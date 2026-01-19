Lobe investit massivement dans la relève en santé auditive afin de former les talents de demain, dès aujourd'hui

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Leader québécois en santé auditive, Lobe investit massivement dans la relève et l'innovation clinique pour bâtir une société où chacun peut entendre et être entendu. Cette vision se concrétise par des investissements soutenus visant à mettre en valeur et à faire connaître les professions liées à la santé auditive, tout en offrant aux personnes qui s'y intéressent une perspective authentique du terrain, ancrée dans la réalité clinique et humaine des pratiques.

Ainsi, alors que près de 25 % de la population québécoise aura plus de 65 ans d'ici 2030, les besoins en soins auditifs augmentent rapidement dans un contexte de rareté de professionnels en santé auditive. Or, la perte auditive non corrigée est le principal facteur de risque lié au déclin cognitif et à la démence. Face à cette réalité préoccupante, Lobe annonce un investissement majeur dans la formation et l'accompagnement de la relève en santé auditive.

« Former les talents de demain, c'est assurer à chaque Québécois un accès durable à des soins auditifs de qualité. Comme leader, nous avons la responsabilité d'agir dès aujourd'hui », souligne Martin Cousineau, président et chef de la direction du réseau des cliniques Lobe.

Des objectifs clairs

Inspirer et attirer une relève passionnée et engagée en déployant une campagne multicanale qui valorise la profession d'audioprothésiste, tout en organisant des portes ouvertes et visites d'observation permettant de découvrir concrètement le quotidien de ce professionnel.

Créer des environnements immersifs, permettant aux étudiants de se familiariser concrètement avec leur futur milieu et les réalités du domaine.

Accompagner les étudiants et adultes en réorientation professionnelle grâce à un soutien humain et financier inédit.

Favoriser la transmission des valeurs et des bonnes pratiques du domaine dès les études, à travers des stages et l'apprentissage en milieu de travail.

Répondre aux besoins de recrutement de professionnels en santé auditive en région.

Un investissement concret dans la relève en santé auditive

Avec la mise sur pieds de plusieurs initiatives dont la création de cliniques-écoles, véritables laboratoires d'innovation et d'apprentissage en milieu de travail, et le lancement du programme Audi'Avenir, qui offre un soutien humain et financier unique sous forme de prêts, Lobe confirme son engagement à former, inspirer et soutenir la prochaine génération d'audioprothésistes. Cette vision se concrétisera dès ce printemps 2026 avec l'ouverture d'un premier laboratoire d'innovation situé à Québec, dans le quartier de Sainte-Foy, sur l'avenue Jules-Verne. Cet espace dédié à l'expérimentation permettra de faire évoluer les pratiques en santé auditive et d'améliorer l'expérience patient ainsi que la qualité des soins.

Une profession d'avenir

La profession d'audioprothésiste est appelée à jouer un rôle encore plus essentiel dans les prochaines années. Alliant forte valeur humaine, innovation technologique et perspectives d'avenir, elle offre une excellente rémunération et un taux de placement de 100 %. Lobe s'engage activement à faire découvrir cette carrière encore méconnue au Québec, à la valoriser et à en assurer la relève.

Audioquoi, une initiative collective créée pour changer des vies en brisant l'isolement causé par la perte auditive

Pour faire la promotion des carrières en santé auditive, Lobe, en collaboration avec la Fondation Lobe, lance la plateforme numérique Audioquoi. Ce site Web, https://audioquoi.ca, propose notamment des informations sur la profession d'audioprothésiste, le futur environnement de travail et les trois établissements d'enseignement offrant la formation au Québec. L'initiative est également soutenue et portée par Marie-Josée Taillefer, ambassadrice des cliniques Lobe et de la santé auditive, qui joue un rôle clé dans la sensibilisation du public à l'importance de ces professions en santé auditive et à leur impact sur la qualité de vie des Québécois.

À propos de Lobe

Fondé en 2002, Lobe est un réseau de 60 cliniques multidisciplinaires en santé auditive à travers le Québec. En alliant expertise, innovation clinique et proximité humaine, Lobe s'impose comme un acteur incontournable dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec une perte auditive.

