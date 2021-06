MONTRÉAL, le 11 juin 2021 /CNW Telbec/ - LMPG inc., un leader de technologie industrielle spécialisé dans les solutions d'éclairage à DEL, a décidé de ne pas poursuivre son premier appel public à l'épargne (PAPE) récemment annoncé, en raison des conditions de marché actuelles non optimales.

L'introduction en bourse a été lancée dans le cadre de la stratégie d'acquisition accélérée que la société a élaborée afin de saisir les opportunités de croissance dans son secteur après la pandémie de COVID-19.

Avec cette pause de son PAPE, la société se concentrera sur l'exécution continue de son plan stratégique et sur sa croissance organique dans ses marchés actuels.

« LMPG a connu un énorme succès en atteignant l'excellence opérationnelle malgré une année 2020 exigeante », a déclaré François-Xavier Souvay, fondateur, président et chef de la direction de LMPG inc. « Nous sommes bien positionnés pour saisir les tendances favorables de marché à long terme qui soutiennent la croissance de l'industrie et de notre secteur d'activité. Nos investissements continus dans de nouveaux produits et de nouvelles technologies nous permettront de nous positionner favorablement afin de saisir les opportunités dans les projets de « villes intelligentes », de bâtiments et d'infrastructure. »

L'entreprise réexaminera sa stratégie d'introduction en bourse lorsque les conditions du marché seront moins volatiles.

Notes de rédaction

À propos de LMPG inc. (anciennement Lumenpulse Group inc.)

Fondée en 2006, LMPG inc. est une société de technologie industrielle qui conçoit, développe, fabrique et vend une large gamme de solutions d'éclairage à DEL intelligentes, durables et de haute performance, pour les environnements commerciaux, institutionnels et urbains. LMPG a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment plusieurs prix Red Dot Product Design, Product Innovation Awards (PIA) et Next Generation Luminaires Design Awards, entre autres. LMPG compte plus de 700 employés dans le monde, avec un siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Vancouver, Québec, Boston, Florence et Chicago.

SOURCE LMPG Inc.

Renseignements: Andréanne Sirois-Carey, Gestionnaires des communications, [email protected], 1-514-937-3003, 294

Liens connexes

https://www.lmpg.com/