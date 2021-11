AARHUS, Danemark, 17 novembre 2021 /CNW/ - LMS365 a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Envision IT pour offrir aux clients de LMS365 une nouvelle solution de gestion des utilisateurs invités, Extranet User Manager (EUM), visant à aider les entreprises à rationaliser l'intégration et la gestion des collaborateurs et des intervenants externes au sein d'un locataire Microsoft 365 donné aux fins d'apprentissage et de formation au moyen de la plateforme LMS365.

Cette nouvelle solution intégrée offre une expérience de bout en bout transparente aux entreprises qui ont besoin de former l'entreprise au sens large, y compris les entrepreneurs, les partenaires et les clients par l'intermédiaire de Microsoft Teams ou de SharePoint.

La solution EUM favorise la gestion déléguée des utilisateurs pour les administrateurs de la plateforme LMS365, la création de modèles de courriel personnalisables, la gestion simplifiée d'utilisateurs et de groupes et la production de rapports avancés par les utilisateurs.

Les utilisateurs externes auront la possibilité d'ouvrir une session à l'aide de leur adresse courriel personnelle ou de celle de leur entreprise par l'intermédiaire de la plateforme de services interentreprises Azure Active Directory, de s'inscrire eux-mêmes à l'ensemble des catalogues de cours, plans de formation ou cours individuels, et de gérer les renseignements de leur profil personnel.

Voici la déclaration de Christopher Rousset, directeur général, Amériques, et vice-président, Alliance mondiale, LMS365 : « Notre partenariat avec Envision IT aide nos clients à composer avec le contexte actuel de l'économie à la demande en permettant aux utilisateurs externes de s'adapter rapidement. Nous sommes heureux d'ajouter Envision IT à notre liste sans cesse croissante de partenaires déterminés à créer une expérience de formation et d'apprentissage harmonieuse. »

Voici la déclaration de Logan Guest, directeur des ventes et du marketing, Extranet User Manager : « Extranet User Manager est ravi d'annoncer notre partenariat avec LMS365. Il existe un besoin commun d'offrir de la formation à l'externe, et nous sommes ravis que LMS365 nous ait choisis comme partenaire de produits de confiance. Notre plateforme fiable de gestion des utilisateurs offre une interface utilisateur simplifiée pour les administrateurs et les utilisateurs finaux, ainsi qu'un environnement sécurisé favorisant l'intégration. Nous sommes heureux de collaborer dans le cadre d'initiatives d'intérêt commun et d'être en mesure d'offrir une valeur ajoutée aux partenaires et aux clients de la plateforme LMS365. »

À propos de LMS365

La plateforme LMS365 compte plus de 1 000 clients commerciaux et publics et plus de 4 millions d'utilisateurs. La solution a été mise en œuvre par 50 partenaires de confiance dans plus de 40 pays. Elle compte des clients dans tous les secteurs, et a été déployée au sein d'environnements variant de quelques centaines à plus de 50 000 employés. LMS365, la solution privilégiée de Microsoft est l'une des plateformes infonuagiques de formation qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché aujourd'hui. Elle offre une expérience d'apprentissage moderne, intégrée et familière, car l'apprentissage est maintenant rendu possible à partir de l'application mobile Microsoft Teams et sur SharePoint Online. La plateforme est facile à installer, offre de nombreuses possibilités de configuration, et est conviviale et entièrement intégré à l'ensemble de votre milieu de travail numérique, y compris Microsoft 365, SharePoint et Teams. Site Web : https://LMS365.com

À propos de Envision IT

Envision IT est un partenaire incontournable pour les solutions numériques en milieu de travail de Microsoft depuis plus de 30 ans. En tant que partenaire certifié Gold de Microsoft, nos compétences nous permettent de mettre en valeur notre expertise dans le développement et la mise en œuvre de solutions fondées sur la suite de produits Microsoft 365, et dans les services de soutien associés à celle-ci. Nous mettons au point des solutions avancées, établissons des liens entre les équipes et améliorons l'accès à l'information, tout en augmentant la productivité. Notre objectif est de fournir des solutions tout à fait fonctionnelles, extensibles, souples et sécurisées qui sont conçues pour le milieu de travail numérique, que ce soit sur place ou en nuage, au moyen d'une plateforme unifiée.

La plateforme Extranet User Manager d'Envision IT est un portail extranet simple et évolutif conçu pour tirer parti des puissantes fonctions et de la protection de Microsoft 365 grâce à une interface utilisateur et à un module de présentation simplifié qui éliminent la complexité de Microsoft 365, ce qui facilite l'intégration, les échanges et la collaboration avec les partenaires, collègues et organisations externes.

Personne-ressource pour les médias

Jennifer Janes

[email protected]

LMS365

SOURCE LMS365

Liens connexes

www.elearningforce.com