frais de règlement au titre des régimes de retraite, des modifications des taux d'impôt des sociétés prévus par la loi et d'autres éléments.

À compter du premier trimestre de 2021, les charges de restructuration et autres charges connexes seront considérées comme un élément d'ajustement uniquement si elles sont significatives et qu'elles font partie d'un plan de restructuration annoncé publiquement. Les autres éléments inhabituels seront évalués au cas par cas en fonction de leur nature, de leur ampleur et de leur propension à se reproduire. Ce changement est entré en vigueur au premier trimestre de 2021, avec retraitement des périodes comparatives à ce moment.

Le sommaire qui suit présente un rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR présentées précédemment en 2020 et en 2019 avec celles présentées en vertu de la nouvelle méthode comptable depuis le premier trimestre de 2021 :















Période de 12 semaines close le 21 mars 2020 Période de 12 semaines close le 13 juin 2020 Période de 16 semaines close le 3 octobre 2020 Période de 13 semaines close le 2 janvier 2021 Période de 53 semaines close le 2 janvier 2021 (en millions de dollars canadiens) Secteur Vente au détail Secteur Services financiers Chiffres consolidés Secteur

Vente

au détail Secteur Services financiers Chiffres consolidés Secteur Vente au détail Secteur Services financiers Chiffres consolidés Secteur Vente au détail Secteur Services financiers Chiffres consolidés Secteur Vente au détail Secteur Services financiers Chiffres consolidés Montant ajusté du résultat d'exploitation - présenté précédemment 691 $ 3 $ 694 $ 502 $ 34 $ 536 $ 840 $ 44 $ 884 $ 787 $ 53 $ 840 $ 2 820 $ 134 $ 2 954 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :



























































Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et autres pertes de valeur connexes, déduction faite des reprises -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ (17) $ -- $ (17) $ (17) $ -- $ (17) $ Charges de restructuration et autres charges connexes (4)

--

(4)

(8)

--

(8)

(6)

--

(6)

(2)

--

(2)

(20)

--

(20)

Éléments d'ajustement (4) $ -- $ (4) $ (8) $ -- $ (8) $ (6) $ -- $ (6) $ (19) $ -- $ (19) $ (37) $ -- $ (37) $ Montant ajusté du résultat d'exploitation - retraité 687 $ 3 $ 690 $ 494 $ 34 $ 528 $ 834 $ 44 $ 878 $ 768 $ 53 $ 821 $ 2 783 $ 134 $ 2 917 $ Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 589

5

594

593

5

598

789

6

795

600

9

609

2 571

25

2 596

Moins : amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition de Shoppers Drug Mart/Pharmaprix (119)

--

(119)

(118)

--

(118)

(155)

--

(155)

(117)

--

(117)

(509)

--

(509)

Montant ajusté du BAIIA - retraité 1 157 $ 8 $ 1 165 $ 969 $ 39 $ 1 008 $ 1 468 $ 50 $ 1 518 $ 1 251 $ 62 $ 1 313 $ 4 845 $ 159 $ 5 004 $























































Le tableau qui suit présente le montant ajusté du bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires et le montant ajusté du bénéfice net dilué par action ordinaire :















Période de 12 semaines close le 21 mars 2020 Période de 12 semaines close le 13 juin 2020 Période de 16 semaines close le 3 octobre 2020 Période de 13 semaines close le 2 janvier 2021 Période de 53 semaines close le 2 janvier 2021

Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société Bénéfice net dilué par action ordinaire Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société Bénéfice net dilué par action ordinaire Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société Bénéfice net dilué par action ordinaire Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société Bénéfice net dilué par action ordinaire Bénéfice net disponible aux porteurs d'actions ordinaires de la société Bénéfice net dilué par action ordinaire (en millions de dollars canadiens/ en dollars canadiens) Montant ajusté - présenté précédemment 352 $ 0,97 $ 266 $ 0,74 $ 464 $ 1,30 $ 445 $ 1,26 $ 1 527 $ 4,26 $ Ajouter (déduire) l'incidence des éléments suivants :







































Pertes de valeur d'immobilisations corporelles et autres pertes de valeur connexes, déduction faite des reprises -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ -- $ (13) $ (0,04) $ (13) $ (0,04) $ Charges de restructuration et autres charges connexes (3)

--

(6)

(0,02)

(5)

(0,02)

(1)

--

(15)

(0,04)

Éléments d'ajustements (3) $ -- $ (6) $ (0,02) $ (5) $ (0,02) $ (14) $ (0,04) $ (28) $ (0,08) $ Montant ajusté - retraité 349 $ 0,97 $ 260 $ 0,72 $ 459 $ 1,28 $ 431 $ 1,22 $ 1 499 $ 4,18 $

































Ce changement de méthode n'a pas eu d'incidence sur la marge brute du secteur Vente au détail, sur le montant ajusté de la marge brute du secteur Vente au détail et sur le montant ajusté de la marge brute exprimé en pourcentage du secteur Vente au détail, ni sur le montant ajusté des (recouvrements d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières présentés précédemment dans les rapports de gestion annuel et intermédiaire de 2020 de la société.

PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières trimestrielles et annuelles, qui ont été préparées par la direction conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et qui s'appuient sur les états financiers consolidés audités annuels de la société pour l'exercice clos le 1er janvier 2022. Ces informations financières ne contiennent pas toutes les informations à fournir aux termes des IFRS; par conséquent, elles doivent être lues en parallèle avec le Rapport annuel de 2020 de la société, qui est disponible sous l'onglet Investisseurs du site Web de la société, à l'adresse loblaw.ca, et à l'adresse sedar.com.

États consolidés des résultats











1er janvier 2022 2 janvier 2021 1er janvier 2022 2 janvier 2021

(12 semaines) (13 semaines) (52 semaines) (53 semaines) (en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) (non audité) (non audité) (audité) (audité) Produits 12 757 $ 13 286 $ 53 170 $ 52 714 $ Coût des marchandises vendues 8 705

9 278

36 436

36 725

Frais de vente et charges générales et administratives 3 347

3 306

13 797

13 624

Résultat d'exploitation 705 $ 702 $ 2 937 $ 2 365 $ Charges d'intérêts nettes et autres charges financières (29)

166

495

742

Bénéfice avant impôt sur le résultat 734 $ 536 $ 2 442 $ 1 623 $ Impôt sur le résultat 15

142

466

431

Bénéfice net 719 $ 394 $ 1 976 $ 1 192 $ Attribuable aux :















Actionnaires de la société 747 $ 348 $ 1 875 $ 1 108 $ Participations ne donnant pas le contrôle (28)

46

101

84

Bénéfice net 719 $ 394 $ 1 976 $ 1 192 $ Bénéfice net par action ordinaire (en dollars)















De base 2,23 $ 0,98 $ 5,49 $ 3,08 $ Dilué 2,20 $ 0,98 $ 5,45 $ 3,06 $ Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions)















De base 334,2

351,3

339,1

355,5

Dilué 338,1

353,8

341,8

358,2





















Bilans consolidés







(en millions de dollars canadiens) Au 1er janvier 2022 Au 2 janvier 20216) Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 976 $ 1 668 $ Placements à court terme 464

269

Créances 947

977

Créances sur cartes de crédit 3 443

3 109

Stocks 5 166

5 195

Impôt sur le résultat recouvrable 301

--

Charges payées d'avance et autres actifs 249

216

Actifs détenus en vue de la vente 91

108

Total des actifs courants 12 637 $ 11 542 $ Immobilisations corporelles 5 447

5 540

Actifs au titre de droits d'utilisation 7 175

7 207

Immeubles de placement 111

128

Immobilisations incorporelles 6 402

6 870

Goodwill 3 949

3 948

Actifs d'impôt différé 91

113

Autres actifs 802

525

Total des actifs 36 614 $ 35 873 $ Passifs







Passifs courants







Dette bancaire 52 $ 86 $ Fournisseurs et autres passifs 5 433

5 395

Passif au titre de la fidélisation 190

194

Provisions 111

81

Impôt sur le résultat à payer 153

83

Dépôts à vue de clients 75

24

Dette à court terme 450

575

Tranche à moins d'un an de la dette à long terme 1 002

597

Tranche à moins d'un an des obligations locatives 1 297

1 379

Participation des pharmaciens propriétaires 433

349

Total des passifs courants 9 196 $ 8 763 $ Provisions 114

132

Dette à long terme 6 211

6 449

Obligations locatives 7 542

7 522

Passifs d'impôt différé 1 346

1 380

Autres passifs 468

508

Total des passifs 24 877 $ 24 754 $ Capitaux propres







Capital social 6 852 $ 7 045 $ Résultats non distribués 4 591

3 813

Surplus d'apport 116

109

Cumul des autres éléments du résultat global 14

21

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société 11 573 $ 10 988 $ Participations ne donnant pas le contrôle 164

131

Total des capitaux propres 11 737 $ 11 119 $ Total des passifs et des capitaux propres 36 614 $ 35 873 $









Tableaux consolidés des flux de trésorerie











1er janvier 2022 2 janvier 2021 1er janvier 2022 2 janvier 2021 (en millions de dollars canadiens) (12 semaines) (13 semaines) (52 semaines) (53 semaines) Activités d'exploitation















Bénéfice net 719 $ 394 $ 1 976 $ 1 192 $ Ajouter (déduire) :















Impôt sur le résultat 15

142

466

431

(Recouvrement d'intérêts nets) charges d'intérêts nettes et autres charges financières (29)

166

495

742

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (2)

9

(2)

9

Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 623

609

2 664

2 596

Pertes de valeur d'actifs, déduction faite des reprises 46

19

54

33

Variation du compte de correction de valeur des créances sur cartes de crédit --

(10)

(32)

41

Variation des provisions (6)

(8)

12

4



1 366 $ 1 321 $ 5 633 $ 5 048 $ Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 100

253

90

76

Variation des créances sur cartes de crédit, montant brut (289)

(91)

(302)

474

Impôt sur le résultat payé (161)

(105)

(643)

(452)

Intérêts perçus --

1

4

7

Intérêts perçus relativement aux contrats de location-financement 1

1

4

4

Autres 7

--

41

34

Entrées nettes liées aux activités d'exploitation 1 024 $ 1 380 $ 4 827 $ 5 191 $ Activités d'investissement















Acquisitions d'immobilisations corporelles (286) $ (350) $ (803) $ (820) $ Entrées d'immobilisations incorporelles (106)

(68)

(379)

(338)

Trésorerie reprise à la consolidation initiale des franchises --

--

--

14

Variation des placements à court terme 129

76

(164)

(212)

Produit de la sortie d'actifs 24

25

80

76

Paiements au titre de la location reçus relativement aux contrats de location-financement 5

2

14

9

Autres (15)

40

(19)

(105)

Sorties nettes liées aux activités d'investissement (249) $ (275) $ (1 271) $ (1 376) $ Activités de financement















Variation de la dette bancaire (114) $ (107) $ (34) $ 68 $ Variation de la dette à court terme 150

75

(125)

(150)

Variation des dépôts à vue de clients 16

24

51

24

Dette à long terme















Émise 214

84

772

1 417

Remboursée (171)

(261)

(603)

(1 486)

Intérêts payés (75)

(71)

(339)

(336)

Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives - intérêts (77)

(84)

(340)

(369)

Loyers payés en trésorerie en vertu des obligations locatives - principal (222)

(200)

(1 020)

(1 024)

Dividendes versés sur les actions ordinaires et les actions privilégiées (125)

(120)

(484)

(580)

Capital social ordinaire















Émis 24

1

102

30

Racheté et détenu en fiducie (50)

--

(50)

(10)

Racheté et annulé (200)

(350)

(1 200)

(888)

Produit d'autres financements 12

46

12

46

Autres 40

23

9

(24)

Sorties nettes liées aux activités de financement (578) $ (940) $ (3 249) $ (3 282) $ Incidence de la variation des cours de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1) $ 4 $ 1 $ 2 $ Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 196 $ 169 $ 308 $ 535 $ Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 1 780

1 499

1 668

1 133

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 1 976 $ 1 668 $ 1 976 $ 1 668 $















ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs portant sur les objectifs, les plans, les buts, les aspirations, les stratégies, la situation financière, les résultats d'exploitation, les flux de trésorerie, la performance, les perspectives et les occasions d'affaires de la société, ainsi que sur les questions d'ordre juridique et réglementaire qui la concernent. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse renferment plus particulièrement, mais sans s'y limiter, des énoncés concernant les résultats attendus ainsi que les événements et les plans futurs, les initiatives stratégiques et la restructuration, les changements réglementaires, dont la poursuite de la réforme du réseau de la santé, la situation de trésorerie future, les dépenses d'investissement prévues ainsi que le degré d'avancement et l'incidence du déploiement de systèmes de technologies de l'information. Ces énoncés prospectifs particuliers figurent tout au long du présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, aux rubriques « Résultats d'exploitation consolidés » et « Perspectives ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l'emploi de mots ou d'expressions comme « s'attendre à », « anticiper », « croire », « pouvoir », « entrevoir », « estimer », « objectif », « avoir l'intention de », « prévoir », « chercher à », « faire », « devoir » et autres mots ou expressions semblables, conjugués au présent, au conditionnel ou au futur, lorsqu'ils se rapportent à la société et à sa direction.

Les énoncés prospectifs reflètent les estimations, opinions et hypothèses de la société, lesquelles se fondent sur la perception qu'a la direction des tendances historiques, de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs qui, de l'avis de la direction, sont appropriés dans les circonstances. Les estimations, opinions et hypothèses de la société sont, de par leur nature, assujetties à des incertitudes et à des éventualités importantes d'ordre commercial, économique, concurrentiel ou autre en ce qui a trait aux événements futurs, dont la pandémie de COVID-19, et sont donc susceptibles d'être révisées. La société ne peut garantir que ces estimations, opinions et hypothèses se révéleront exactes.

Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion de la société inclus dans le Rapport annuel de 2021 et à la rubrique 4, « Risques », de la notice annuelle 2021 de la société pour l'exercice clos le 1er janvier 2022, qui contient des informations détaillées sur les risques liés à la COVID-19 et son incidence sur la société.

Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui traduisent les attentes de la société uniquement à la date du présent communiqué de presse. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les présents énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

Rapport annuel de 2021

Le Rapport annuel de 2021 est disponible sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à loblaw.ca, et à sedar.com.

Des informations financières supplémentaires ont été transmises par voie électronique à diverses autorités en valeurs mobilières du Canada par l'intermédiaire du Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») et du Bureau du surintendant des institutions financières (le « BSIF »), organisme de réglementation principal de la Banque le Choix du Président, filiale de la société. La société procède à un appel à l'intention des analystes peu de temps après la publication de ses résultats financiers trimestriels. Ces appels sont archivés sous l'onglet « Investisseurs » du site Web de la société, à l'adresse loblaw.ca.

Téléconférence et webémission

Les Compagnies Loblaw Limitée tiendra une téléconférence et une webémission le 24 février 2022 à 10 h (HE).

Pour accéder à la téléconférence, prière de composer le 416-764-8688 ou le 888-390-0546. La rediffusion sera disponible deux heures environ après la téléconférence au 416-764-8677 ou au 888-390-0541, code d'accès 189623#. Pour accéder à la webémission, veuillez cliquer sur l'onglet « Investisseurs » du site loblaw.ca. Préinscription possible.

De plus amples renseignements sur la téléconférence et la webémission se trouvent sur le site Web de Les Compagnies Loblaw Limitée à l'adresse loblaw.ca.



Notes de fin de document du communiqué de presse



1) Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs. Voir la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport annuel de 2021 de la société pour une analyse des principaux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des prévisions et des projections formulées aux présentes et pour connaître les principaux facteurs et hypothèses pris en compte lors de l'établissement de ces énoncés. Le présent communiqué de presse doit être lu en parallèle avec les documents que Les Compagnies Loblaw Limitée dépose, à l'occasion, auprès des autorités en valeurs mobilières et qui peuvent être consultés à sedar.com et à loblaw.ca. 2) Voir la rubrique intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse, qui comprend le rapprochement de ces mesures non conformes aux PCGR avec les mesures conformes aux PCGR les plus directement comparables. 3) À lire en parallèle avec la rubrique « Énoncés prospectifs » du présent communiqué de presse et du Rapport du quatrième trimestre de 2021 à l'intention des actionnaires de la société. 4) Certains chiffres ont été retraités en raison du changement de méthode liée aux mesures financières non conformes aux PCGR. Voir la rubrique 17 intitulée « Mesures financières non conformes aux PCGR » du Rapport annuel de 2021 - Revue financière de la société. 5) Le taux de croissance moyen composé est une mesure de la croissance annualisée sur une période plus longue qu'un exercice. Le taux de croissance moyen composé présenté par la société correspond au taux de croissance annuel moyen sur une période de deux ans, soit de 2019 à 2021. 6) Certains chiffres comparatifs ont été retraités pour les rendre conformes à la présentation adoptée pour l'exercice à l'étude.

